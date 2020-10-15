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معلمون يضربون مثلًا.. ماذا فعل شقيقان على "مدرستي" وكيف انقطع ثالث؟

من مدرسة الإمام الكسائي بمكة كان النموذج في التفاني والإخلاص في العمل

بادر معلمو مدرسة الإمام الكسائي بمكة المكرمة؛ بتوفير أجهزة لوحية لعدد من طلاب المدرسة، استشعارًا منهم بالمسؤولية وما تعانيه بعض الأسر من ظروف مالية تحول بين توفير الأجهزة؛ مما قد يتسبب في تدني التحصيل العلمي لأبنائها في ظل المرحلة الحالية والراهنة مع جائحة كورونا.

وفي التفاصيل التي حصلت عليها "سبق"، أن طالبين أخوين يدرسان في نفس المدرسة والفصل، يدخل أحدهما المنصة والآخر يتابع معه دون مشاركة ولا واجبات، وقد استدعت المدرسة الطالبين وأفادا بأنهما لا يستطيعان توفير جهاز آخر؛ وهو ما وفّره معلمو مدرسة الإمام الكسائي بمكة على الفور للطالب الآخر؛ حتى يتمكن من الدخول على المنصة وحل واجباته ومتابعة دروسه عن بُعد.

وفي حالة أخرى؛ دخل طالب المنصة في أول أسبوع من الدراسة ثم انقطع نهائيًّا دون سابق إنذار، وعند تواصل المدرسة مع أسرة الطالب، اتضح أن الطالب لا يملك جهازًا يتابع دروسه من خلاله؛ حيث لم يمضِ سوى ساعات حتى قام المعلمون بشراء جهاز جوال هدية للطالب.

وبهذا سطر معلمو مدرسة الإمام الكسائي بمكة المكرمة أروع الأمثلة في التفاني والإخلاص في العمل والمتمثل في وقوفهم مع أبنائهم من الطلاب؛ لمساعدتهم على تجاوز هذه المرحلة الاستثنائية في ظل ما فرضته جائحة كورونا.

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معلمون يضربون مثلًا.. ماذا فعل شقيقان على "مدرستي" وكيف انقطع ثالث؟
سبق

بادر معلمو مدرسة الإمام الكسائي بمكة المكرمة؛ بتوفير أجهزة لوحية لعدد من طلاب المدرسة، استشعارًا منهم بالمسؤولية وما تعانيه بعض الأسر من ظروف مالية تحول بين توفير الأجهزة؛ مما قد يتسبب في تدني التحصيل العلمي لأبنائها في ظل المرحلة الحالية والراهنة مع جائحة كورونا.

وفي التفاصيل التي حصلت عليها "سبق"، أن طالبين أخوين يدرسان في نفس المدرسة والفصل، يدخل أحدهما المنصة والآخر يتابع معه دون مشاركة ولا واجبات، وقد استدعت المدرسة الطالبين وأفادا بأنهما لا يستطيعان توفير جهاز آخر؛ وهو ما وفّره معلمو مدرسة الإمام الكسائي بمكة على الفور للطالب الآخر؛ حتى يتمكن من الدخول على المنصة وحل واجباته ومتابعة دروسه عن بُعد.

وفي حالة أخرى؛ دخل طالب المنصة في أول أسبوع من الدراسة ثم انقطع نهائيًّا دون سابق إنذار، وعند تواصل المدرسة مع أسرة الطالب، اتضح أن الطالب لا يملك جهازًا يتابع دروسه من خلاله؛ حيث لم يمضِ سوى ساعات حتى قام المعلمون بشراء جهاز جوال هدية للطالب.

وبهذا سطر معلمو مدرسة الإمام الكسائي بمكة المكرمة أروع الأمثلة في التفاني والإخلاص في العمل والمتمثل في وقوفهم مع أبنائهم من الطلاب؛ لمساعدتهم على تجاوز هذه المرحلة الاستثنائية في ظل ما فرضته جائحة كورونا.

15 أكتوبر 2020 - 28 صفر 1442
09:23 AM

معلمون يضربون مثلًا.. ماذا فعل شقيقان على "مدرستي" وكيف انقطع ثالث؟

من مدرسة الإمام الكسائي بمكة كان النموذج في التفاني والإخلاص في العمل

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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3,481

بادر معلمو مدرسة الإمام الكسائي بمكة المكرمة؛ بتوفير أجهزة لوحية لعدد من طلاب المدرسة، استشعارًا منهم بالمسؤولية وما تعانيه بعض الأسر من ظروف مالية تحول بين توفير الأجهزة؛ مما قد يتسبب في تدني التحصيل العلمي لأبنائها في ظل المرحلة الحالية والراهنة مع جائحة كورونا.

وفي التفاصيل التي حصلت عليها "سبق"، أن طالبين أخوين يدرسان في نفس المدرسة والفصل، يدخل أحدهما المنصة والآخر يتابع معه دون مشاركة ولا واجبات، وقد استدعت المدرسة الطالبين وأفادا بأنهما لا يستطيعان توفير جهاز آخر؛ وهو ما وفّره معلمو مدرسة الإمام الكسائي بمكة على الفور للطالب الآخر؛ حتى يتمكن من الدخول على المنصة وحل واجباته ومتابعة دروسه عن بُعد.

وفي حالة أخرى؛ دخل طالب المنصة في أول أسبوع من الدراسة ثم انقطع نهائيًّا دون سابق إنذار، وعند تواصل المدرسة مع أسرة الطالب، اتضح أن الطالب لا يملك جهازًا يتابع دروسه من خلاله؛ حيث لم يمضِ سوى ساعات حتى قام المعلمون بشراء جهاز جوال هدية للطالب.

وبهذا سطر معلمو مدرسة الإمام الكسائي بمكة المكرمة أروع الأمثلة في التفاني والإخلاص في العمل والمتمثل في وقوفهم مع أبنائهم من الطلاب؛ لمساعدتهم على تجاوز هذه المرحلة الاستثنائية في ظل ما فرضته جائحة كورونا.

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