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رقم قياسي للإصابات الجديدة بكورونا في الهند

وصل العدد الإجمالي إلى 10363 حالة مؤكدة

سجّلت الإصابات بفيروس كورونا في الهند رقماً قياسياً بلغ 1211 خلال آخر 24 ساعة؛ ليصل العدد الإجمالي إلى 10363، وفقاً لوزارة الصحة ورعاية الأسرة على موقعها الإلكتروني.

كما ارتفع عدد الوفيات 31 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، من 308 إلى 339.

ووفقاً لوزارة الصحة، تمّ تسجيل 8988 مريضاً بالفيروس التاجي حالياً للعلاج في البلاد، إضافة إلى شفاء 1036 مريضاً.

ووفق "روسيا اليوم"، دعا رئيس الوزراء ناريندرا مودي؛ في 24 مارس، السلطات في جميع الولايات والأقاليم الاتحادية، لضمان الامتثال الصارم لتدابير الوقاية من الفيروس التاجي، بالالتزام بنظام التباعد الاجتماعي الخاص المفروض من 25 مارس إلى اليوم 14 أبريل.

الهند فيروس كورونا الجديد

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رقم قياسي للإصابات الجديدة بكورونا في الهند
سبق

سجّلت الإصابات بفيروس كورونا في الهند رقماً قياسياً بلغ 1211 خلال آخر 24 ساعة؛ ليصل العدد الإجمالي إلى 10363، وفقاً لوزارة الصحة ورعاية الأسرة على موقعها الإلكتروني.

كما ارتفع عدد الوفيات 31 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، من 308 إلى 339.

ووفقاً لوزارة الصحة، تمّ تسجيل 8988 مريضاً بالفيروس التاجي حالياً للعلاج في البلاد، إضافة إلى شفاء 1036 مريضاً.

ووفق "روسيا اليوم"، دعا رئيس الوزراء ناريندرا مودي؛ في 24 مارس، السلطات في جميع الولايات والأقاليم الاتحادية، لضمان الامتثال الصارم لتدابير الوقاية من الفيروس التاجي، بالالتزام بنظام التباعد الاجتماعي الخاص المفروض من 25 مارس إلى اليوم 14 أبريل.

14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
09:53 AM

رقم قياسي للإصابات الجديدة بكورونا في الهند

وصل العدد الإجمالي إلى 10363 حالة مؤكدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجّلت الإصابات بفيروس كورونا في الهند رقماً قياسياً بلغ 1211 خلال آخر 24 ساعة؛ ليصل العدد الإجمالي إلى 10363، وفقاً لوزارة الصحة ورعاية الأسرة على موقعها الإلكتروني.

كما ارتفع عدد الوفيات 31 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، من 308 إلى 339.

ووفقاً لوزارة الصحة، تمّ تسجيل 8988 مريضاً بالفيروس التاجي حالياً للعلاج في البلاد، إضافة إلى شفاء 1036 مريضاً.

ووفق "روسيا اليوم"، دعا رئيس الوزراء ناريندرا مودي؛ في 24 مارس، السلطات في جميع الولايات والأقاليم الاتحادية، لضمان الامتثال الصارم لتدابير الوقاية من الفيروس التاجي، بالالتزام بنظام التباعد الاجتماعي الخاص المفروض من 25 مارس إلى اليوم 14 أبريل.

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