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"ماك بوك برو" الجديد في الطريق إليك..تسريبات تكشف مواصفاته!

فيما تجهز "أبل" إصدارات أخرى من حاسبها بقياس 14 و16 بوصة

كشفت تقارير صحفية المواصفات الجديدة المسربة لحاسب "ماك بوك برو" الجديد، ووصفتها بأنها ستكون فريدة من نوعها.

وأشار موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، إلى أن حاسب "ماك بوك برو" الجديد سيكون مزودًا بمعالج فريد بالنسبة لحاسبات "أبل"، من نوع "ARM".

وأوضحت مصادر أن حاسب "ماك بوك برو" الجديد سيكون مزودًا بشاشة بقياس 13.3 بوصة.

ومن المتوقع أن يكشف رسمياً النقاب عن حاسب "ماك بوك برو" في الربع الرابع لعام 2020 الجاري، أو أوائل عام 2021 المقبل.

كما يعتقد أن "أبل" تجهز أيضاً إصدارات جديدة من حاسبها "ماك بوك برو" بقياس 14 و16 بوصة.

ومتوقع أن يساعد معالج "أبل" الجديد في أداء عدد من الأعمال الثقيلة مثل تحرير الصور ومقاطع الفيديو.


الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"ماك بوك برو" الجديد في الطريق إليك..تسريبات تكشف مواصفاته!
سبق

كشفت تقارير صحفية المواصفات الجديدة المسربة لحاسب "ماك بوك برو" الجديد، ووصفتها بأنها ستكون فريدة من نوعها.

وأشار موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، إلى أن حاسب "ماك بوك برو" الجديد سيكون مزودًا بمعالج فريد بالنسبة لحاسبات "أبل"، من نوع "ARM".

وأوضحت مصادر أن حاسب "ماك بوك برو" الجديد سيكون مزودًا بشاشة بقياس 13.3 بوصة.

ومن المتوقع أن يكشف رسمياً النقاب عن حاسب "ماك بوك برو" في الربع الرابع لعام 2020 الجاري، أو أوائل عام 2021 المقبل.

كما يعتقد أن "أبل" تجهز أيضاً إصدارات جديدة من حاسبها "ماك بوك برو" بقياس 14 و16 بوصة.

ومتوقع أن يساعد معالج "أبل" الجديد في أداء عدد من الأعمال الثقيلة مثل تحرير الصور ومقاطع الفيديو.


10 يوليو 2020 - 19 ذو القعدة 1441
06:20 PM

"ماك بوك برو" الجديد في الطريق إليك..تسريبات تكشف مواصفاته!

فيما تجهز "أبل" إصدارات أخرى من حاسبها بقياس 14 و16 بوصة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت تقارير صحفية المواصفات الجديدة المسربة لحاسب "ماك بوك برو" الجديد، ووصفتها بأنها ستكون فريدة من نوعها.

وأشار موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، إلى أن حاسب "ماك بوك برو" الجديد سيكون مزودًا بمعالج فريد بالنسبة لحاسبات "أبل"، من نوع "ARM".

وأوضحت مصادر أن حاسب "ماك بوك برو" الجديد سيكون مزودًا بشاشة بقياس 13.3 بوصة.

ومن المتوقع أن يكشف رسمياً النقاب عن حاسب "ماك بوك برو" في الربع الرابع لعام 2020 الجاري، أو أوائل عام 2021 المقبل.

كما يعتقد أن "أبل" تجهز أيضاً إصدارات جديدة من حاسبها "ماك بوك برو" بقياس 14 و16 بوصة.

ومتوقع أن يساعد معالج "أبل" الجديد في أداء عدد من الأعمال الثقيلة مثل تحرير الصور ومقاطع الفيديو.


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