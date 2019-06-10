قرعة غرب آسيا: أخضر الناشئين يواجه العراق والكويت

أوقعت قرعة بطولة غرب آسيا للناشئين المنتخب السعودي "تحت 16 عاماً" في المجموعة الثالثة، والتي ضمت إلى جانبه منتخبي العراق والكويت.

وستقام منافسات البطولة في العاصمة الأردنية عمّان.

وسيخوض الأخضر مباراته الأولى يوم الاثنين 1 يوليو أمام منتخب العراق عند العاشرة مساءً.

فيما سيلعب مباراته الثانية يوم الجمعة 5 يوليو أمام منتخب الكويت عند العاشرة مساءً.