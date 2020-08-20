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"التعليم يتطور وحنا معاه".. شعار "إكسترا" مع بدء تخفيضاتها بمناسبة العودة للمدارس

حسومات تصل إلى 20% وأكثر وخدمة التوصيل للمنازل مجانًا

مواكبةً لقرارات وزارة التعليم في المملكة في هذه الظروف الاستثنائية، مما تَطَلّب أن يكون التعليم عن بُعد لجميع الطلاب والطالبات؛ تركز "إكسترا" في عروضها على أجهزة اللابتوب بتخفيض يصل إلى 20% وأكثر.

ونشرت إكسترا عدة أمثلة لعروضها وتخفيضاتها المميزة مثل لابتوب إيسر إسباير، كور أي 5.4 جيجا وحجم 15 بوصة بـ1999 ريالًا فقط، https://bit.ly/3aIY2xO، ولابتوب هواوي، ميت بوك دي 15، إي إم دي رايزن 5، رام 8 جيجابايت، شاشة 15.6 بوصة بـ2549 ريالًا فقط https://bit.ly/31aQOjg، ولابتوب إتش بي أومن، 15- دي سي 1008 إن إكس المناسب للألعاب وبرامج التصميم، كور أي 7.15.6 بوصة، 16 جيجا، 256 جيجا، بـ6135 ريالًا فقط https://bit.ly/3gbD6AY، ولابتوب لينوفو ليجون واي 540.15.6 بوصة، كور أي7، رام 16 جيجا، 2 تيرا+512 جيجا إس إس دي، أسود https://bit.ly/3gi2rcm، مع توصيل مجاني للطلبات من ١٩٩ ريالًا وأكثر.

إكسترا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التعليم يتطور وحنا معاه".. شعار "إكسترا" مع بدء تخفيضاتها بمناسبة العودة للمدارس
سبق

مواكبةً لقرارات وزارة التعليم في المملكة في هذه الظروف الاستثنائية، مما تَطَلّب أن يكون التعليم عن بُعد لجميع الطلاب والطالبات؛ تركز "إكسترا" في عروضها على أجهزة اللابتوب بتخفيض يصل إلى 20% وأكثر.

ونشرت إكسترا عدة أمثلة لعروضها وتخفيضاتها المميزة مثل لابتوب إيسر إسباير، كور أي 5.4 جيجا وحجم 15 بوصة بـ1999 ريالًا فقط، https://bit.ly/3aIY2xO، ولابتوب هواوي، ميت بوك دي 15، إي إم دي رايزن 5، رام 8 جيجابايت، شاشة 15.6 بوصة بـ2549 ريالًا فقط https://bit.ly/31aQOjg، ولابتوب إتش بي أومن، 15- دي سي 1008 إن إكس المناسب للألعاب وبرامج التصميم، كور أي 7.15.6 بوصة، 16 جيجا، 256 جيجا، بـ6135 ريالًا فقط https://bit.ly/3gbD6AY، ولابتوب لينوفو ليجون واي 540.15.6 بوصة، كور أي7، رام 16 جيجا، 2 تيرا+512 جيجا إس إس دي، أسود https://bit.ly/3gi2rcm، مع توصيل مجاني للطلبات من ١٩٩ ريالًا وأكثر.

20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442
11:56 AM

"التعليم يتطور وحنا معاه".. شعار "إكسترا" مع بدء تخفيضاتها بمناسبة العودة للمدارس

حسومات تصل إلى 20% وأكثر وخدمة التوصيل للمنازل مجانًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,815

مواكبةً لقرارات وزارة التعليم في المملكة في هذه الظروف الاستثنائية، مما تَطَلّب أن يكون التعليم عن بُعد لجميع الطلاب والطالبات؛ تركز "إكسترا" في عروضها على أجهزة اللابتوب بتخفيض يصل إلى 20% وأكثر.

ونشرت إكسترا عدة أمثلة لعروضها وتخفيضاتها المميزة مثل لابتوب إيسر إسباير، كور أي 5.4 جيجا وحجم 15 بوصة بـ1999 ريالًا فقط، https://bit.ly/3aIY2xO، ولابتوب هواوي، ميت بوك دي 15، إي إم دي رايزن 5، رام 8 جيجابايت، شاشة 15.6 بوصة بـ2549 ريالًا فقط https://bit.ly/31aQOjg، ولابتوب إتش بي أومن، 15- دي سي 1008 إن إكس المناسب للألعاب وبرامج التصميم، كور أي 7.15.6 بوصة، 16 جيجا، 256 جيجا، بـ6135 ريالًا فقط https://bit.ly/3gbD6AY، ولابتوب لينوفو ليجون واي 540.15.6 بوصة، كور أي7، رام 16 جيجا، 2 تيرا+512 جيجا إس إس دي، أسود https://bit.ly/3gi2rcm، مع توصيل مجاني للطلبات من ١٩٩ ريالًا وأكثر.

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