بعد إعلان الـ10 أيام.. طلاب انتساب لجامعة الإمام: ظروفنا لا تسمح باختبارات

ناشدوا التأجيل إلى ما بعد رمضان وقالوا: البعض يعيش بعيدًا والإنترنت ضعيف

أكدت جامعة الإمام، في تغريدة لها نشرتها على صفحة العمادة، أن الاختبارات للفصل الثاني ستكون في موعدها المحدد بتاريخ 16/ 8/ 1441هـ؛ أي بعد عشرة أيام من الآن؛ مشيرة إلى أن التفاصيل والآلية سيتم الإعلان عنها قريبًا من خلال صفحة العمادة وحسابات العمادة الرسمية.

هذا وقد قابل عدد من الطلاب إعلان الجامعة بمطالبات بالتأجيل إلى ما بعد رمضان؛ حتى تعود الأوضاع إلى ما كانت عليه بعد انجلاء أزمة كورونا العالمية بإذن الله؛ موضّحين أن الكثير سيلجؤون للانسحاب من الفصل بعد أن مددت الجامعة ذلك حتى تاريخ ١٦/ ٨/ ١٤٤١هـ.

وتابعوا: "البعض يعيش في قرى بعيدة وأماكن خدمة الإنترنت تكون فيها ضعيفة جدًّا، وقد تكون غير متوفرة في بعض الأوقات في حال كان الاختبار "أون لاين"، وهو ما سيشكل عقبة كبيرة أمامهم".

وبينوا أن دراسة الانتساب أو التعليم المطور يختلف كليًّا عن الانتظام؛ نظرًا إلى أن جميع الدرجات تُحسب على الاختبار النهائي كونه ليس هناك أعمال سنة، وهو ما قد يتسبب في مشاكل للطلاب؛ على عكس الانتظام الذي سيستفيدون فيه من درجات أعمال السنة والبحوث وغيرها لتعزيز درجاتهم.

وناشد الطلاب وزير التعليم ومسؤولي الجامعة بالتدخل لتأجيل الاختبار لما بعد شهر رمضان؛ مبينيّن أن تمديد الفترة سيدفع بالكثير للانسحاب وضياع مستوى بالكامل.

وكان مدير الجامعة قد بيّن من خلال منشور له قبل أيام، أن الاختبارات النهائية ستكون في موعدها؛ إلا إذا استمر تعليق الدراسة؛ فسيكون التقويم المستمر بديلًا عنها بالنسبة للمنتظمين.

وتابع: "فيما يخص التعليم المطور (الانتساب)؛ فلهم إجراء آخر سيوضح لاحقًا لو استمر التعليق، يتمثل في تأجيل الاختبارات النهائية لما بعد شهر رمضان قبل أن تنشر صفحة العمادة تغريدة بيّنت فيها أن الاختبار سيكون في موعده المحدد بعد عشرة أيام".