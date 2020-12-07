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عقب الفوز عليه بثلاثية .. "أبها" يمنع "الفتح" من الدخول في المربع الذهبي

في ختام الجولة السابعة من دوري المحترفين

نجح أبها في التغلب على الفتح في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .

وانتهت المباراة التي أقيمت بين الفريقين بفوز أبها بثلاثة أهداف لهدف ليحصد الفريق النقاط الثلاث ويحرم الفتح منها وبالتالي الدخول في المربع الذهبي .

أهداف اللقاء جاءت عن طريق كارلوس ستراندبيرج في الدقيقة 8 والدقيقة 82 وكريج قودوين في الدقيقة 17 لصالح الفتح وجاء هدف الفتح عن طريق اللاعب سفيان بن دبكة في الدقيقة 45+3 من عمر الشوط الأول .

بتلك النتيجة يرتفع رصيد أبها للنقطة رقم 10 فيما يتوقف رصيد الفتح عند نفس الرصيد 10 نقاط حيث منع أبها الفتحاويين من التقدم نحو المربع الذهبي .

أبها الفتح

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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عقب الفوز عليه بثلاثية .. "أبها" يمنع "الفتح" من الدخول في المربع الذهبي
سبق

نجح أبها في التغلب على الفتح في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .

وانتهت المباراة التي أقيمت بين الفريقين بفوز أبها بثلاثة أهداف لهدف ليحصد الفريق النقاط الثلاث ويحرم الفتح منها وبالتالي الدخول في المربع الذهبي .

أهداف اللقاء جاءت عن طريق كارلوس ستراندبيرج في الدقيقة 8 والدقيقة 82 وكريج قودوين في الدقيقة 17 لصالح الفتح وجاء هدف الفتح عن طريق اللاعب سفيان بن دبكة في الدقيقة 45+3 من عمر الشوط الأول .

بتلك النتيجة يرتفع رصيد أبها للنقطة رقم 10 فيما يتوقف رصيد الفتح عند نفس الرصيد 10 نقاط حيث منع أبها الفتحاويين من التقدم نحو المربع الذهبي .

07 ديسمبر 2020 - 22 ربيع الآخر 1442
07:44 PM

عقب الفوز عليه بثلاثية .. "أبها" يمنع "الفتح" من الدخول في المربع الذهبي

في ختام الجولة السابعة من دوري المحترفين

A A A
محمد السيّد - الرياض
1
1,582

نجح أبها في التغلب على الفتح في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .

وانتهت المباراة التي أقيمت بين الفريقين بفوز أبها بثلاثة أهداف لهدف ليحصد الفريق النقاط الثلاث ويحرم الفتح منها وبالتالي الدخول في المربع الذهبي .

أهداف اللقاء جاءت عن طريق كارلوس ستراندبيرج في الدقيقة 8 والدقيقة 82 وكريج قودوين في الدقيقة 17 لصالح الفتح وجاء هدف الفتح عن طريق اللاعب سفيان بن دبكة في الدقيقة 45+3 من عمر الشوط الأول .

بتلك النتيجة يرتفع رصيد أبها للنقطة رقم 10 فيما يتوقف رصيد الفتح عند نفس الرصيد 10 نقاط حيث منع أبها الفتحاويين من التقدم نحو المربع الذهبي .

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