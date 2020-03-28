253 ألف حاوية تعبر ميناء جدة في 24 يوماً..هنا ما كانت تحمله والأوزان

جهود تواصل ترسيخ مكانة الميناء كمركز رئيس للتجارة والخدمات اللوجستية

أوضحت إحصائيات ميناء جدة الإسلامي، خلال الفترة من 1 إلى 24 مارس، وصول بضائع عامة تزن 87.180 طنًّا، وحبوب سائبة 328.219 طنًّا، ومواشٍ 62.803 رأس، وسكر 69.115 طنًّا، وزيت 47.828 طنًّا، وعدد الحاويات القياسية بلغ 253.450 ألف حاوية.

وتأتي هذه الجهود المبذولة استمراراً لترسيخ مكانة ميناء جدة الإسلامي كمركز رئيس للتجارة والخدمات اللوجستية محلياً وإقليمياً وعالمياً، باعتباره أكبر ميناء بالمملكة، وأحد المراكز الرئيسة في التجارة البحرية العالمية في منطقة الشرق الأوسط، والذي استطاع أن يكون الأفضل في المنطقة من خلال التحول الرقمي في أعماله مع كل القطاعات البحرية العالمية "خطوط ملاحية وهيئات ومؤسسات" ووكلاء ملاحيين، وقطاع رجال المال والأعمال، والتي انعكست على تقديم خدمات متميزة ذات جودة عالية في وقت وجيز لتحقيق رضا العملاء.