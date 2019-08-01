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البَرَد يكسر زجاج السيارات ويقتل عددًا من المواشي بمربع محايل

تساقط بأحجام كبيرة بشكل غير مسبوق وألزم السكان منازلهم

شهدت القرى الواقعة شمال محايل عصر أمس الأربعاء هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البَرَد الذي لم يشهد له مثيل في كِبَر حجمه؛ ما تسبب في تكسير زجاج عدد من المركبات، وقتل أعداد من المواشي بقرية المربع.

وتفصيلاً، قال السكان إن البَرَد تساقط بأحجام كبيرة؛ ما أدى إلى تضرر مركباتهم، وتكسُّر زجاجها، إضافة إلى تكسُّر لمبات الإنارة، وسقوط الأشجار. وأضافوا بأن البَرَد الكثيف قتل عددًا من المواشي، وألزم السكان منازلهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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البَرَد يكسر زجاج السيارات ويقتل عددًا من المواشي بمربع محايل
سبق

شهدت القرى الواقعة شمال محايل عصر أمس الأربعاء هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البَرَد الذي لم يشهد له مثيل في كِبَر حجمه؛ ما تسبب في تكسير زجاج عدد من المركبات، وقتل أعداد من المواشي بقرية المربع.

وتفصيلاً، قال السكان إن البَرَد تساقط بأحجام كبيرة؛ ما أدى إلى تضرر مركباتهم، وتكسُّر زجاجها، إضافة إلى تكسُّر لمبات الإنارة، وسقوط الأشجار. وأضافوا بأن البَرَد الكثيف قتل عددًا من المواشي، وألزم السكان منازلهم.

01 أغسطس 2019 - 29 ذو القعدة 1440
12:50 AM

البَرَد يكسر زجاج السيارات ويقتل عددًا من المواشي بمربع محايل

تساقط بأحجام كبيرة بشكل غير مسبوق وألزم السكان منازلهم

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محمد طيران - محايل عسير
4
6,292

شهدت القرى الواقعة شمال محايل عصر أمس الأربعاء هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البَرَد الذي لم يشهد له مثيل في كِبَر حجمه؛ ما تسبب في تكسير زجاج عدد من المركبات، وقتل أعداد من المواشي بقرية المربع.

وتفصيلاً، قال السكان إن البَرَد تساقط بأحجام كبيرة؛ ما أدى إلى تضرر مركباتهم، وتكسُّر زجاجها، إضافة إلى تكسُّر لمبات الإنارة، وسقوط الأشجار. وأضافوا بأن البَرَد الكثيف قتل عددًا من المواشي، وألزم السكان منازلهم.

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