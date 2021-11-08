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"بافقيه": قطاع العقار في السعودية يلقى دعمًا غير محدود من القيادة الرشيدة

أكد أنه أسهم في ضخ الملايين للاقتصاد الوطني

رفع محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بن عباس بافقيه، أسمى التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله بمناسبة الذكرى السابعة للبيعة، مباركًا للشعب السعودي كافة ما يرفلون به من عهد زاخر بالأمن والأمان والرخاء والمكانة العالية بين الأمم.

وقال: "نستذكر في مثل هذه المناسبة الغالية ما تعاقب على الوطن من فضل الله وخيره من إنجازات متتالية بدأها المغفور له الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه، وواصل مسيرة الازدهار ذريته المباركة من الملوك رحمهم الله وصولاً لعصر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومتطلبات هذا العهد من إرساء الأمن والرخاء الداخلي، والإسهام في الاستقرار العالمي والدور العظيم للسعودية ضمن مجموعة العشرين G20 وكل المنظمات العالمية".

وأضاف "قلوب المواطنين وذاكرة العالم لم تنسَ الوقفات العظيمة التي سيخلدها التاريخ لخادم الحرمين الشريفين في تقديم الانسان قبل أي مكتسبات مادية أثناء تداعيات أزمة كورونا وحرصه على استقرار الإمدادات العالمية من الطاقة مما بوأ

السعودية المكانة الأسمى بين الأمم".

ونوه المحافظ بالدعم غير المحدود الذي توليه القيادة الرشيدة لقطاع العقار في المملكة العربية السعودية وخصوصًا في منظومة عقارات الدولة التي تعد أحد الأصول والممكنات المهمة لرؤية المملكة المباركة 2030، وتنفيذًا لتوجيهات

القيادة الحكيمة أتت استراتيجية الهيئة محققة لهذه التوجهات من خلال مبادراتها المتنوعة التي استهدفت حماية ورفع كفاءة استغلال عقارات الدولة وتخصيص هذه العقارات التخصيص الأمثل بما يوازن بين متطلبات التنمية الحالية والمخزون

العقاري الحكومي للأجيال القادمة.

وترجمت الهيئة حرص القيادة الرشيدة على تحقيق جودة عالية في حياة المواطنين والمقيمين من خلال توفير الاحتياج الحكومي العقاري لبرامج رؤية 2030 منها على سبيل المثال برامج: الإسكان، جودة الحياة، ضيوف الرحمن، التوازن المالي، وتعزيز قطاعات التعليم والصحة والترفيه والسياحة وغيرها من قطاعات خدمية وصناعية واستثمارية.

وفي السياق ذاته اهتمت الهيئة باستحداث حلول عقارية تنظيمية، وأسهمت في ضخ ملايين من الأمتار المربعة للاقتصاد الوطني، كما دأبت على إنتاج حلول تمويلية جديدة وتنفيذ برامج لتعزيز الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الانفاق في

العقارات الحكومية مما يُسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

واختتم المحافظ حديثه مبتهلاً إلى الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وأن يمده بالتوفيق والسداد وأن يعز بلادنا وأن يديم عليها الأمن والرخاء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"بافقيه": قطاع العقار في السعودية يلقى دعمًا غير محدود من القيادة الرشيدة
سبق

رفع محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بن عباس بافقيه، أسمى التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله بمناسبة الذكرى السابعة للبيعة، مباركًا للشعب السعودي كافة ما يرفلون به من عهد زاخر بالأمن والأمان والرخاء والمكانة العالية بين الأمم.

وقال: "نستذكر في مثل هذه المناسبة الغالية ما تعاقب على الوطن من فضل الله وخيره من إنجازات متتالية بدأها المغفور له الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه، وواصل مسيرة الازدهار ذريته المباركة من الملوك رحمهم الله وصولاً لعصر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومتطلبات هذا العهد من إرساء الأمن والرخاء الداخلي، والإسهام في الاستقرار العالمي والدور العظيم للسعودية ضمن مجموعة العشرين G20 وكل المنظمات العالمية".

وأضاف "قلوب المواطنين وذاكرة العالم لم تنسَ الوقفات العظيمة التي سيخلدها التاريخ لخادم الحرمين الشريفين في تقديم الانسان قبل أي مكتسبات مادية أثناء تداعيات أزمة كورونا وحرصه على استقرار الإمدادات العالمية من الطاقة مما بوأ

السعودية المكانة الأسمى بين الأمم".

