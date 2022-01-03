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"زين السعودية" تفوز بجائزة الأفضل نموًّا لمستخدمي الجيل الخامس من "تيليكوم ريفيو"

الشركة استطاعت ترسيخ موقعها والتأكيد على تميّزها كأحد أكبر مزودي خدمات "5G"

توّجت "زين السعودية" في قمة "تيليكوم ريفيو" (Telecom Review) لقادة قطاع الاتصالات، من جديد؛ وذلك خلال الدورة الـ 15 للقمة، التي عُقِدت في دبي يوم 8 ديسمبر.

وقد فازت "زين السعودية" بجائزة "أفضل نمو لمستخدمي الجيل الخامس (5G)"، لتؤكد ريادتها على مستوى تطوير خدمات الجيل الخامس (5G)، وتعزيز خدمات هذا الجيل والتطبيقات المبتكرة المرتبطة بها ونشرها على المستوى الوطني.

وتعليقًا على الجائزة، قال الرئيس التنفيذي للتقنية في "زين السعودية" المهندس عبدالرحمن بن حمد المفدى: فخورون بهذا التتويج الجديد الذي يؤكد مرة أخرى تميزنا في خدمات الجيل الخامس (G5)، ويتمثل في تقديمنا أفضل تجربة اتصالات وإنترنت لعملائنا، بعد نجاحنا في فتح آفاق جديدة ونوعية لاستخدامات هذا الجيل خلال العام 2021 على مختلف القطاعات؛ مما مكننا من ترسيخ موقعنا في زين السعودية كأحد أكبر مزودي خدمات شبكة الجيل الخامس (5G).

وأضاف: ترافق ذلك مع توسع نطاق خدماتنا الجغرافي ليغطي 51 مدينة في المملكة عبر أكثر من 5000 برج، بما يعزز الارتقاء بجودة الحياة لمجتمعنا، ويرسخ إسهامنا في تعزيز مسيرة التحوّل الرقمي الشامل لمملكتنا الحبيبة، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وبهدف إثراء تجربة المستخدم؛ عملت "زين السعودية" على تطوير خدماتها للمحتوى الترفيهي، حيث يستطيع المستخدمون التمتّع بالمحتوى الترفيهي الضخم لتطبيق OSN Streaming مجانًا.

ولعشاق الألعاب الإلكترونية؛ قدّمت "زين السعودية" وبشكل حصري منصّة GeForce NOW للألعاب السحابية، وذلك عبر شراكتها مع شركة NVIDIA، مزوّد الألعاب الإلكترونية السحابية الرائد حول العالم، وبالتالي منح مشتركي "زين السعودية" فرصة التمتع بأكثر من 300 لعبة من خلال أجهزة متعددة من دون الحاجة إلى تحميل هذه الألعاب.

جدير بالذكر أن تصدّر "زين السعودية" المركز الأول ضمن تقرير "مقياس" الصادر عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات خلال الربع الثالث من عام 2021، حيث حققت أسرع وأكبر تغطية جيل الخامس (5G) على مستوى الرياض، إلى جانب تفوقها في نشر خدمات الجيل الخامس (5G) في 10 من أصل 13 منطقة على مستوى المملكة حسب تقرير مقياس للربع الثالث من عام 2021.

وكانت شركة أوكلا (Ookla) العالمية قد منحت "زين السعودية" جائزة Speedtest لأسرع إنترنت منزلي في المملكة للنصف الأول من عام 2021، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"زين السعودية" تفوز بجائزة الأفضل نموًّا لمستخدمي الجيل الخامس من "تيليكوم ريفيو"
سبق

توّجت "زين السعودية" في قمة "تيليكوم ريفيو" (Telecom Review) لقادة قطاع الاتصالات، من جديد؛ وذلك خلال الدورة الـ 15 للقمة، التي عُقِدت في دبي يوم 8 ديسمبر.

وقد فازت "زين السعودية" بجائزة "أفضل نمو لمستخدمي الجيل الخامس (5G)"، لتؤكد ريادتها على مستوى تطوير خدمات الجيل الخامس (5G)، وتعزيز خدمات هذا الجيل والتطبيقات المبتكرة المرتبطة بها ونشرها على المستوى الوطني.

وتعليقًا على الجائزة، قال الرئيس التنفيذي للتقنية في "زين السعودية" المهندس عبدالرحمن بن حمد المفدى: فخورون بهذا التتويج الجديد الذي يؤكد مرة أخرى تميزنا في خدمات الجيل الخامس (G5)، ويتمثل في تقديمنا أفضل تجربة اتصالات وإنترنت لعملائنا، بعد نجاحنا في فتح آفاق جديدة ونوعية لاستخدامات هذا الجيل خلال العام 2021 على مختلف القطاعات؛ مما مكننا من ترسيخ موقعنا في زين السعودية كأحد أكبر مزودي خدمات شبكة الجيل الخامس (5G).

