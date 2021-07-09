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تأهُّل أربعة أندية إلى نصف نهائي مسابقة الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات

بعد اختتام منافسات الدور التمهيدي للنهائيات

تأهلت أندية (الاتفاق، العرض، القادسية والثقبة) إلى نصف نهائي مسابقة الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات للموسم الرياضي 2020-2021.

واختُتمت اليوم الجمعة منافسات الدور التمهيدي للنهائيات بإقامة مباريات الجولة الأخيرة، وفاز فيها الاتفاق على العرض بنتيجة 4-1، بينما تغلب طويق على الفاو بنتيجة 7-4 لحساب المجموعة الأولى.

ولحساب المجموعة الثانية فاز القادسية على مصدة بنتيجة 7-2، فيما تعادل العلمين مع نظيره الثقبة بنتيجة 2-2.

وحسم الاتفاق صدارة المجموعة الأولى ليواجه الثقبة وصيف المجموعة الثانية، فيما سيلتقي القادسية متصدر المجموعة الثانية العرض وصيف المجموعة الأولى. علمًا بأن المباراتين ستقامان بعد غد الأحد.

الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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تأهُّل أربعة أندية إلى نصف نهائي مسابقة الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات
سبق

تأهلت أندية (الاتفاق، العرض، القادسية والثقبة) إلى نصف نهائي مسابقة الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات للموسم الرياضي 2020-2021.

واختُتمت اليوم الجمعة منافسات الدور التمهيدي للنهائيات بإقامة مباريات الجولة الأخيرة، وفاز فيها الاتفاق على العرض بنتيجة 4-1، بينما تغلب طويق على الفاو بنتيجة 7-4 لحساب المجموعة الأولى.

ولحساب المجموعة الثانية فاز القادسية على مصدة بنتيجة 7-2، فيما تعادل العلمين مع نظيره الثقبة بنتيجة 2-2.

وحسم الاتفاق صدارة المجموعة الأولى ليواجه الثقبة وصيف المجموعة الثانية، فيما سيلتقي القادسية متصدر المجموعة الثانية العرض وصيف المجموعة الأولى. علمًا بأن المباراتين ستقامان بعد غد الأحد.

09 يوليو 2021 - 29 ذو القعدة 1442
11:35 PM

تأهُّل أربعة أندية إلى نصف نهائي مسابقة الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات

بعد اختتام منافسات الدور التمهيدي للنهائيات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تأهلت أندية (الاتفاق، العرض، القادسية والثقبة) إلى نصف نهائي مسابقة الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات للموسم الرياضي 2020-2021.

واختُتمت اليوم الجمعة منافسات الدور التمهيدي للنهائيات بإقامة مباريات الجولة الأخيرة، وفاز فيها الاتفاق على العرض بنتيجة 4-1، بينما تغلب طويق على الفاو بنتيجة 7-4 لحساب المجموعة الأولى.

ولحساب المجموعة الثانية فاز القادسية على مصدة بنتيجة 7-2، فيما تعادل العلمين مع نظيره الثقبة بنتيجة 2-2.

وحسم الاتفاق صدارة المجموعة الأولى ليواجه الثقبة وصيف المجموعة الثانية، فيما سيلتقي القادسية متصدر المجموعة الثانية العرض وصيف المجموعة الأولى. علمًا بأن المباراتين ستقامان بعد غد الأحد.

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