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شرطة حائل تطيح بمواطنين بحوزتها 200 ألف ريال مزيفة

عقب بحث وتحرٍ ومتابعة أمنية لجرائم التزييف والتزوير

ضبطت شرطة حائل مواطنين بحوزتهما مبالغ مالية مزيفة وجرى إيقافهما واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهما .

وتفصيلاً صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل الرائد سامي بن فهيد الشمري أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير وإجراءات البحث والتحري أسفرت - بفضل الله تعالى - عن ضبط مواطنين بالعقدين الرابع والخامس من العمر، وذلك بعد توفر دلائل على حيازتهما مبالغ نقدية مزيفة، حيث ضبط معهما مبلغ "200000" ريال نقدي مزيف.


وجرى إيقافهما واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهما .

شرطة حائل الجهات الأمنية

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شرطة حائل تطيح بمواطنين بحوزتها 200 ألف ريال مزيفة
سبق

ضبطت شرطة حائل مواطنين بحوزتهما مبالغ مالية مزيفة وجرى إيقافهما واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهما .

وتفصيلاً صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل الرائد سامي بن فهيد الشمري أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير وإجراءات البحث والتحري أسفرت - بفضل الله تعالى - عن ضبط مواطنين بالعقدين الرابع والخامس من العمر، وذلك بعد توفر دلائل على حيازتهما مبالغ نقدية مزيفة، حيث ضبط معهما مبلغ "200000" ريال نقدي مزيف.


وجرى إيقافهما واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهما .

23 ديسمبر 2019 - 26 ربيع الآخر 1441
03:13 PM

شرطة حائل تطيح بمواطنين بحوزتها 200 ألف ريال مزيفة

عقب بحث وتحرٍ ومتابعة أمنية لجرائم التزييف والتزوير

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
0
447

ضبطت شرطة حائل مواطنين بحوزتهما مبالغ مالية مزيفة وجرى إيقافهما واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهما .

وتفصيلاً صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل الرائد سامي بن فهيد الشمري أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير وإجراءات البحث والتحري أسفرت - بفضل الله تعالى - عن ضبط مواطنين بالعقدين الرابع والخامس من العمر، وذلك بعد توفر دلائل على حيازتهما مبالغ نقدية مزيفة، حيث ضبط معهما مبلغ "200000" ريال نقدي مزيف.


وجرى إيقافهما واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهما .

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