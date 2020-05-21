النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كولومبيا: طائرات مسيّرة لرصد المصابين بارتفاع درجات الحرارة لمكافحة "كورونا"

ترسل موقعه إلى فريق طبي يبحث عنه لتحديد وما إذا كان مصاباً بأعراض الفيروس

أطلقت الشرطة في كولومبيا طائرات مسيّرة في سماء العاصمة الكولومبية بوجوتا، مهمتها رصد المصابين بارتفاع في درجات الحرارة أو الذين ينتهكون قواعد الحجر الصحي المفروضة بسبب فيروس كورونا.

وقال مسؤولون في الشرطة: إنه في حالة رصد الطائرة المسيرة شخصاً يحتمل إصابته بحمى فإنها ترسل موقعه إلى فريق طبي يبحث عنه؛ لتحديد ما إذا كان مصاباً بأعراض فيروس كورونا.

وقال الكابتن خورخى همبرتو كاسيريس، قائد وحدة الطائرات المسيرة التابعة للشرطة بينما كان يراقب منطقة في شمال بوجوتا بواسطة طائرة مسيرة مزودة بكاميرا حرارية: "إنها تسهّل رصد مواقع التجمعات ليلاً أو نهاراً".

وأضاف: "إنها تعطينا درجة حرارة تقريبية للجسم وتحيل الحالة إلى نظام وطني حتى يمكن الاعتناء بها".

وقالت الشرطة: إن الطائرات المسيرة ترصد فقط درجات الحرارة أو التجمعات في الشوارع، ولا تخترق المنازل. وتخضع البلاد لإجراءات العزل العام منذ شهرين تقريبا بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتستطيع كل طائرة مسيرة التحليق لنحو 30 دقيقة على ارتفاع 500 متر، ويمكنها الوصول إلى مسافة تصل إلى خمسة كيلومترات من السيارة التي تعمل كمركز للتحكم فيها.

ويوجد في بوجوتا، التي يقطنها نحو ثمانية ملايين نسمة، أكثر من ثلث الحالات المصابة بفيروس كورونا والتي يبلغ عددها الإجمالي نحو 17 ألفاً في كولومبيا.

كولومبيا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
كولومبيا: طائرات مسيّرة لرصد المصابين بارتفاع درجات الحرارة لمكافحة "كورونا"
سبق

أطلقت الشرطة في كولومبيا طائرات مسيّرة في سماء العاصمة الكولومبية بوجوتا، مهمتها رصد المصابين بارتفاع في درجات الحرارة أو الذين ينتهكون قواعد الحجر الصحي المفروضة بسبب فيروس كورونا.

وقال مسؤولون في الشرطة: إنه في حالة رصد الطائرة المسيرة شخصاً يحتمل إصابته بحمى فإنها ترسل موقعه إلى فريق طبي يبحث عنه؛ لتحديد ما إذا كان مصاباً بأعراض فيروس كورونا.

وقال الكابتن خورخى همبرتو كاسيريس، قائد وحدة الطائرات المسيرة التابعة للشرطة بينما كان يراقب منطقة في شمال بوجوتا بواسطة طائرة مسيرة مزودة بكاميرا حرارية: "إنها تسهّل رصد مواقع التجمعات ليلاً أو نهاراً".

وأضاف: "إنها تعطينا درجة حرارة تقريبية للجسم وتحيل الحالة إلى نظام وطني حتى يمكن الاعتناء بها".

وقالت الشرطة: إن الطائرات المسيرة ترصد فقط درجات الحرارة أو التجمعات في الشوارع، ولا تخترق المنازل. وتخضع البلاد لإجراءات العزل العام منذ شهرين تقريبا بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتستطيع كل طائرة مسيرة التحليق لنحو 30 دقيقة على ارتفاع 500 متر، ويمكنها الوصول إلى مسافة تصل إلى خمسة كيلومترات من السيارة التي تعمل كمركز للتحكم فيها.

ويوجد في بوجوتا، التي يقطنها نحو ثمانية ملايين نسمة، أكثر من ثلث الحالات المصابة بفيروس كورونا والتي يبلغ عددها الإجمالي نحو 17 ألفاً في كولومبيا.

21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441
02:46 PM

كولومبيا: طائرات مسيّرة لرصد المصابين بارتفاع درجات الحرارة لمكافحة "كورونا"

ترسل موقعه إلى فريق طبي يبحث عنه لتحديد وما إذا كان مصاباً بأعراض الفيروس

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,098

أطلقت الشرطة في كولومبيا طائرات مسيّرة في سماء العاصمة الكولومبية بوجوتا، مهمتها رصد المصابين بارتفاع في درجات الحرارة أو الذين ينتهكون قواعد الحجر الصحي المفروضة بسبب فيروس كورونا.

وقال مسؤولون في الشرطة: إنه في حالة رصد الطائرة المسيرة شخصاً يحتمل إصابته بحمى فإنها ترسل موقعه إلى فريق طبي يبحث عنه؛ لتحديد ما إذا كان مصاباً بأعراض فيروس كورونا.

وقال الكابتن خورخى همبرتو كاسيريس، قائد وحدة الطائرات المسيرة التابعة للشرطة بينما كان يراقب منطقة في شمال بوجوتا بواسطة طائرة مسيرة مزودة بكاميرا حرارية: "إنها تسهّل رصد مواقع التجمعات ليلاً أو نهاراً".

وأضاف: "إنها تعطينا درجة حرارة تقريبية للجسم وتحيل الحالة إلى نظام وطني حتى يمكن الاعتناء بها".

وقالت الشرطة: إن الطائرات المسيرة ترصد فقط درجات الحرارة أو التجمعات في الشوارع، ولا تخترق المنازل. وتخضع البلاد لإجراءات العزل العام منذ شهرين تقريبا بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتستطيع كل طائرة مسيرة التحليق لنحو 30 دقيقة على ارتفاع 500 متر، ويمكنها الوصول إلى مسافة تصل إلى خمسة كيلومترات من السيارة التي تعمل كمركز للتحكم فيها.

ويوجد في بوجوتا، التي يقطنها نحو ثمانية ملايين نسمة، أكثر من ثلث الحالات المصابة بفيروس كورونا والتي يبلغ عددها الإجمالي نحو 17 ألفاً في كولومبيا.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,429
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,588
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,690
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,497

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة