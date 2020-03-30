النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد إعلان الـ10 أيام.. طلاب انتساب لجامعة الإمام: ظروفنا لا تسمح باختبارات

ناشدوا التأجيل إلى ما بعد رمضان وقالوا: البعض يعيش بعيدًا والإنترنت ضعيف

أكدت جامعة الإمام، في تغريدة لها نشرتها على صفحة العمادة، أن الاختبارات للفصل الثاني ستكون في موعدها المحدد بتاريخ 16/ 8/ 1441هـ؛ أي بعد عشرة أيام من الآن؛ مشيرة إلى أن التفاصيل والآلية سيتم الإعلان عنها قريبًا من خلال صفحة العمادة وحسابات العمادة الرسمية.

هذا وقد قابل عدد من الطلاب إعلان الجامعة بمطالبات بالتأجيل إلى ما بعد رمضان؛ حتى تعود الأوضاع إلى ما كانت عليه بعد انجلاء أزمة كورونا العالمية بإذن الله؛ موضّحين أن الكثير سيلجؤون للانسحاب من الفصل بعد أن مددت الجامعة ذلك حتى تاريخ ١٦/ ٨/ ١٤٤١هـ.

وتابعوا: "البعض يعيش في قرى بعيدة وأماكن خدمة الإنترنت تكون فيها ضعيفة جدًّا، وقد تكون غير متوفرة في بعض الأوقات في حال كان الاختبار "أون لاين"، وهو ما سيشكل عقبة كبيرة أمامهم".

وبينوا أن دراسة الانتساب أو التعليم المطور يختلف كليًّا عن الانتظام؛ نظرًا إلى أن جميع الدرجات تُحسب على الاختبار النهائي كونه ليس هناك أعمال سنة، وهو ما قد يتسبب في مشاكل للطلاب؛ على عكس الانتظام الذي سيستفيدون فيه من درجات أعمال السنة والبحوث وغيرها لتعزيز درجاتهم.

وناشد الطلاب وزير التعليم ومسؤولي الجامعة بالتدخل لتأجيل الاختبار لما بعد شهر رمضان؛ مبينيّن أن تمديد الفترة سيدفع بالكثير للانسحاب وضياع مستوى بالكامل.

وكان مدير الجامعة قد بيّن من خلال منشور له قبل أيام، أن الاختبارات النهائية ستكون في موعدها؛ إلا إذا استمر تعليق الدراسة؛ فسيكون التقويم المستمر بديلًا عنها بالنسبة للمنتظمين.

وتابع: "فيما يخص التعليم المطور (الانتساب)؛ فلهم إجراء آخر سيوضح لاحقًا لو استمر التعليق، يتمثل في تأجيل الاختبارات النهائية لما بعد شهر رمضان قبل أن تنشر صفحة العمادة تغريدة بيّنت فيها أن الاختبار سيكون في موعده المحدد بعد عشرة أيام".

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بعد إعلان الـ10 أيام.. طلاب انتساب لجامعة الإمام: ظروفنا لا تسمح باختبارات
سبق

أكدت جامعة الإمام، في تغريدة لها نشرتها على صفحة العمادة، أن الاختبارات للفصل الثاني ستكون في موعدها المحدد بتاريخ 16/ 8/ 1441هـ؛ أي بعد عشرة أيام من الآن؛ مشيرة إلى أن التفاصيل والآلية سيتم الإعلان عنها قريبًا من خلال صفحة العمادة وحسابات العمادة الرسمية.

هذا وقد قابل عدد من الطلاب إعلان الجامعة بمطالبات بالتأجيل إلى ما بعد رمضان؛ حتى تعود الأوضاع إلى ما كانت عليه بعد انجلاء أزمة كورونا العالمية بإذن الله؛ موضّحين أن الكثير سيلجؤون للانسحاب من الفصل بعد أن مددت الجامعة ذلك حتى تاريخ ١٦/ ٨/ ١٤٤١هـ.

وتابعوا: "البعض يعيش في قرى بعيدة وأماكن خدمة الإنترنت تكون فيها ضعيفة جدًّا، وقد تكون غير متوفرة في بعض الأوقات في حال كان الاختبار "أون لاين"، وهو ما سيشكل عقبة كبيرة أمامهم".

وبينوا أن دراسة الانتساب أو التعليم المطور يختلف كليًّا عن الانتظام؛ نظرًا إلى أن جميع الدرجات تُحسب على الاختبار النهائي كونه ليس هناك أعمال سنة، وهو ما قد يتسبب في مشاكل للطلاب؛ على عكس الانتظام الذي سيستفيدون فيه من درجات أعمال السنة والبحوث وغيرها لتعزيز درجاتهم.

وناشد الطلاب وزير التعليم ومسؤولي الجامعة بالتدخل لتأجيل الاختبار لما بعد شهر رمضان؛ مبينيّن أن تمديد الفترة سيدفع بالكثير للانسحاب وضياع مستوى بالكامل.

وكان مدير الجامعة قد بيّن من خلال منشور له قبل أيام، أن الاختبارات النهائية ستكون في موعدها؛ إلا إذا استمر تعليق الدراسة؛ فسيكون التقويم المستمر بديلًا عنها بالنسبة للمنتظمين.

وتابع: "فيما يخص التعليم المطور (الانتساب)؛ فلهم إجراء آخر سيوضح لاحقًا لو استمر التعليق، يتمثل في تأجيل الاختبارات النهائية لما بعد شهر رمضان قبل أن تنشر صفحة العمادة تغريدة بيّنت فيها أن الاختبار سيكون في موعده المحدد بعد عشرة أيام".

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
09:30 AM

بعد إعلان الـ10 أيام.. طلاب انتساب لجامعة الإمام: ظروفنا لا تسمح باختبارات

ناشدوا التأجيل إلى ما بعد رمضان وقالوا: البعض يعيش بعيدًا والإنترنت ضعيف

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
2
4,954

أكدت جامعة الإمام، في تغريدة لها نشرتها على صفحة العمادة، أن الاختبارات للفصل الثاني ستكون في موعدها المحدد بتاريخ 16/ 8/ 1441هـ؛ أي بعد عشرة أيام من الآن؛ مشيرة إلى أن التفاصيل والآلية سيتم الإعلان عنها قريبًا من خلال صفحة العمادة وحسابات العمادة الرسمية.

هذا وقد قابل عدد من الطلاب إعلان الجامعة بمطالبات بالتأجيل إلى ما بعد رمضان؛ حتى تعود الأوضاع إلى ما كانت عليه بعد انجلاء أزمة كورونا العالمية بإذن الله؛ موضّحين أن الكثير سيلجؤون للانسحاب من الفصل بعد أن مددت الجامعة ذلك حتى تاريخ ١٦/ ٨/ ١٤٤١هـ.

وتابعوا: "البعض يعيش في قرى بعيدة وأماكن خدمة الإنترنت تكون فيها ضعيفة جدًّا، وقد تكون غير متوفرة في بعض الأوقات في حال كان الاختبار "أون لاين"، وهو ما سيشكل عقبة كبيرة أمامهم".

وبينوا أن دراسة الانتساب أو التعليم المطور يختلف كليًّا عن الانتظام؛ نظرًا إلى أن جميع الدرجات تُحسب على الاختبار النهائي كونه ليس هناك أعمال سنة، وهو ما قد يتسبب في مشاكل للطلاب؛ على عكس الانتظام الذي سيستفيدون فيه من درجات أعمال السنة والبحوث وغيرها لتعزيز درجاتهم.

وناشد الطلاب وزير التعليم ومسؤولي الجامعة بالتدخل لتأجيل الاختبار لما بعد شهر رمضان؛ مبينيّن أن تمديد الفترة سيدفع بالكثير للانسحاب وضياع مستوى بالكامل.

وكان مدير الجامعة قد بيّن من خلال منشور له قبل أيام، أن الاختبارات النهائية ستكون في موعدها؛ إلا إذا استمر تعليق الدراسة؛ فسيكون التقويم المستمر بديلًا عنها بالنسبة للمنتظمين.

وتابع: "فيما يخص التعليم المطور (الانتساب)؛ فلهم إجراء آخر سيوضح لاحقًا لو استمر التعليق، يتمثل في تأجيل الاختبارات النهائية لما بعد شهر رمضان قبل أن تنشر صفحة العمادة تغريدة بيّنت فيها أن الاختبار سيكون في موعده المحدد بعد عشرة أيام".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,729
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,526
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,312
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,752

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

عبدالغني الشيخ
أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

عبدالرحمن المرشد
المملكة وتوحيد جهود العالم

المملكة وتوحيد جهود العالم

ماجد البريكان
"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

ماجد الجوهري
"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

حسن آل عمير
اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

منيف الحربي
المملكة تقود العالم ضد الجائحة

المملكة تقود العالم ضد الجائحة

علي آل شرمة
الخفي الصغير!!

الخفي الصغير!!

عبدالرحمن القحطاني
" كورونا" وحُسن النية!

" كورونا" وحُسن النية!

محمد عمير الغامدي
الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

عبدالغني الشيخ
مشاهدات من أزمة كورونا!!

مشاهدات من أزمة كورونا!!

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة