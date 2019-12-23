وتفصيلاً صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل الرائد سامي بن فهيد الشمري أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير وإجراءات البحث والتحري أسفرت - بفضل الله تعالى - عن ضبط مواطنين بالعقدين الرابع والخامس من العمر، وذلك بعد توفر دلائل على حيازتهما مبالغ نقدية مزيفة، حيث ضبط معهما مبلغ "200000" ريال نقدي مزيف.
وجرى إيقافهما واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهما .
وتفصيلاً صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل الرائد سامي بن فهيد الشمري أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير وإجراءات البحث والتحري أسفرت - بفضل الله تعالى - عن ضبط مواطنين بالعقدين الرابع والخامس من العمر، وذلك بعد توفر دلائل على حيازتهما مبالغ نقدية مزيفة، حيث ضبط معهما مبلغ "200000" ريال نقدي مزيف.
وجرى إيقافهما واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهما .
23 ديسمبر 2019 - 26 ربيع الآخر 1441
03:13 PM
شرطة حائل تطيح بمواطنين بحوزتها 200 ألف ريال مزيفة
عقب بحث وتحرٍ ومتابعة أمنية لجرائم التزييف والتزوير
وتفصيلاً صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل الرائد سامي بن فهيد الشمري أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير وإجراءات البحث والتحري أسفرت - بفضل الله تعالى - عن ضبط مواطنين بالعقدين الرابع والخامس من العمر، وذلك بعد توفر دلائل على حيازتهما مبالغ نقدية مزيفة، حيث ضبط معهما مبلغ "200000" ريال نقدي مزيف.
وجرى إيقافهما واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهما .