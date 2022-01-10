إغلاق طريق الهدا احترازياً في كلا الاتجاهين

بسبب هطول الأمطار

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية 911، إغلاق طريق الهدا احترازيًّا في الطائف بالاتجاهين، بسبب هطول الأمطار.

وأوضح الحساب الرسمي بموقع تويتر، للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية "911"، أنه تم إغلاق مؤقت لطريق الهدا احترازيًّا، في كلا الاتجاهين، بسبب هطول الأمطار، مطالباً المواطنين وقائدي المركبات بأخذ الحيطة والحذر.