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45 مشروعاً بمعرض "إبداع عسير 2020".. و"المجرذي": جديرة بالدعم

يهدف لاكتشاف وتنمية المواهب والملكات العلمية للطلاب والطالبات

افتتح مساعد مدير عام التعليم للشؤون المدرسية بالإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير عبدالرحمن عوضة، معرض إبداع عسير٢٠٢٠م، والذي نظمته إدارة الموهوبين، وذلك تمهيدًا للمرحلة الثانية من التصفيات للأولمبياد الوطني للإبداع.

وأكد مدير الإدارة علي آل عواض، أن المعرض يهدف إلى اكتشاف المواهب والملكات العلمية لدى الطلاب والطالبات ودعمها وتنميتها، بالإضافة إلى دعم المبتكرين والمخترعين، وتنمية مهارات البحث العلمي والمشاريع الابتكارية لدى المستهدفين والمستهدفات، والإسهام الفاعل في تحول المجتمع إلى مجتمع معرفي يسهم في تحقيق رؤية الوطن.

ولفت إلى أنه تم ترشيح 45 مشروعًا في المعرض من أصل 73 مشروعًا، منوهًا بجهود الشركاء في جامعة الملك خالد، والكلية التقنية بأبها.

من جانبه، أشاد مدير إدارة المسابقات في مؤسسة "موهبة" بدر المجرذي، بتميز موهوبي عسير، وجهود تعليم المنطقة في دعم المواهب، وتفعيل الشراكات البحثية، مشيرًا إلى أن المشاريع المقدمة جديرة بالدعم.

تعليم عسير معرض إبداع عسير٢٠٢٠

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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45 مشروعاً بمعرض "إبداع عسير 2020".. و"المجرذي": جديرة بالدعم
سبق

افتتح مساعد مدير عام التعليم للشؤون المدرسية بالإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير عبدالرحمن عوضة، معرض إبداع عسير٢٠٢٠م، والذي نظمته إدارة الموهوبين، وذلك تمهيدًا للمرحلة الثانية من التصفيات للأولمبياد الوطني للإبداع.

وأكد مدير الإدارة علي آل عواض، أن المعرض يهدف إلى اكتشاف المواهب والملكات العلمية لدى الطلاب والطالبات ودعمها وتنميتها، بالإضافة إلى دعم المبتكرين والمخترعين، وتنمية مهارات البحث العلمي والمشاريع الابتكارية لدى المستهدفين والمستهدفات، والإسهام الفاعل في تحول المجتمع إلى مجتمع معرفي يسهم في تحقيق رؤية الوطن.

ولفت إلى أنه تم ترشيح 45 مشروعًا في المعرض من أصل 73 مشروعًا، منوهًا بجهود الشركاء في جامعة الملك خالد، والكلية التقنية بأبها.

من جانبه، أشاد مدير إدارة المسابقات في مؤسسة "موهبة" بدر المجرذي، بتميز موهوبي عسير، وجهود تعليم المنطقة في دعم المواهب، وتفعيل الشراكات البحثية، مشيرًا إلى أن المشاريع المقدمة جديرة بالدعم.

17 نوفمبر 2019 - 20 ربيع الأول 1441
06:40 PM

45 مشروعاً بمعرض "إبداع عسير 2020".. و"المجرذي": جديرة بالدعم

يهدف لاكتشاف وتنمية المواهب والملكات العلمية للطلاب والطالبات

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بندر آل عوض - عسير
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افتتح مساعد مدير عام التعليم للشؤون المدرسية بالإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير عبدالرحمن عوضة، معرض إبداع عسير٢٠٢٠م، والذي نظمته إدارة الموهوبين، وذلك تمهيدًا للمرحلة الثانية من التصفيات للأولمبياد الوطني للإبداع.

وأكد مدير الإدارة علي آل عواض، أن المعرض يهدف إلى اكتشاف المواهب والملكات العلمية لدى الطلاب والطالبات ودعمها وتنميتها، بالإضافة إلى دعم المبتكرين والمخترعين، وتنمية مهارات البحث العلمي والمشاريع الابتكارية لدى المستهدفين والمستهدفات، والإسهام الفاعل في تحول المجتمع إلى مجتمع معرفي يسهم في تحقيق رؤية الوطن.

ولفت إلى أنه تم ترشيح 45 مشروعًا في المعرض من أصل 73 مشروعًا، منوهًا بجهود الشركاء في جامعة الملك خالد، والكلية التقنية بأبها.

من جانبه، أشاد مدير إدارة المسابقات في مؤسسة "موهبة" بدر المجرذي، بتميز موهوبي عسير، وجهود تعليم المنطقة في دعم المواهب، وتفعيل الشراكات البحثية، مشيرًا إلى أن المشاريع المقدمة جديرة بالدعم.

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