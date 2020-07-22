فرنسا: 584 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 584 إصابة و13 حالة مرتبطة بفيروس (كورونا المستجد- كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان لها: إن إجمالي عدد المرضى في المستشفيات بلغ 6482 مريضًا بينهم 455 في غرف العناية المركزة.

وبات ارتداء الكمامات إلزاميًّا في الأماكن المغلقة بفرنسا بدءًا من أمس الاثنين.

وفرضت السلطات الفرنسية غرامة قدرها 135 يورو (155 دولارًا) على من يخالف القرار الجديد.