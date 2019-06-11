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حالة ماطرة تستمر حتى 8 مساء.. تنبيه متقدم لمنطقة عسير

أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً، بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة وتدني الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول، وتشمل مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وطريب وظهران الجنوب ومحايل عسير، وتستمر الحالة الجوية حتى الساعة الـ8 مساءً.

وشهدت أجزاء من منطقة عسير، مساء أمس، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، شملت محافظة ظهران الجنوب ومركز الشعف ومركز الواديين وتمنية والجوة.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حالة ماطرة تستمر حتى 8 مساء.. تنبيه متقدم لمنطقة عسير
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً، بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة وتدني الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول، وتشمل مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وطريب وظهران الجنوب ومحايل عسير، وتستمر الحالة الجوية حتى الساعة الـ8 مساءً.

وشهدت أجزاء من منطقة عسير، مساء أمس، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، شملت محافظة ظهران الجنوب ومركز الشعف ومركز الواديين وتمنية والجوة.

11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441
12:07 PM

حالة ماطرة تستمر حتى 8 مساء.. تنبيه متقدم لمنطقة عسير

أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عسير
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4,665

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً، بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة وتدني الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول، وتشمل مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وطريب وظهران الجنوب ومحايل عسير، وتستمر الحالة الجوية حتى الساعة الـ8 مساءً.

وشهدت أجزاء من منطقة عسير، مساء أمس، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، شملت محافظة ظهران الجنوب ومركز الشعف ومركز الواديين وتمنية والجوة.

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