النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أرامكو تنفي صلتها بالعملات الرقمية المتداولة عبر المواقع والحسابات

حذرت منها وطالبت الجميع بعدم التجاوب معها

نفت شركة أرامكو السعودية صلتها بالعملات الرقمية المتداولة عبر مواقع وحسابات مجهولة .

وقالت الشركة عبر تغريدة لها في تويتر " نظرًا لما لوحظ، مؤخرًا، من تداول مواد عبر مواقع وحسابات مجهولة المصدر لعملات رقمية ذات صلة بالشركة، فإن أرامكو السعودية تنفي صلتها بذلك وتحذر من هذه المواقع والحسابات، وترجو من الجميع عدم التجاوب معها ".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أرامكو تنفي صلتها بالعملات الرقمية المتداولة عبر المواقع والحسابات
سبق

نفت شركة أرامكو السعودية صلتها بالعملات الرقمية المتداولة عبر مواقع وحسابات مجهولة .

وقالت الشركة عبر تغريدة لها في تويتر " نظرًا لما لوحظ، مؤخرًا، من تداول مواد عبر مواقع وحسابات مجهولة المصدر لعملات رقمية ذات صلة بالشركة، فإن أرامكو السعودية تنفي صلتها بذلك وتحذر من هذه المواقع والحسابات، وترجو من الجميع عدم التجاوب معها ".

01 مايو 2018 - 15 شعبان 1439
04:22 PM

أرامكو تنفي صلتها بالعملات الرقمية المتداولة عبر المواقع والحسابات

حذرت منها وطالبت الجميع بعدم التجاوب معها

A A A
حامد العلي - الظهران
1
2,644

نفت شركة أرامكو السعودية صلتها بالعملات الرقمية المتداولة عبر مواقع وحسابات مجهولة .

وقالت الشركة عبر تغريدة لها في تويتر " نظرًا لما لوحظ، مؤخرًا، من تداول مواد عبر مواقع وحسابات مجهولة المصدر لعملات رقمية ذات صلة بالشركة، فإن أرامكو السعودية تنفي صلتها بذلك وتحذر من هذه المواقع والحسابات، وترجو من الجميع عدم التجاوب معها ".

شارك برأيك
72
467

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
12,407
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
35,095
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
40,175
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
47,298

كاريكاتير

#السعودية_أولاً

المقالات

انتهى زمن الأربعة الكبار

انتهى زمن الأربعة الكبار

سلطان رديف
قيمة الشهادة

قيمة الشهادة

يحيى فقيهي
قيمة الشهادة

قيمة الشهادة

يحيى فقيهي
لمن.. نبارك؟!!

لمن.. نبارك؟!!

وحيد بغدادي
الكهرباء في جازان..!!

الكهرباء في جازان..!!

أحمد الحربي
خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

ماجد الحربي
نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

جمعان الكرت
الصبر على السعوديين..!!

الصبر على السعوديين..!!

محمد الصيـعري
ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

مها عبدالله الحقباني
نحو تحوُّل ثقافي أشمل

نحو تحوُّل ثقافي أشمل

هلال الهلالي
انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

عبدالرحمن المرشد
قناة (غصب) الجديدة..!

قناة (غصب) الجديدة..!

أحمد الحربي

إنفوجرافيك

ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة
ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة