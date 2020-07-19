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والد الرضيع "حمد" يناشد بنقل ابنه عبر الإخلاء الطبي لمستشفيات متخصصة

أخواه توفيا بنفس المرض.. وحالته حرجة وتزداد سوءًا بمرور الوقت

ناشد المواطن مسعود بن حمد اليامي الجهات المعنية، بعلاج ابنه "حمد" الذي يعاني من اعتلال وتضخم وهبوط في وظائف القلب، ولا زال يرقد بالعناية المركزة في مستشفى الأطفال بنجران.

وقال والده لـ"سبق" إنه فقد طفلين سابقين، وهذا هو الابن الثالث المصاب بنفس المرض منذ الولادة، وعمره الآن أسبوعان، معربًا عن أمله الكبير في الله -سبحانه وتعالى- ثم ولاة الأمر، بسرعة إنقاذ حياة طفله.

وطالب بنقله لأحد المستشفيات الخاصة بعد تعذر استقبال المستشفيات الحكومية لحالة ابنه، بحجة عدم وجود سرير في العناية المركزة، فيما حالته حرجة وتزداد سوءاً بمرور الوقت.

ويمكن التواصل مع الحالة عبر رقم الهاتف: 0502062484

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والد الرضيع "حمد" يناشد بنقل ابنه عبر الإخلاء الطبي لمستشفيات متخصصة
سبق

ناشد المواطن مسعود بن حمد اليامي الجهات المعنية، بعلاج ابنه "حمد" الذي يعاني من اعتلال وتضخم وهبوط في وظائف القلب، ولا زال يرقد بالعناية المركزة في مستشفى الأطفال بنجران.

وقال والده لـ"سبق" إنه فقد طفلين سابقين، وهذا هو الابن الثالث المصاب بنفس المرض منذ الولادة، وعمره الآن أسبوعان، معربًا عن أمله الكبير في الله -سبحانه وتعالى- ثم ولاة الأمر، بسرعة إنقاذ حياة طفله.

وطالب بنقله لأحد المستشفيات الخاصة بعد تعذر استقبال المستشفيات الحكومية لحالة ابنه، بحجة عدم وجود سرير في العناية المركزة، فيما حالته حرجة وتزداد سوءاً بمرور الوقت.

ويمكن التواصل مع الحالة عبر رقم الهاتف: 0502062484

19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441
07:55 PM

والد الرضيع "حمد" يناشد بنقل ابنه عبر الإخلاء الطبي لمستشفيات متخصصة

أخواه توفيا بنفس المرض.. وحالته حرجة وتزداد سوءًا بمرور الوقت

A A A
بندر آل فطيح - نجران
0
419

ناشد المواطن مسعود بن حمد اليامي الجهات المعنية، بعلاج ابنه "حمد" الذي يعاني من اعتلال وتضخم وهبوط في وظائف القلب، ولا زال يرقد بالعناية المركزة في مستشفى الأطفال بنجران.

وقال والده لـ"سبق" إنه فقد طفلين سابقين، وهذا هو الابن الثالث المصاب بنفس المرض منذ الولادة، وعمره الآن أسبوعان، معربًا عن أمله الكبير في الله -سبحانه وتعالى- ثم ولاة الأمر، بسرعة إنقاذ حياة طفله.

وطالب بنقله لأحد المستشفيات الخاصة بعد تعذر استقبال المستشفيات الحكومية لحالة ابنه، بحجة عدم وجود سرير في العناية المركزة، فيما حالته حرجة وتزداد سوءاً بمرور الوقت.

ويمكن التواصل مع الحالة عبر رقم الهاتف: 0502062484

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