وأضاف: ترافق ذلك مع توسع نطاق خدماتنا الجغرافي ليغطي 51 مدينة في المملكة عبر أكثر من 5000 برج، بما يعزز الارتقاء بجودة الحياة لمجتمعنا، ويرسخ إسهامنا في تعزيز مسيرة التحوّل الرقمي الشامل لمملكتنا الحبيبة، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وبهدف إثراء تجربة المستخدم؛ عملت "زين السعودية" على تطوير خدماتها للمحتوى الترفيهي، حيث يستطيع المستخدمون التمتّع بالمحتوى الترفيهي الضخم لتطبيق OSN Streaming مجانًا.

ولعشاق الألعاب الإلكترونية؛ قدّمت "زين السعودية" وبشكل حصري منصّة GeForce NOW للألعاب السحابية، وذلك عبر شراكتها مع شركة NVIDIA، مزوّد الألعاب الإلكترونية السحابية الرائد حول العالم، وبالتالي منح مشتركي "زين السعودية" فرصة التمتع بأكثر من 300 لعبة من خلال أجهزة متعددة من دون الحاجة إلى تحميل هذه الألعاب.

جدير بالذكر أن تصدّر "زين السعودية" المركز الأول ضمن تقرير "مقياس" الصادر عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات خلال الربع الثالث من عام 2021، حيث حققت أسرع وأكبر تغطية جيل الخامس (5G) على مستوى الرياض، إلى جانب تفوقها في نشر خدمات الجيل الخامس (5G) في 10 من أصل 13 منطقة على مستوى المملكة حسب تقرير مقياس للربع الثالث من عام 2021.

وكانت شركة أوكلا (Ookla) العالمية قد منحت "زين السعودية" جائزة Speedtest لأسرع إنترنت منزلي في المملكة للنصف الأول من عام 2021، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.

03 يناير 2022 - 30 جمادى الأول 1443
02:34 PM

"زين السعودية" تفوز بجائزة الأفضل نموًّا لمستخدمي الجيل الخامس من "تيليكوم ريفيو"

الشركة استطاعت ترسيخ موقعها والتأكيد على تميّزها كأحد أكبر مزودي خدمات "5G"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توّجت "زين السعودية" في قمة "تيليكوم ريفيو" (Telecom Review) لقادة قطاع الاتصالات، من جديد؛ وذلك خلال الدورة الـ 15 للقمة، التي عُقِدت في دبي يوم 8 ديسمبر.

وقد فازت "زين السعودية" بجائزة "أفضل نمو لمستخدمي الجيل الخامس (5G)"، لتؤكد ريادتها على مستوى تطوير خدمات الجيل الخامس (5G)، وتعزيز خدمات هذا الجيل والتطبيقات المبتكرة المرتبطة بها ونشرها على المستوى الوطني.

وتعليقًا على الجائزة، قال الرئيس التنفيذي للتقنية في "زين السعودية" المهندس عبدالرحمن بن حمد المفدى: فخورون بهذا التتويج الجديد الذي يؤكد مرة أخرى تميزنا في خدمات الجيل الخامس (G5)، ويتمثل في تقديمنا أفضل تجربة اتصالات وإنترنت لعملائنا، بعد نجاحنا في فتح آفاق جديدة ونوعية لاستخدامات هذا الجيل خلال العام 2021 على مختلف القطاعات؛ مما مكننا من ترسيخ موقعنا في زين السعودية كأحد أكبر مزودي خدمات شبكة الجيل الخامس (5G).

وأضاف: ترافق ذلك مع توسع نطاق خدماتنا الجغرافي ليغطي 51 مدينة في المملكة عبر أكثر من 5000 برج، بما يعزز الارتقاء بجودة الحياة لمجتمعنا، ويرسخ إسهامنا في تعزيز مسيرة التحوّل الرقمي الشامل لمملكتنا الحبيبة، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وبهدف إثراء تجربة المستخدم؛ عملت "زين السعودية" على تطوير خدماتها للمحتوى الترفيهي، حيث يستطيع المستخدمون التمتّع بالمحتوى الترفيهي الضخم لتطبيق OSN Streaming مجانًا.

ولعشاق الألعاب الإلكترونية؛ قدّمت "زين السعودية" وبشكل حصري منصّة GeForce NOW للألعاب السحابية، وذلك عبر شراكتها مع شركة NVIDIA، مزوّد الألعاب الإلكترونية السحابية الرائد حول العالم، وبالتالي منح مشتركي "زين السعودية" فرصة التمتع بأكثر من 300 لعبة من خلال أجهزة متعددة من دون الحاجة إلى تحميل هذه الألعاب.

جدير بالذكر أن تصدّر "زين السعودية" المركز الأول ضمن تقرير "مقياس" الصادر عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات خلال الربع الثالث من عام 2021، حيث حققت أسرع وأكبر تغطية جيل الخامس (5G) على مستوى الرياض، إلى جانب تفوقها في نشر خدمات الجيل الخامس (5G) في 10 من أصل 13 منطقة على مستوى المملكة حسب تقرير مقياس للربع الثالث من عام 2021.

وكانت شركة أوكلا (Ookla) العالمية قد منحت "زين السعودية" جائزة Speedtest لأسرع إنترنت منزلي في المملكة للنصف الأول من عام 2021، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.

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