ونوه المحافظ بالدعم غير المحدود الذي توليه القيادة الرشيدة لقطاع العقار في المملكة العربية السعودية وخصوصًا في منظومة عقارات الدولة التي تعد أحد الأصول والممكنات المهمة لرؤية المملكة المباركة 2030، وتنفيذًا لتوجيهات

القيادة الحكيمة أتت استراتيجية الهيئة محققة لهذه التوجهات من خلال مبادراتها المتنوعة التي استهدفت حماية ورفع كفاءة استغلال عقارات الدولة وتخصيص هذه العقارات التخصيص الأمثل بما يوازن بين متطلبات التنمية الحالية والمخزون

العقاري الحكومي للأجيال القادمة.

وترجمت الهيئة حرص القيادة الرشيدة على تحقيق جودة عالية في حياة المواطنين والمقيمين من خلال توفير الاحتياج الحكومي العقاري لبرامج رؤية 2030 منها على سبيل المثال برامج: الإسكان، جودة الحياة، ضيوف الرحمن، التوازن المالي، وتعزيز قطاعات التعليم والصحة والترفيه والسياحة وغيرها من قطاعات خدمية وصناعية واستثمارية.

وفي السياق ذاته اهتمت الهيئة باستحداث حلول عقارية تنظيمية، وأسهمت في ضخ ملايين من الأمتار المربعة للاقتصاد الوطني، كما دأبت على إنتاج حلول تمويلية جديدة وتنفيذ برامج لتعزيز الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الانفاق في

العقارات الحكومية مما يُسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

واختتم المحافظ حديثه مبتهلاً إلى الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وأن يمده بالتوفيق والسداد وأن يعز بلادنا وأن يديم عليها الأمن والرخاء.

08 نوفمبر 2021 - 3 ربيع الآخر 1443
09:15 PM

"بافقيه": قطاع العقار في السعودية يلقى دعمًا غير محدود من القيادة الرشيدة

أكد أنه أسهم في ضخ الملايين للاقتصاد الوطني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بن عباس بافقيه، أسمى التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله بمناسبة الذكرى السابعة للبيعة، مباركًا للشعب السعودي كافة ما يرفلون به من عهد زاخر بالأمن والأمان والرخاء والمكانة العالية بين الأمم.

وقال: "نستذكر في مثل هذه المناسبة الغالية ما تعاقب على الوطن من فضل الله وخيره من إنجازات متتالية بدأها المغفور له الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه، وواصل مسيرة الازدهار ذريته المباركة من الملوك رحمهم الله وصولاً لعصر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومتطلبات هذا العهد من إرساء الأمن والرخاء الداخلي، والإسهام في الاستقرار العالمي والدور العظيم للسعودية ضمن مجموعة العشرين G20 وكل المنظمات العالمية".

وأضاف "قلوب المواطنين وذاكرة العالم لم تنسَ الوقفات العظيمة التي سيخلدها التاريخ لخادم الحرمين الشريفين في تقديم الانسان قبل أي مكتسبات مادية أثناء تداعيات أزمة كورونا وحرصه على استقرار الإمدادات العالمية من الطاقة مما بوأ

السعودية المكانة الأسمى بين الأمم".

ونوه المحافظ بالدعم غير المحدود الذي توليه القيادة الرشيدة لقطاع العقار في المملكة العربية السعودية وخصوصًا في منظومة عقارات الدولة التي تعد أحد الأصول والممكنات المهمة لرؤية المملكة المباركة 2030، وتنفيذًا لتوجيهات

القيادة الحكيمة أتت استراتيجية الهيئة محققة لهذه التوجهات من خلال مبادراتها المتنوعة التي استهدفت حماية ورفع كفاءة استغلال عقارات الدولة وتخصيص هذه العقارات التخصيص الأمثل بما يوازن بين متطلبات التنمية الحالية والمخزون

العقاري الحكومي للأجيال القادمة.

وترجمت الهيئة حرص القيادة الرشيدة على تحقيق جودة عالية في حياة المواطنين والمقيمين من خلال توفير الاحتياج الحكومي العقاري لبرامج رؤية 2030 منها على سبيل المثال برامج: الإسكان، جودة الحياة، ضيوف الرحمن، التوازن المالي، وتعزيز قطاعات التعليم والصحة والترفيه والسياحة وغيرها من قطاعات خدمية وصناعية واستثمارية.

وفي السياق ذاته اهتمت الهيئة باستحداث حلول عقارية تنظيمية، وأسهمت في ضخ ملايين من الأمتار المربعة للاقتصاد الوطني، كما دأبت على إنتاج حلول تمويلية جديدة وتنفيذ برامج لتعزيز الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الانفاق في

العقارات الحكومية مما يُسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

واختتم المحافظ حديثه مبتهلاً إلى الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وأن يمده بالتوفيق والسداد وأن يعز بلادنا وأن يديم عليها الأمن والرخاء.

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