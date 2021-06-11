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برئاسة "القرني".. "ثقافة وإعلام الشورى" تستعرض التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية

في اجتماع مع رئيسها وعدد من مسؤوليها

عقدت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار -إحدى اللجان المتخصصة- بمجلس الشورى اجتماعاً -عبر الاتصال المرئي-، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور علي بن أحمد القرني، ومشاركة أعضاء اللجنة، ورئيس وكالة الأنباء السعودية المكلف الدكتور فهد بن حسن آل عقران، وعدد من المسؤولين في الوكالة، وذلك لمدارسة التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية (واس) للعام المالي 1441 / 1442هـ.

وبحث الاجتماع مع مسؤولي الوكالة الاستراتيجية الخاصة بالوكالة التي ستطرحها خلال الأشهر القادمة التي ستكون إضافة نوعية للوكالة بعد صدورها.

وأكد مسؤولو الوكالة وجود تعاون واتفاقيات شراكة مع أقسام الإعلام في الجامعات السعودية لتدريب وتطوير طلابها وإكسابهم خبرات إعلامية ومهنية وتهيئتهم لسوق العمل، مشيرين إلى أن الوكالة تعمل على عقد شراكات مع كبرى الشركات السعودية للعمل على صناعة محتوى إعلامي متقدم.

واستعرض الاجتماع أبرز ما تضمنه تقرير الأداء السنوي للوكالة من مؤشرات أداء، ومناقشة جهود الوكالة في تغطية الأحداث والقضايا والنشاطات المختلفة ومتابعتها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وخاصة ذات الصلة بالمملكة، وكذلك بحث مواكبة التطورات والمتغيرات المهنية والتقنية في مجال اختصاصاتها، وسعي الوكالة إلى تقديم الخدمات الإخبارية والمواد الصحفية التي تُجمع وتٌعد من مختلف المصادر داخل المملكة وخارجها وبثها وتوزيعها.

كما اطلع أعضاء اللجنة في الاجتماع مع مسؤولي الوكالة على أهم الإنجازات المتحققة والتحديات والصعوبات التي واجهت (واس) خلال فترة التقرير، والتطلعات المستقبلية نحو العناية بالأخبار المحلية والدولية بمختلف تصنيفاتها صناعةً وتحريرًا وتدقيقًا وبثًّا واستقاء للأخبار من مصادرها الرئيسية من مختلف القطاعات؛ ليكون إعلامًا يليق بمكانة المملكة العربية السعودية على الأصعدة كافة.

وبحث الاجتماع دعم الحلول نحو تحقيق الوكالة لأهدافها التطويرية وتنمية مواردها المالية، لاسيما فيما يتعلق بتملك الأصول، وتأسيس كيانات خاصة بها لتسويق المنتجات الإعلامية.

كما تم طرح عدد من الاستفسارات على مسؤولي وكالة الأنباء السعودية من قبل أعضاء مجلس الشورى أعضاء اللجنة، مع طرح عدد من المقترحات والمرئيات التي تساعد الوكالة للقيام بأعمالها؛ حيث أجاب المسؤولون عما تم طرحه من استفسارات تمهيداً لإعداد اللجنة لتقريرها ورأيها المتضمن توصياتها تجاه الوكالة للعرض أمام المجلس لمناقشته واتخاذ ما يراه.

يذكر أن لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار من ضمن اللجان المتخصصة في مجلس الشورى، وتدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة التي تحال إليها، وتقديم مرئياتها وتوصياتها حيال هذه الموضوعات قبل رفعها للمجلس لمناقشتها وإقرارها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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برئاسة "القرني".. "ثقافة وإعلام الشورى" تستعرض التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية
سبق

عقدت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار -إحدى اللجان المتخصصة- بمجلس الشورى اجتماعاً -عبر الاتصال المرئي-، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور علي بن أحمد القرني، ومشاركة أعضاء اللجنة، ورئيس وكالة الأنباء السعودية المكلف الدكتور فهد بن حسن آل عقران، وعدد من المسؤولين في الوكالة، وذلك لمدارسة التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية (واس) للعام المالي 1441 / 1442هـ.

وبحث الاجتماع مع مسؤولي الوكالة الاستراتيجية الخاصة بالوكالة التي ستطرحها خلال الأشهر القادمة التي ستكون إضافة نوعية للوكالة بعد صدورها.

وأكد مسؤولو الوكالة وجود تعاون واتفاقيات شراكة مع أقسام الإعلام في الجامعات السعودية لتدريب وتطوير طلابها وإكسابهم خبرات إعلامية ومهنية وتهيئتهم لسوق العمل، مشيرين إلى أن الوكالة تعمل على عقد شراكات مع كبرى الشركات السعودية للعمل على صناعة محتوى إعلامي متقدم.

واستعرض الاجتماع أبرز ما تضمنه تقرير الأداء السنوي للوكالة من مؤشرات أداء، ومناقشة جهود الوكالة في تغطية الأحداث والقضايا والنشاطات المختلفة ومتابعتها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وخاصة ذات الصلة بالمملكة، وكذلك بحث مواكبة التطورات والمتغيرات المهنية والتقنية في مجال اختصاصاتها، وسعي الوكالة إلى تقديم الخدمات الإخبارية والمواد الصحفية التي تُجمع وتٌعد من مختلف المصادر داخل المملكة وخارجها وبثها وتوزيعها.

