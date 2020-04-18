النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

325 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" في إندونيسيا ترتفع إلى 2.248

الوفيات تصل إلى 535

سجلت إندونيسيا 325 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، اليوم السبت، ليصل العدد الإجمالي في رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان إلى 6248.


وأوضح المسؤول بوزارة الصحة أحمد يوريانتو، تسجيل 15 حالة وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 535، وفقاً لـ"رويترز".

وتخطت إندونيسيا الفلبين، أمس، لتصبح الدولة الأعلى إصابة بالعدوى في جنوب شرق آسيا، وإندونيسيا بها أكبر عدد من الوفيات في آسيا بعد الصين.

إندونيسيا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
325 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" في إندونيسيا ترتفع إلى 2.248
سبق

سجلت إندونيسيا 325 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، اليوم السبت، ليصل العدد الإجمالي في رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان إلى 6248.


وأوضح المسؤول بوزارة الصحة أحمد يوريانتو، تسجيل 15 حالة وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 535، وفقاً لـ"رويترز".

وتخطت إندونيسيا الفلبين، أمس، لتصبح الدولة الأعلى إصابة بالعدوى في جنوب شرق آسيا، وإندونيسيا بها أكبر عدد من الوفيات في آسيا بعد الصين.

18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
06:29 PM

325 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" في إندونيسيا ترتفع إلى 2.248

الوفيات تصل إلى 535

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,745

سجلت إندونيسيا 325 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، اليوم السبت، ليصل العدد الإجمالي في رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان إلى 6248.


وأوضح المسؤول بوزارة الصحة أحمد يوريانتو، تسجيل 15 حالة وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 535، وفقاً لـ"رويترز".

وتخطت إندونيسيا الفلبين، أمس، لتصبح الدولة الأعلى إصابة بالعدوى في جنوب شرق آسيا، وإندونيسيا بها أكبر عدد من الوفيات في آسيا بعد الصين.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,337
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,737
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,270
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,386

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة