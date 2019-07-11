الشباب يوقع مع راكان الشملان .. ويخالص كعبي

أعلن نادي النصر اليوم الخميس موافقته على إعارة راكان الشملان لاعب الفريق الأول لكرة القدم إلى نادي الشباب حتى نهاية الموسم.

وقال نادي النصر في حسابه عبر "تويتر": وافقت إدارة كرة القدم بنادي النصر على إعارة اللاعب راكان الشملان إلى نادي الشباب وذلك حتى نهاية الموسم متمنين له التوفيق بإذن الله.

وتمنت إدارة الشباب بدورها التوفيق للاعب في مهمته مع الفريق، مقدمة في الوقت ذاته شكرها لإدارة نادي النصر على تعاونها.

كما وقعت إدارة نادي الشباب مخالصة مالية مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم خالد كعبي.