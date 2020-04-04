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لماذا يرفض "ترامب" ارتداء كمامة "كورونا" رغم نصحه الأمريكيين باستخدامها؟

اعتبر استعمالها إرشادياً وليس إلزامياً

رغم نصيحته المواطنين الأمريكيين بارتدائها في إطار الإجراءات المتخذة لمكافحة فيروس كورونا الجديد، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لن يرتدي الكمامة.

وفي توضيح للأسباب، قال "ترامب": "لا أتخيل نفسي وأنا أُرحب بـالرؤساء ورؤساء الحكومات والملوك والملكات في البيت الأبيض وأنا أرتدي الكمامة"، وفقاً لما أوردت الـ"بي بي سي" اليوم (السبت).

وذكر الرئيس الأمريكي أن الالتزام بهذه النصيحة الإرشادية اختياري وليس إلزاميًا.


وقال مخاطباً الآخرين: "ليس عليكم القيام بذلك، ولا أعتقد أنني سأقوم بذلك".

أمريكا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيروس كورونا الجديد

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لماذا يرفض "ترامب" ارتداء كمامة "كورونا" رغم نصحه الأمريكيين باستخدامها؟
سبق

رغم نصيحته المواطنين الأمريكيين بارتدائها في إطار الإجراءات المتخذة لمكافحة فيروس كورونا الجديد، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لن يرتدي الكمامة.

وفي توضيح للأسباب، قال "ترامب": "لا أتخيل نفسي وأنا أُرحب بـالرؤساء ورؤساء الحكومات والملوك والملكات في البيت الأبيض وأنا أرتدي الكمامة"، وفقاً لما أوردت الـ"بي بي سي" اليوم (السبت).

وذكر الرئيس الأمريكي أن الالتزام بهذه النصيحة الإرشادية اختياري وليس إلزاميًا.


وقال مخاطباً الآخرين: "ليس عليكم القيام بذلك، ولا أعتقد أنني سأقوم بذلك".

04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
05:28 PM

لماذا يرفض "ترامب" ارتداء كمامة "كورونا" رغم نصحه الأمريكيين باستخدامها؟

اعتبر استعمالها إرشادياً وليس إلزامياً

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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12,522

رغم نصيحته المواطنين الأمريكيين بارتدائها في إطار الإجراءات المتخذة لمكافحة فيروس كورونا الجديد، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لن يرتدي الكمامة.

وفي توضيح للأسباب، قال "ترامب": "لا أتخيل نفسي وأنا أُرحب بـالرؤساء ورؤساء الحكومات والملوك والملكات في البيت الأبيض وأنا أرتدي الكمامة"، وفقاً لما أوردت الـ"بي بي سي" اليوم (السبت).

وذكر الرئيس الأمريكي أن الالتزام بهذه النصيحة الإرشادية اختياري وليس إلزاميًا.


وقال مخاطباً الآخرين: "ليس عليكم القيام بذلك، ولا أعتقد أنني سأقوم بذلك".

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