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الولايات المتحدة تدين بأشدّ العبارات الهجوم على مسجد بمدينة قندهار الأفغانية

أكدت أن لجميع الأفغان الحق في العيش والعبادة بسلام وأمان

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية أمس بأشد العبارات التفجير الانتحاري الذي استهدف مسجدًا في مدينة قندهار الواقعة بجنوب أفغانستان وتسبب بمقتل وإصابة المئات.

وقدم المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في إيجاز هاتفي التعازي للضحايا وعائلاتهم، مؤكدًا أن لجميع الأفغان الحق في العيش والعبادة بسلام وأمان.

وأعرب عن تصميم بلاده أنه لا يمكن لأي جماعة إرهابية أن تستخدم الأراضي الأفغانية كنقطة انطلاق لشنّ هجمات على الولايات المتحدة أو أي دول أخرى.

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الولايات المتحدة تدين بأشدّ العبارات الهجوم على مسجد بمدينة قندهار الأفغانية
سبق

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية أمس بأشد العبارات التفجير الانتحاري الذي استهدف مسجدًا في مدينة قندهار الواقعة بجنوب أفغانستان وتسبب بمقتل وإصابة المئات.

وقدم المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في إيجاز هاتفي التعازي للضحايا وعائلاتهم، مؤكدًا أن لجميع الأفغان الحق في العيش والعبادة بسلام وأمان.

وأعرب عن تصميم بلاده أنه لا يمكن لأي جماعة إرهابية أن تستخدم الأراضي الأفغانية كنقطة انطلاق لشنّ هجمات على الولايات المتحدة أو أي دول أخرى.

16 أكتوبر 2021 - 10 ربيع الأول 1443
10:18 AM

الولايات المتحدة تدين بأشدّ العبارات الهجوم على مسجد بمدينة قندهار الأفغانية

أكدت أن لجميع الأفغان الحق في العيش والعبادة بسلام وأمان

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أدانت الولايات المتحدة الأمريكية أمس بأشد العبارات التفجير الانتحاري الذي استهدف مسجدًا في مدينة قندهار الواقعة بجنوب أفغانستان وتسبب بمقتل وإصابة المئات.

وقدم المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في إيجاز هاتفي التعازي للضحايا وعائلاتهم، مؤكدًا أن لجميع الأفغان الحق في العيش والعبادة بسلام وأمان.

وأعرب عن تصميم بلاده أنه لا يمكن لأي جماعة إرهابية أن تستخدم الأراضي الأفغانية كنقطة انطلاق لشنّ هجمات على الولايات المتحدة أو أي دول أخرى.

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