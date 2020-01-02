"الخضيري": من يدعي علاج الكلى بالبيكسل كاذب وجريمة في حق المرضى

قال: البعض قد يتركون علاجاتهم أو الغسيل الكلوي فيموتون بسبب تلك الشائعات

قال أستاذ وعالم الأبحاث في المسرطنات الدكتور فهد الخضيري: إن من يدّعي علاج الكلى بالبيكسل كاذب وجريمة؛ لكون بعض المرضى قد يتركون علاجاتهم أو الغسيل الكلوي، فيموتون بسبب نشر تلك الشائعات الكاذبة.

وكتب "الخضيري" على صفحته بـ"تويتر" اليوم الخميس يقول: "يدور مقطع كاذب لمن يزعم علاج الكلى بالوهم والبيكسل.. هذا غير صحيح، وتلك جريمة تسبب ترك بعض المرضى لعلاجاتهم أو يتركون الغسيل الكلوي فيموتون بسبب نشر تلك الشائعات الكاذبة، والتي غلافها نية خير وصدقة وعلاج مجاني، ونهايتها الاستغفال والاستغلال المادي للمرضى.