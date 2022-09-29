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بعيدًا عن الإعلام.. "بلدي مكة" ينفض غبار "كورونا" ويجمع سكان مخططات ولي العهد بـ "الأمين"

"مردم النفايات" يستحوذ على اللقاء.. و"القويحص" يعد بالحلول

نظّم المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة؛ لقاءً جمع فيه أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، بسكان مخططات ولي العهد الواقعة جنوبي مكة المكرمة؛ وذلك على مسرح مبنى الأمانة مساء اليوم.

ووعد أمين العاصمة المقدسة؛ خلال اللقاء الذي غاب عنه الإعلاميون بسبب عدم توجيه الدعوات لهم؛ بحلول لمردم النفايات القريب من منطقة المخططات، التي ينبعث منه روائح كريهة اشتكى منها السكان طيلة السنوات الماضية، علاوة على استمرار استكمال البنية التحتية في المخططات.

كما وعد الأمين بمخاطبة الجهات ذات العلاقة لإنشاء المدارس والمستوصفات وتغطية أبراج الاتصالات، وتشجير الشوارع، بالإضافة إلى بناء المساجد والجوامع.

وذكر "القويحص" أنه جارٍ المناقشات والترتيبات مع المركز الوطني لإدارة النفايات بشكل عام، والتقليل من النفايات، وقد يتم الاستغناء عن المرادم، وفي حال تأخر مشروع تدوير النفايات سيتم عمل مردم مؤقت.

وأكد الأمين أن مشروع درء مخاطر السيول يسير وفق الخطط المعدة له، وجار استكمال ما تبقى من هذا المشروع في المخططات.

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بعيدًا عن الإعلام.. "بلدي مكة" ينفض غبار "كورونا" ويجمع سكان مخططات ولي العهد بـ "الأمين"
سبق

نظّم المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة؛ لقاءً جمع فيه أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، بسكان مخططات ولي العهد الواقعة جنوبي مكة المكرمة؛ وذلك على مسرح مبنى الأمانة مساء اليوم.

ووعد أمين العاصمة المقدسة؛ خلال اللقاء الذي غاب عنه الإعلاميون بسبب عدم توجيه الدعوات لهم؛ بحلول لمردم النفايات القريب من منطقة المخططات، التي ينبعث منه روائح كريهة اشتكى منها السكان طيلة السنوات الماضية، علاوة على استمرار استكمال البنية التحتية في المخططات.

كما وعد الأمين بمخاطبة الجهات ذات العلاقة لإنشاء المدارس والمستوصفات وتغطية أبراج الاتصالات، وتشجير الشوارع، بالإضافة إلى بناء المساجد والجوامع.

وذكر "القويحص" أنه جارٍ المناقشات والترتيبات مع المركز الوطني لإدارة النفايات بشكل عام، والتقليل من النفايات، وقد يتم الاستغناء عن المرادم، وفي حال تأخر مشروع تدوير النفايات سيتم عمل مردم مؤقت.

وأكد الأمين أن مشروع درء مخاطر السيول يسير وفق الخطط المعدة له، وجار استكمال ما تبقى من هذا المشروع في المخططات.

28 سبتمبر 2021 - 21 صفر 1443
09:33 PM

بعيدًا عن الإعلام.. "بلدي مكة" ينفض غبار "كورونا" ويجمع سكان مخططات ولي العهد بـ "الأمين"

"مردم النفايات" يستحوذ على اللقاء.. و"القويحص" يعد بالحلول

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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نظّم المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة؛ لقاءً جمع فيه أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، بسكان مخططات ولي العهد الواقعة جنوبي مكة المكرمة؛ وذلك على مسرح مبنى الأمانة مساء اليوم.

ووعد أمين العاصمة المقدسة؛ خلال اللقاء الذي غاب عنه الإعلاميون بسبب عدم توجيه الدعوات لهم؛ بحلول لمردم النفايات القريب من منطقة المخططات، التي ينبعث منه روائح كريهة اشتكى منها السكان طيلة السنوات الماضية، علاوة على استمرار استكمال البنية التحتية في المخططات.

كما وعد الأمين بمخاطبة الجهات ذات العلاقة لإنشاء المدارس والمستوصفات وتغطية أبراج الاتصالات، وتشجير الشوارع، بالإضافة إلى بناء المساجد والجوامع.

وذكر "القويحص" أنه جارٍ المناقشات والترتيبات مع المركز الوطني لإدارة النفايات بشكل عام، والتقليل من النفايات، وقد يتم الاستغناء عن المرادم، وفي حال تأخر مشروع تدوير النفايات سيتم عمل مردم مؤقت.

وأكد الأمين أن مشروع درء مخاطر السيول يسير وفق الخطط المعدة له، وجار استكمال ما تبقى من هذا المشروع في المخططات.

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