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"فيسبوك" تعتذر عن خطأ تَضرر منه نحو مليون مستخدم

قالت: سترسل إشعاراً للأشخاص الذين تضرروا من ذلك

اعتذرت شركة "فيسبوك" عن خطأ فني تأثر بسببه نحو مليون شخص في مختلف أنحاء العالم، وقالت إنها تداركت الخلل الفني الذي تأثر به مستخدمو "فسبوك ماسنجر" أيضاً لمدة أسبوع تقريباً.

ويتعلق الخطأ الذي تأثر به أكثر من 800 ألف مستخدم، برفع الحظر عن أشخاص كان قد تم حظرهم في السابق؛ وفق ما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية، الثلاثاء وفق "سكاي نيوز".

وقد وقع هذا الخلل الفني في الفترة من 29 مايو إلى 5 يونيو؛ بحسب ما كشفت عنه "فيسبوك" في بيان، وقالت الشركة إنها سترسل إشعاراً للأشخاص الذين تضرروا من هذا الخطأ.

وأوضحت إيرين إيغان، مسؤولة الخصوصية في فيسبوك: "في حين أن الشخص الذي تم رفع الحظر عنه لم يتمكن من رؤية المحتوى الذي تمت مشاركته مع الأصدقاء؛ فقد كان بإمكانه رؤية الأشياء المنشورة لجمهور أوسع".

وأضافت إيغان: "نحن نعلم أن القدرة على حظر شخص ما أمر مهم، ونود الاعتذار وتوضيح ما حدث". وأوضحت شركة "فيسبوك" أن الخطأ لم يُعِد أي اتصالات صداقة تم حظرها في السابق.

وقالت الشركة: إن 83% من الأشخاص الذين تأثرت حساباتهم بهذا الخطأ؛ كان لديهم شخص واحد على الأقل في قائمة المحظورين؛ مشيرة إلى أنه تم إصلاح الخلل.

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"فيسبوك" تعتذر عن خطأ تَضرر منه نحو مليون مستخدم
سبق

اعتذرت شركة "فيسبوك" عن خطأ فني تأثر بسببه نحو مليون شخص في مختلف أنحاء العالم، وقالت إنها تداركت الخلل الفني الذي تأثر به مستخدمو "فسبوك ماسنجر" أيضاً لمدة أسبوع تقريباً.

ويتعلق الخطأ الذي تأثر به أكثر من 800 ألف مستخدم، برفع الحظر عن أشخاص كان قد تم حظرهم في السابق؛ وفق ما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية، الثلاثاء وفق "سكاي نيوز".

وقد وقع هذا الخلل الفني في الفترة من 29 مايو إلى 5 يونيو؛ بحسب ما كشفت عنه "فيسبوك" في بيان، وقالت الشركة إنها سترسل إشعاراً للأشخاص الذين تضرروا من هذا الخطأ.

وأوضحت إيرين إيغان، مسؤولة الخصوصية في فيسبوك: "في حين أن الشخص الذي تم رفع الحظر عنه لم يتمكن من رؤية المحتوى الذي تمت مشاركته مع الأصدقاء؛ فقد كان بإمكانه رؤية الأشياء المنشورة لجمهور أوسع".

وأضافت إيغان: "نحن نعلم أن القدرة على حظر شخص ما أمر مهم، ونود الاعتذار وتوضيح ما حدث". وأوضحت شركة "فيسبوك" أن الخطأ لم يُعِد أي اتصالات صداقة تم حظرها في السابق.

وقالت الشركة: إن 83% من الأشخاص الذين تأثرت حساباتهم بهذا الخطأ؛ كان لديهم شخص واحد على الأقل في قائمة المحظورين؛ مشيرة إلى أنه تم إصلاح الخلل.

03 يوليو 2018 - 19 شوّال 1439
12:53 PM

"فيسبوك" تعتذر عن خطأ تَضرر منه نحو مليون مستخدم

قالت: سترسل إشعاراً للأشخاص الذين تضرروا من ذلك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعتذرت شركة "فيسبوك" عن خطأ فني تأثر بسببه نحو مليون شخص في مختلف أنحاء العالم، وقالت إنها تداركت الخلل الفني الذي تأثر به مستخدمو "فسبوك ماسنجر" أيضاً لمدة أسبوع تقريباً.

ويتعلق الخطأ الذي تأثر به أكثر من 800 ألف مستخدم، برفع الحظر عن أشخاص كان قد تم حظرهم في السابق؛ وفق ما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية، الثلاثاء وفق "سكاي نيوز".

وقد وقع هذا الخلل الفني في الفترة من 29 مايو إلى 5 يونيو؛ بحسب ما كشفت عنه "فيسبوك" في بيان، وقالت الشركة إنها سترسل إشعاراً للأشخاص الذين تضرروا من هذا الخطأ.

وأوضحت إيرين إيغان، مسؤولة الخصوصية في فيسبوك: "في حين أن الشخص الذي تم رفع الحظر عنه لم يتمكن من رؤية المحتوى الذي تمت مشاركته مع الأصدقاء؛ فقد كان بإمكانه رؤية الأشياء المنشورة لجمهور أوسع".

وأضافت إيغان: "نحن نعلم أن القدرة على حظر شخص ما أمر مهم، ونود الاعتذار وتوضيح ما حدث". وأوضحت شركة "فيسبوك" أن الخطأ لم يُعِد أي اتصالات صداقة تم حظرها في السابق.

وقالت الشركة: إن 83% من الأشخاص الذين تأثرت حساباتهم بهذا الخطأ؛ كان لديهم شخص واحد على الأقل في قائمة المحظورين؛ مشيرة إلى أنه تم إصلاح الخلل.

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