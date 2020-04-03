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المقيم "محمد شعبان" يكشف تفاصيل "الحلاق" المخالف.. ويؤكد: "هذا واجبي"

شاهد الزبائن يدخلون خلسة للمحل فوثَّق وبلَّغ

كشف المقيم محمد شعبان "مصري الجنسية" تفاصيل الفيديو الذي انتشر في مواقع التواصل، وأظهره وهو يوثق مخالفة محل حلاقة بالرياض قرار إيقاف هذا النشاط خوفًا من انتشار فيروس كورونا، واستقباله الزبائن وسط المحل خلسة ظنًّا أنه لن يُضبط، لكن ضمير مسجِّل الحدث بالكاميرا لم يسمح له بالصمت بالرغم من أن الحلاق المخالف من جنسيته نفسها؛ فلم يتردد في الإبلاغ عنه؛ لأن الضرر قد يمتد للجميع، ثم وثَّق مرة أخرى سرعة تجاوب الجهات المعنية، ووقوفها على المحل، قائلاً: "هنا شعرتُ بأنني أرد المعروف للمملكة على الخير الذي أعيشه.. والصح صح، والخطأ خطأ".

وقال "شعبان" لـ"سبق": "كان هذا الفيديو يوم أمس. فعندما كنت أُجري مكالمة هاتفية شاهدت من نافذة سكني بعض الأشخاص وهم يترددون على محل الحلاقة بشكل خفي، الذي لم يمضِ على افتتاحه أشهر قليلة؛ وفورًا تقدمت بالبلاغ، وما هي إلا دقائق معدودة حتى حضرت الجهات الأمنية؛ وتم ضبطه".

واختتم: "بالرغم من أن الحلاق من جنسيتي نفسها، لكن هذا واجبي؛ فالفيروس لا يعترفب الجنسية، وينتشر بين الناس، وما قام به مخالفة خطيرة، وهذا واجبنا؛ فالحكومة السعودية لم تبخل، وتبرعت بالعلاج للجميع بلا استثناء؛ فلا بد من رد الجميل. وحقيقة، ردود السعوديين أسعدتني كثيرًا".

فيروس كورونا الجديد منع التجول إيقاف محال الحلاقة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المقيم "محمد شعبان" يكشف تفاصيل "الحلاق" المخالف.. ويؤكد: "هذا واجبي"
سبق

كشف المقيم محمد شعبان "مصري الجنسية" تفاصيل الفيديو الذي انتشر في مواقع التواصل، وأظهره وهو يوثق مخالفة محل حلاقة بالرياض قرار إيقاف هذا النشاط خوفًا من انتشار فيروس كورونا، واستقباله الزبائن وسط المحل خلسة ظنًّا أنه لن يُضبط، لكن ضمير مسجِّل الحدث بالكاميرا لم يسمح له بالصمت بالرغم من أن الحلاق المخالف من جنسيته نفسها؛ فلم يتردد في الإبلاغ عنه؛ لأن الضرر قد يمتد للجميع، ثم وثَّق مرة أخرى سرعة تجاوب الجهات المعنية، ووقوفها على المحل، قائلاً: "هنا شعرتُ بأنني أرد المعروف للمملكة على الخير الذي أعيشه.. والصح صح، والخطأ خطأ".

وقال "شعبان" لـ"سبق": "كان هذا الفيديو يوم أمس. فعندما كنت أُجري مكالمة هاتفية شاهدت من نافذة سكني بعض الأشخاص وهم يترددون على محل الحلاقة بشكل خفي، الذي لم يمضِ على افتتاحه أشهر قليلة؛ وفورًا تقدمت بالبلاغ، وما هي إلا دقائق معدودة حتى حضرت الجهات الأمنية؛ وتم ضبطه".

واختتم: "بالرغم من أن الحلاق من جنسيتي نفسها، لكن هذا واجبي؛ فالفيروس لا يعترفب الجنسية، وينتشر بين الناس، وما قام به مخالفة خطيرة، وهذا واجبنا؛ فالحكومة السعودية لم تبخل، وتبرعت بالعلاج للجميع بلا استثناء؛ فلا بد من رد الجميل. وحقيقة، ردود السعوديين أسعدتني كثيرًا".

03 إبريل 2020 - 10 شعبان 1441
09:30 PM

المقيم "محمد شعبان" يكشف تفاصيل "الحلاق" المخالف.. ويؤكد: "هذا واجبي"

شاهد الزبائن يدخلون خلسة للمحل فوثَّق وبلَّغ

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بدر العتيبي - الرياض
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30,188

كشف المقيم محمد شعبان "مصري الجنسية" تفاصيل الفيديو الذي انتشر في مواقع التواصل، وأظهره وهو يوثق مخالفة محل حلاقة بالرياض قرار إيقاف هذا النشاط خوفًا من انتشار فيروس كورونا، واستقباله الزبائن وسط المحل خلسة ظنًّا أنه لن يُضبط، لكن ضمير مسجِّل الحدث بالكاميرا لم يسمح له بالصمت بالرغم من أن الحلاق المخالف من جنسيته نفسها؛ فلم يتردد في الإبلاغ عنه؛ لأن الضرر قد يمتد للجميع، ثم وثَّق مرة أخرى سرعة تجاوب الجهات المعنية، ووقوفها على المحل، قائلاً: "هنا شعرتُ بأنني أرد المعروف للمملكة على الخير الذي أعيشه.. والصح صح، والخطأ خطأ".

وقال "شعبان" لـ"سبق": "كان هذا الفيديو يوم أمس. فعندما كنت أُجري مكالمة هاتفية شاهدت من نافذة سكني بعض الأشخاص وهم يترددون على محل الحلاقة بشكل خفي، الذي لم يمضِ على افتتاحه أشهر قليلة؛ وفورًا تقدمت بالبلاغ، وما هي إلا دقائق معدودة حتى حضرت الجهات الأمنية؛ وتم ضبطه".

واختتم: "بالرغم من أن الحلاق من جنسيتي نفسها، لكن هذا واجبي؛ فالفيروس لا يعترفب الجنسية، وينتشر بين الناس، وما قام به مخالفة خطيرة، وهذا واجبنا؛ فالحكومة السعودية لم تبخل، وتبرعت بالعلاج للجميع بلا استثناء؛ فلا بد من رد الجميل. وحقيقة، ردود السعوديين أسعدتني كثيرًا".

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