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رغم "كورونا".. اليابان ستنظم دورة الألعاب الأولمبية في موعدها

رصدت 12 مليار دولار لإقامتها

أكد رئيس وزراء الياباني شينزو آبي، اليوم (السبت)، أن دورة الألعاب الأولمبية التي من المقرر أن تستضيفها طوكيو من 24 يوليو إلى التاسع من أغسطس المقبلين ستبقى في موعدها المقرر، رغم القلق من تفشي فيروس كورونا المستجد وتأثيره على الأحداث الرياضية حول العالم.

وقال "آبي": "لا نية لحكومته لإعلان حال الطوارئ بسبب فيروس "كورونا الذي طال أكثر من 140 ألف شخص وأدى إلى وفاة أكثر من 5400 حول العالم"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف: "سنقوم بتعاون وثيق مع المسؤولين ومن بينهم اللجنة الأولمبية الدولية. لم يتغير أي شيء".

وجاء كلام "آبي" بعد يومين على اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتأجيل الألعاب لمدة عام بعد الإرباك الكبير الذي سببه الفيروس في روزنامة الأحداث الرياضية في مختلف أنحاء العالم.

وسبق للمنظمين والحكومة اليابانية أن أصروا على أن الاستعدادات تمضي على قدم وساق، وأن المعنيين لم يطرحوا تأجيل أو إلغاء الحدث الأكبر عالميًا على الصعيد الرياضي، والذي يقام مرة كل أربعة أعوام.


ورصدت اليابان ميزانية تقدر بنحو 12 مليار دولار لإقامة ألعاب طوكيو.

اليابان رئيس الوزراء الياباني دورة الألعاب الأولمبية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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رغم "كورونا".. اليابان ستنظم دورة الألعاب الأولمبية في موعدها
سبق

أكد رئيس وزراء الياباني شينزو آبي، اليوم (السبت)، أن دورة الألعاب الأولمبية التي من المقرر أن تستضيفها طوكيو من 24 يوليو إلى التاسع من أغسطس المقبلين ستبقى في موعدها المقرر، رغم القلق من تفشي فيروس كورونا المستجد وتأثيره على الأحداث الرياضية حول العالم.

وقال "آبي": "لا نية لحكومته لإعلان حال الطوارئ بسبب فيروس "كورونا الذي طال أكثر من 140 ألف شخص وأدى إلى وفاة أكثر من 5400 حول العالم"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف: "سنقوم بتعاون وثيق مع المسؤولين ومن بينهم اللجنة الأولمبية الدولية. لم يتغير أي شيء".

وجاء كلام "آبي" بعد يومين على اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتأجيل الألعاب لمدة عام بعد الإرباك الكبير الذي سببه الفيروس في روزنامة الأحداث الرياضية في مختلف أنحاء العالم.

وسبق للمنظمين والحكومة اليابانية أن أصروا على أن الاستعدادات تمضي على قدم وساق، وأن المعنيين لم يطرحوا تأجيل أو إلغاء الحدث الأكبر عالميًا على الصعيد الرياضي، والذي يقام مرة كل أربعة أعوام.


ورصدت اليابان ميزانية تقدر بنحو 12 مليار دولار لإقامة ألعاب طوكيو.

14 مارس 2020 - 19 رجب 1441
07:25 PM

رغم "كورونا".. اليابان ستنظم دورة الألعاب الأولمبية في موعدها

رصدت 12 مليار دولار لإقامتها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد رئيس وزراء الياباني شينزو آبي، اليوم (السبت)، أن دورة الألعاب الأولمبية التي من المقرر أن تستضيفها طوكيو من 24 يوليو إلى التاسع من أغسطس المقبلين ستبقى في موعدها المقرر، رغم القلق من تفشي فيروس كورونا المستجد وتأثيره على الأحداث الرياضية حول العالم.

وقال "آبي": "لا نية لحكومته لإعلان حال الطوارئ بسبب فيروس "كورونا الذي طال أكثر من 140 ألف شخص وأدى إلى وفاة أكثر من 5400 حول العالم"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف: "سنقوم بتعاون وثيق مع المسؤولين ومن بينهم اللجنة الأولمبية الدولية. لم يتغير أي شيء".

وجاء كلام "آبي" بعد يومين على اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتأجيل الألعاب لمدة عام بعد الإرباك الكبير الذي سببه الفيروس في روزنامة الأحداث الرياضية في مختلف أنحاء العالم.

وسبق للمنظمين والحكومة اليابانية أن أصروا على أن الاستعدادات تمضي على قدم وساق، وأن المعنيين لم يطرحوا تأجيل أو إلغاء الحدث الأكبر عالميًا على الصعيد الرياضي، والذي يقام مرة كل أربعة أعوام.


ورصدت اليابان ميزانية تقدر بنحو 12 مليار دولار لإقامة ألعاب طوكيو.

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