النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 822 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1099 خلال الـ24 ساعة الماضية

حائل تسجل اليوم 16 إصابة جديدة بكورونا

شهدت 15 حالة تعافٍ والنسبة تبلغ 93.7%

سجلت منطقة حائل، اليوم الثلاثاء، 16 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا؛ منها 15 حالة في مدينة حائل، وحالة واحدة في محافظة الشنان.

وقد سجلت 15 حالة تعافٍ جديدة، منها 12 حالة في مدينة حائل، وحالة واحدة لكل من محافظات "الشنان، الشملي، وموقق".

وأظهر إنفوجرافيك نشره "عبدالعزيز الطهيمي" نِسَب الحالات المسجلة في منطقة حائل؛ حيث بلغت نسبة الحالات المغلقة (94.6%)، ونسبة حالات التعافي (93.7%)، والحالات النشطة (5.4%)، ونسبة الوفيات (0.84%).

وبيّن "الإنفوجرافيك" صمود 6 محافظات بمنطقة حائل أمام جائحة كورونا ما بين 3 أيام إلى 23 يومًا دون تسجيل حالات جديدة؛ حيث صمدت محافظة الحائط 23 يومًا، تلتها محافظة سميراء 15 يومًا، وجاءت بعدهما محافظة الشملي 6 أيام، ثم محافظة الغزالة 6 أيام أيضًا، ومحافظة موقق 4 أيام، وأخيرًا محافظة السليمي التي صمدت 3 أيام.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
حائل تسجل اليوم 16 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجلت منطقة حائل، اليوم الثلاثاء، 16 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا؛ منها 15 حالة في مدينة حائل، وحالة واحدة في محافظة الشنان.

وقد سجلت 15 حالة تعافٍ جديدة، منها 12 حالة في مدينة حائل، وحالة واحدة لكل من محافظات "الشنان، الشملي، وموقق".

وأظهر إنفوجرافيك نشره "عبدالعزيز الطهيمي" نِسَب الحالات المسجلة في منطقة حائل؛ حيث بلغت نسبة الحالات المغلقة (94.6%)، ونسبة حالات التعافي (93.7%)، والحالات النشطة (5.4%)، ونسبة الوفيات (0.84%).

وبيّن "الإنفوجرافيك" صمود 6 محافظات بمنطقة حائل أمام جائحة كورونا ما بين 3 أيام إلى 23 يومًا دون تسجيل حالات جديدة؛ حيث صمدت محافظة الحائط 23 يومًا، تلتها محافظة سميراء 15 يومًا، وجاءت بعدهما محافظة الشملي 6 أيام، ثم محافظة الغزالة 6 أيام أيضًا، ومحافظة موقق 4 أيام، وأخيرًا محافظة السليمي التي صمدت 3 أيام.

04 سبتمبر 2020 - 16 محرّم 1442
05:07 PM

حائل تسجل اليوم 16 إصابة جديدة بكورونا

شهدت 15 حالة تعافٍ والنسبة تبلغ 93.7%

A A A
منصور الشلاقي - حائل
0
225

سجلت منطقة حائل، اليوم الثلاثاء، 16 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا؛ منها 15 حالة في مدينة حائل، وحالة واحدة في محافظة الشنان.

وقد سجلت 15 حالة تعافٍ جديدة، منها 12 حالة في مدينة حائل، وحالة واحدة لكل من محافظات "الشنان، الشملي، وموقق".

وأظهر إنفوجرافيك نشره "عبدالعزيز الطهيمي" نِسَب الحالات المسجلة في منطقة حائل؛ حيث بلغت نسبة الحالات المغلقة (94.6%)، ونسبة حالات التعافي (93.7%)، والحالات النشطة (5.4%)، ونسبة الوفيات (0.84%).

وبيّن "الإنفوجرافيك" صمود 6 محافظات بمنطقة حائل أمام جائحة كورونا ما بين 3 أيام إلى 23 يومًا دون تسجيل حالات جديدة؛ حيث صمدت محافظة الحائط 23 يومًا، تلتها محافظة سميراء 15 يومًا، وجاءت بعدهما محافظة الشملي 6 أيام، ثم محافظة الغزالة 6 أيام أيضًا، ومحافظة موقق 4 أيام، وأخيرًا محافظة السليمي التي صمدت 3 أيام.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,567
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,690
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,079
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,229

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

صرِّح بمرضك وأصلك قبل زواجك

حسن آل عمير
الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

عبدالغني الشيخ
"ناس ما عندها ذوق"..!

"ناس ما عندها ذوق"..!

أحمد عجب
باب ما جاء في "تمكین المرأة" بين الواقع والمفهوم

باب ما جاء في "تمكین المرأة" بين الواقع والمفهوم

ابتسام منصور القحطاني
وبدأ العام الدراسي الجديد!!

وبدأ العام الدراسي الجديد!!

غسان محمد عسيلان
التعليم الإلكتروني وجامعات المستقبل

التعليم الإلكتروني وجامعات المستقبل

حامد الشراري
هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

ماجد الحربي
"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة

"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة

علي آل شرمة
ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ابتسام منصور القحطاني
البخيل بالثناء عدو للإنسانية

البخيل بالثناء عدو للإنسانية

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة