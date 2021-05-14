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برعاية أمير عسير.. جامعة الملك خالد تحتفل بتخريج الدفعة 22

13 ألف طالب وطالبة في مختلف التخصصات والدرجات

تنظم جامعة الملك خالد مساء اليوم الخميس، حفل تخرج الدفعة 22 من طلاب وطالبات الجامعة عن بُعد، برعاية الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير.

وتحتفل الجامعة بتخريج أكثر من 13 ألف طالب وطالبة في مختلف التخصصات والدرجات العلمية يمثلون خريجي وخريجات الفصل الأول والثاني والصيفي في 29 كلية.

وثمن رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي رعاية أمير منطقة عسير لحفل تخرج الدفعة 22، منوهًا بما يحظى به قطاع التعليم من رعاية واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ومشيدًا بما يقدمه وزير التعليم الأستاذ الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وجهود الوزارة المتواصلة في هذا الاتجاه.

وقال "السلمي": الجامعة تفخر بتخريج الدفعة 22 من طلابها وطالباتها بعد أن قضوا في ميادين المعرفة عدة سنوات كانوا خلالها نماذج مشرفة في الحرص والعمل والاجتهاد، مؤكدًا أنهم سيكونون سواعد وطنية تخدم الوطن كما هنّأ أسر الخريجين والخريجات على إنجازات أبنائهم وبناتهم داعيًا للجميع بالتوفيق.

ومن المقرر أن يشتمل الحفل على العديد من الفقرات منها كلمة لأمير عسير وأخرى لمدير الجامعة ووكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية وعميدي القبول والتسجيل والدراسات العليا، بالإضافة إلى عدد من الفقرات المتنوعة التي تجسد منجزات الخريجين وقصص نجاحهم.

وفي سياق متصل، وقعت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة القبول والتسجيل اتفاقية تعاون مع البريد السعودي؛ بحيث يتولى البريد استلام وثائق الخريجين والسجلات الأكاديمية الخاصة بالطلاب والطالبات من عمادة القبول والتسجيل وتسليمها إلى العنوان الوطني الخاص بهم.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة، الدكتور عبدالمحسن بن عيد القرني، أن هذه الاتفاقية تأتي انطلاقًا من حرص الجامعة على المساهمة في التقيد بتعليمات وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا وستتكفل الجامعة بدفع رسوم الإرساليات للمستفيدين من الخدمة التي ستتم بواسطة البريد الممتاز.

وأضاف "القرني": العمادة أعدّت النظام الأكاديمي للتعامل مع العنوان الوطني وأن البريد السعودي سيعمل على تسليم الوثائق الجامعية والسجلات الأكاديمية للخريجين دون الحاجة لمراجعة عمادة القبول والتسجيل.

وأردف: سيتم خلال هذا الفصل إرسال ما يقارب تسعة آلاف إرسالية للمستفيدين الذين يمثلون خريجي الفصل الحالي.

وحثّ "القرني" جميع الطلاب والطالبات على سرعة إنشاء عنوان وطني من خلال موقع البريد السعودي الإلكتروني وإضافته للسجلات الأكاديمية من خلال البوابة الإلكترونية "أكاديميًا"، و ذلك تلافيًا لحدوث أي تأخر في تسليم الوثائق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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برعاية أمير عسير.. جامعة الملك خالد تحتفل بتخريج الدفعة 22
سبق

تنظم جامعة الملك خالد مساء اليوم الخميس، حفل تخرج الدفعة 22 من طلاب وطالبات الجامعة عن بُعد، برعاية الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير.

وتحتفل الجامعة بتخريج أكثر من 13 ألف طالب وطالبة في مختلف التخصصات والدرجات العلمية يمثلون خريجي وخريجات الفصل الأول والثاني والصيفي في 29 كلية.

وثمن رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي رعاية أمير منطقة عسير لحفل تخرج الدفعة 22، منوهًا بما يحظى به قطاع التعليم من رعاية واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ومشيدًا بما يقدمه وزير التعليم الأستاذ الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وجهود الوزارة المتواصلة في هذا الاتجاه.

وقال "السلمي": الجامعة تفخر بتخريج الدفعة 22 من طلابها وطالباتها بعد أن قضوا في ميادين المعرفة عدة سنوات كانوا خلالها نماذج مشرفة في الحرص والعمل والاجتهاد، مؤكدًا أنهم سيكونون سواعد وطنية تخدم الوطن كما هنّأ أسر الخريجين والخريجات على إنجازات أبنائهم وبناتهم داعيًا للجميع بالتوفيق.

ومن المقرر أن يشتمل الحفل على العديد من الفقرات منها كلمة لأمير عسير وأخرى لمدير الجامعة ووكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية وعميدي القبول والتسجيل والدراسات العليا، بالإضافة إلى عدد من الفقرات المتنوعة التي تجسد منجزات الخريجين وقصص نجاحهم.

