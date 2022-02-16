أندية الحي في الرياض .. حراك مجتمعي وتعليمي وترفيهي مستمر

من خلال دورات تدريبية ومهارات مبتكرة وزيارات نوعية

واصلت أندية الحي في منطقة الرياض حراكها الاجتماعي والتعليمي والترفيهي، وتلبية احتياجات الطلاب وأولياء أمورهم من المنتسبين إليها، من خلال دورات تدريبية ومهارات مبتكرة وزيارات نوعية، تهدف إلى قضاء أوقاتهم وملء فراغهم، حيث نظم ناديا الحي في ثانوية الشيخ محمد بن إبراهيم، وقيس بن عاصم، عددًا من الفعاليات والمناسبات النوعية.

ففي نادي الحي في ثانوية الشيخ محمد بن إبراهيم تم تنظيم برنامج اليوم الأولمبي في مقر نادي الوطن للهواة بحضور 30 مستهدفًا لجميع الفئات بدعوة من اتحاد التايكوندو للمشاركة في فعاليات اليوم الأولمبي بإشراف الكابتن خالد بن سعد الدهيمي والكابتن سلطان بن حمد الشاهين في الصالات الخضراء.

وهدف البرنامج إلى زيادة احتكاك لاعبي النادي بالفرق الأخرى، واكتساب الخبرات وتطوير المهارات، ولقاء رئيس الهيئة العامة للرياضة، إضافة إلى برنامج قوة التحمل في مقر الصالة الرياضية، الذي حضره 30 مستفيدًا من براعم وناشئي وشباب النادي، بهدف إتقان مهارات الاستعراض لفئة البراعم وشد الجسم وزيادة لياقتهم لما فيه من فائدة صحية وزيادة سرعة الضربات وتركيزها لجمع النقاط وتحمل المشاق، وتكثيف التدريبات المتنوعة، التي نفذها خالد الدهيمي وفهد الدعجاني وسلطان الدهيمي.

ونظم النادي برنامج مهارات في كرة اليد والتصويب بالوثب في المجال الرياضي بحضور 25 مستهدفًا من فئة الشباب، ويهدف إلى تعلم مهارة الارتقاء عاليًا والحفاظ على الوزن وسرعة البديهة في التركيز والتصويب أثناء الارتقاء وزيادة مرونة الجسم وفوائد صحية في التفكير وصحة الجسم والعمل على شده وتحسين عضلات الذراع وتنمية الثقة بالنفس وتمرين القلب والأوعية الدموية وتقوية الجسم العلوي للاعب ورشاقة اليدين والقدمين واتزان الجسم، إضافة إلى برنامج لرفع مستوى اللياقة تم تنفيذه في أحد الملاعب، واستهدف 25 شابًا، بإشراف الكابتن خالد الدهيمي والكابتن سلطان الشاهين، بهدف رفع مستوى لياقة اللاعبين وإعدادهم لياقيًا للبطولتين القادمتين في المنطقة الشرقية والفجيرة.

من جهة أخرى، نظم نادي قيس بن عاصم فعالية المنافسات الرياضية في مجال الصحة والترفيه بحضور 20 زائرًا وطالبًا ومعلمًا، في الصالة الرياضية لمدة يوم واحد، وهدفت إلى نشر ثقافة ممارسة رياضة كرة القدم لفئة الطلاب، والتوعية وبث روح التحدي وإيجاد المنافسات بينهم، ومساعدتهم على تفريغ طاقاتهم بشكل هادف، وبناء وتحفيزهم واستغلال وقت فراغهم فيما يفيدهم صحيًا، وبناء أجسامهم، وتنمية شخصية الطالب، من خلال دمجه في المجتمعات الرياضية والتعرف على اللاعبين وفرق من مدارس مختلفة، وبالتالي تطوير شخصيته ليصبح فردًا لديه خبرات متجددة وتنمية الأخلاق الحميدة لديه. نفذ البرنامج عبدالله سعد الصاهود، بإشراف قائد النادي عائض محمد الأسمري.

وأقام النادي فعالية "الرسم في الهواء الطلق" في ساحة النادي بمشاركة 20 زائرًا وطالبًا، بهدف تعريف الأعضاء بأنواع الألوان والإبداع في الرسم والتلوين والتعبير عن النفس والمقاصد النفسية، إضافة إلى فعالية "أساسيات كرة القدم في مجال الصحة والرياضة والترفيه"، بمشاركة 20 عضوًا في مقر النادي في الصالة الرياضية لمدة ثلاثة أيام، نفذها خالد راشد الدوسري. وتهدف الفعالية إلى تدريب الأعضاء على أساسيات كرة القدم وتنافس الطلاب فيما بينهم والتحدي وصقل المهارات وتعزيز الانتماء لديهم وفوائد صحية ومعنوية.

ونظم نادي قيس بن عاصم فعالية "في ضيافتنا" لمدة يوم واحد، وذلك في مقر الديوانية في النادي، بحضور 20 زائرًا، نفذها عبدالإله الجدعان. وتهدف الفعالية إلى تدريب الأعضاء على حسن الاستقبال والضيافة والعادات الحميدة والإيجابية وإكرام الضيف في مجال النشاط الثقافي والاجتماعي، وتحقيق أعلى درجات الخدمة المجتمعية ونشر الثقافات، والتعرف على عادات العالم، والاستمتاع وبناء الثقة بالفرد وتطوير المهارات واكتساب الخبرات.