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قرعة غرب آسيا: أخضر الناشئين يواجه العراق والكويت

أوقعت قرعة بطولة غرب آسيا للناشئين المنتخب السعودي "تحت 16 عاماً" في المجموعة الثالثة، والتي ضمت إلى جانبه منتخبي العراق والكويت.

وستقام منافسات البطولة في العاصمة الأردنية عمّان.

وسيخوض الأخضر مباراته الأولى يوم الاثنين 1 يوليو أمام منتخب العراق عند العاشرة مساءً.

فيما سيلعب مباراته الثانية يوم الجمعة 5 يوليو أمام منتخب الكويت عند العاشرة مساءً.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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قرعة غرب آسيا: أخضر الناشئين يواجه العراق والكويت
سبق

أوقعت قرعة بطولة غرب آسيا للناشئين المنتخب السعودي "تحت 16 عاماً" في المجموعة الثالثة، والتي ضمت إلى جانبه منتخبي العراق والكويت.

وستقام منافسات البطولة في العاصمة الأردنية عمّان.

وسيخوض الأخضر مباراته الأولى يوم الاثنين 1 يوليو أمام منتخب العراق عند العاشرة مساءً.

فيما سيلعب مباراته الثانية يوم الجمعة 5 يوليو أمام منتخب الكويت عند العاشرة مساءً.

10 يونيو 2019 - 7 شوّال 1440
06:37 PM
اخر تعديل
10 يونيو 2019 - 7 شوّال 1440
07:32 PM

قرعة غرب آسيا: أخضر الناشئين يواجه العراق والكويت

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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771

أوقعت قرعة بطولة غرب آسيا للناشئين المنتخب السعودي "تحت 16 عاماً" في المجموعة الثالثة، والتي ضمت إلى جانبه منتخبي العراق والكويت.

وستقام منافسات البطولة في العاصمة الأردنية عمّان.

وسيخوض الأخضر مباراته الأولى يوم الاثنين 1 يوليو أمام منتخب العراق عند العاشرة مساءً.

فيما سيلعب مباراته الثانية يوم الجمعة 5 يوليو أمام منتخب الكويت عند العاشرة مساءً.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,506
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,344
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,373
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

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33,137

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