أرامكو تنفي صلتها بالعملات الرقمية المتداولة عبر المواقع والحسابات

حذرت منها وطالبت الجميع بعدم التجاوب معها

نفت شركة أرامكو السعودية صلتها بالعملات الرقمية المتداولة عبر مواقع وحسابات مجهولة .

وقالت الشركة عبر تغريدة لها في تويتر " نظرًا لما لوحظ، مؤخرًا، من تداول مواد عبر مواقع وحسابات مجهولة المصدر لعملات رقمية ذات صلة بالشركة، فإن أرامكو السعودية تنفي صلتها بذلك وتحذر من هذه المواقع والحسابات، وترجو من الجميع عدم التجاوب معها ".