وفي سياق متصل، وقعت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة القبول والتسجيل اتفاقية تعاون مع البريد السعودي؛ بحيث يتولى البريد استلام وثائق الخريجين والسجلات الأكاديمية الخاصة بالطلاب والطالبات من عمادة القبول والتسجيل وتسليمها إلى العنوان الوطني الخاص بهم.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة، الدكتور عبدالمحسن بن عيد القرني، أن هذه الاتفاقية تأتي انطلاقًا من حرص الجامعة على المساهمة في التقيد بتعليمات وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا وستتكفل الجامعة بدفع رسوم الإرساليات للمستفيدين من الخدمة التي ستتم بواسطة البريد الممتاز.

وأضاف "القرني": العمادة أعدّت النظام الأكاديمي للتعامل مع العنوان الوطني وأن البريد السعودي سيعمل على تسليم الوثائق الجامعية والسجلات الأكاديمية للخريجين دون الحاجة لمراجعة عمادة القبول والتسجيل.

وأردف: سيتم خلال هذا الفصل إرسال ما يقارب تسعة آلاف إرسالية للمستفيدين الذين يمثلون خريجي الفصل الحالي.

وحثّ "القرني" جميع الطلاب والطالبات على سرعة إنشاء عنوان وطني من خلال موقع البريد السعودي الإلكتروني وإضافته للسجلات الأكاديمية من خلال البوابة الإلكترونية "أكاديميًا"، و ذلك تلافيًا لحدوث أي تأخر في تسليم الوثائق.

14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
02:55 PM

برعاية أمير عسير.. جامعة الملك خالد تحتفل بتخريج الدفعة 22

13 ألف طالب وطالبة في مختلف التخصصات والدرجات

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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تنظم جامعة الملك خالد مساء اليوم الخميس، حفل تخرج الدفعة 22 من طلاب وطالبات الجامعة عن بُعد، برعاية الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير.

وتحتفل الجامعة بتخريج أكثر من 13 ألف طالب وطالبة في مختلف التخصصات والدرجات العلمية يمثلون خريجي وخريجات الفصل الأول والثاني والصيفي في 29 كلية.

وثمن رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي رعاية أمير منطقة عسير لحفل تخرج الدفعة 22، منوهًا بما يحظى به قطاع التعليم من رعاية واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ومشيدًا بما يقدمه وزير التعليم الأستاذ الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وجهود الوزارة المتواصلة في هذا الاتجاه.

وقال "السلمي": الجامعة تفخر بتخريج الدفعة 22 من طلابها وطالباتها بعد أن قضوا في ميادين المعرفة عدة سنوات كانوا خلالها نماذج مشرفة في الحرص والعمل والاجتهاد، مؤكدًا أنهم سيكونون سواعد وطنية تخدم الوطن كما هنّأ أسر الخريجين والخريجات على إنجازات أبنائهم وبناتهم داعيًا للجميع بالتوفيق.

ومن المقرر أن يشتمل الحفل على العديد من الفقرات منها كلمة لأمير عسير وأخرى لمدير الجامعة ووكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية وعميدي القبول والتسجيل والدراسات العليا، بالإضافة إلى عدد من الفقرات المتنوعة التي تجسد منجزات الخريجين وقصص نجاحهم.

وفي سياق متصل، وقعت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة القبول والتسجيل اتفاقية تعاون مع البريد السعودي؛ بحيث يتولى البريد استلام وثائق الخريجين والسجلات الأكاديمية الخاصة بالطلاب والطالبات من عمادة القبول والتسجيل وتسليمها إلى العنوان الوطني الخاص بهم.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة، الدكتور عبدالمحسن بن عيد القرني، أن هذه الاتفاقية تأتي انطلاقًا من حرص الجامعة على المساهمة في التقيد بتعليمات وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا وستتكفل الجامعة بدفع رسوم الإرساليات للمستفيدين من الخدمة التي ستتم بواسطة البريد الممتاز.

وأضاف "القرني": العمادة أعدّت النظام الأكاديمي للتعامل مع العنوان الوطني وأن البريد السعودي سيعمل على تسليم الوثائق الجامعية والسجلات الأكاديمية للخريجين دون الحاجة لمراجعة عمادة القبول والتسجيل.

وأردف: سيتم خلال هذا الفصل إرسال ما يقارب تسعة آلاف إرسالية للمستفيدين الذين يمثلون خريجي الفصل الحالي.

وحثّ "القرني" جميع الطلاب والطالبات على سرعة إنشاء عنوان وطني من خلال موقع البريد السعودي الإلكتروني وإضافته للسجلات الأكاديمية من خلال البوابة الإلكترونية "أكاديميًا"، و ذلك تلافيًا لحدوث أي تأخر في تسليم الوثائق.

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