كما اطلع أعضاء اللجنة في الاجتماع مع مسؤولي الوكالة على أهم الإنجازات المتحققة والتحديات والصعوبات التي واجهت (واس) خلال فترة التقرير، والتطلعات المستقبلية نحو العناية بالأخبار المحلية والدولية بمختلف تصنيفاتها صناعةً وتحريرًا وتدقيقًا وبثًّا واستقاء للأخبار من مصادرها الرئيسية من مختلف القطاعات؛ ليكون إعلامًا يليق بمكانة المملكة العربية السعودية على الأصعدة كافة.

وبحث الاجتماع دعم الحلول نحو تحقيق الوكالة لأهدافها التطويرية وتنمية مواردها المالية، لاسيما فيما يتعلق بتملك الأصول، وتأسيس كيانات خاصة بها لتسويق المنتجات الإعلامية.

كما تم طرح عدد من الاستفسارات على مسؤولي وكالة الأنباء السعودية من قبل أعضاء مجلس الشورى أعضاء اللجنة، مع طرح عدد من المقترحات والمرئيات التي تساعد الوكالة للقيام بأعمالها؛ حيث أجاب المسؤولون عما تم طرحه من استفسارات تمهيداً لإعداد اللجنة لتقريرها ورأيها المتضمن توصياتها تجاه الوكالة للعرض أمام المجلس لمناقشته واتخاذ ما يراه.

يذكر أن لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار من ضمن اللجان المتخصصة في مجلس الشورى، وتدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة التي تحال إليها، وتقديم مرئياتها وتوصياتها حيال هذه الموضوعات قبل رفعها للمجلس لمناقشتها وإقرارها.

11 يونيو 2021 - 1 ذو القعدة 1442
04:17 PM

برئاسة "القرني".. "ثقافة وإعلام الشورى" تستعرض التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية

في اجتماع مع رئيسها وعدد من مسؤوليها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقدت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار -إحدى اللجان المتخصصة- بمجلس الشورى اجتماعاً -عبر الاتصال المرئي-، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور علي بن أحمد القرني، ومشاركة أعضاء اللجنة، ورئيس وكالة الأنباء السعودية المكلف الدكتور فهد بن حسن آل عقران، وعدد من المسؤولين في الوكالة، وذلك لمدارسة التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية (واس) للعام المالي 1441 / 1442هـ.

وبحث الاجتماع مع مسؤولي الوكالة الاستراتيجية الخاصة بالوكالة التي ستطرحها خلال الأشهر القادمة التي ستكون إضافة نوعية للوكالة بعد صدورها.

وأكد مسؤولو الوكالة وجود تعاون واتفاقيات شراكة مع أقسام الإعلام في الجامعات السعودية لتدريب وتطوير طلابها وإكسابهم خبرات إعلامية ومهنية وتهيئتهم لسوق العمل، مشيرين إلى أن الوكالة تعمل على عقد شراكات مع كبرى الشركات السعودية للعمل على صناعة محتوى إعلامي متقدم.

واستعرض الاجتماع أبرز ما تضمنه تقرير الأداء السنوي للوكالة من مؤشرات أداء، ومناقشة جهود الوكالة في تغطية الأحداث والقضايا والنشاطات المختلفة ومتابعتها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وخاصة ذات الصلة بالمملكة، وكذلك بحث مواكبة التطورات والمتغيرات المهنية والتقنية في مجال اختصاصاتها، وسعي الوكالة إلى تقديم الخدمات الإخبارية والمواد الصحفية التي تُجمع وتٌعد من مختلف المصادر داخل المملكة وخارجها وبثها وتوزيعها.

كما اطلع أعضاء اللجنة في الاجتماع مع مسؤولي الوكالة على أهم الإنجازات المتحققة والتحديات والصعوبات التي واجهت (واس) خلال فترة التقرير، والتطلعات المستقبلية نحو العناية بالأخبار المحلية والدولية بمختلف تصنيفاتها صناعةً وتحريرًا وتدقيقًا وبثًّا واستقاء للأخبار من مصادرها الرئيسية من مختلف القطاعات؛ ليكون إعلامًا يليق بمكانة المملكة العربية السعودية على الأصعدة كافة.

وبحث الاجتماع دعم الحلول نحو تحقيق الوكالة لأهدافها التطويرية وتنمية مواردها المالية، لاسيما فيما يتعلق بتملك الأصول، وتأسيس كيانات خاصة بها لتسويق المنتجات الإعلامية.

كما تم طرح عدد من الاستفسارات على مسؤولي وكالة الأنباء السعودية من قبل أعضاء مجلس الشورى أعضاء اللجنة، مع طرح عدد من المقترحات والمرئيات التي تساعد الوكالة للقيام بأعمالها؛ حيث أجاب المسؤولون عما تم طرحه من استفسارات تمهيداً لإعداد اللجنة لتقريرها ورأيها المتضمن توصياتها تجاه الوكالة للعرض أمام المجلس لمناقشته واتخاذ ما يراه.

يذكر أن لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار من ضمن اللجان المتخصصة في مجلس الشورى، وتدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة التي تحال إليها، وتقديم مرئياتها وتوصياتها حيال هذه الموضوعات قبل رفعها للمجلس لمناقشتها وإقرارها.

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