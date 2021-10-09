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وسائل إعلام لبنانية: انفصال شبكة الكهرباء بشكل كامل في البلاد

قالت: بعد توقف معملي الزهراني ودير عمار نتيجة نفاد المازوت

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت، بانفصال شبكة الكهرباء بشكل كامل ودخول لبنان في العتمة بعد توقف العمل في معملي الزهراني ودير عمار لإنتاج الطاقة.

وأعلنت قناة الـ"LBCI" عن "انفصال شبكة الكهرباء بشكل كامل ودخول لبنان في العتمة، بعد توقف معملي الزهراني ودير عمار، نتيجة نفاد المازوت وتدني إنتاج الطاقة إلى ما دون الـ200 ميغاواط".

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وسائل إعلام لبنانية: انفصال شبكة الكهرباء بشكل كامل في البلاد
سبق

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت، بانفصال شبكة الكهرباء بشكل كامل ودخول لبنان في العتمة بعد توقف العمل في معملي الزهراني ودير عمار لإنتاج الطاقة.

وأعلنت قناة الـ"LBCI" عن "انفصال شبكة الكهرباء بشكل كامل ودخول لبنان في العتمة، بعد توقف معملي الزهراني ودير عمار، نتيجة نفاد المازوت وتدني إنتاج الطاقة إلى ما دون الـ200 ميغاواط".

09 أكتوبر 2021 - 3 ربيع الأول 1443
02:41 PM

وسائل إعلام لبنانية: انفصال شبكة الكهرباء بشكل كامل في البلاد

قالت: بعد توقف معملي الزهراني ودير عمار نتيجة نفاد المازوت

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت، بانفصال شبكة الكهرباء بشكل كامل ودخول لبنان في العتمة بعد توقف العمل في معملي الزهراني ودير عمار لإنتاج الطاقة.

وأعلنت قناة الـ"LBCI" عن "انفصال شبكة الكهرباء بشكل كامل ودخول لبنان في العتمة، بعد توقف معملي الزهراني ودير عمار، نتيجة نفاد المازوت وتدني إنتاج الطاقة إلى ما دون الـ200 ميغاواط".

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