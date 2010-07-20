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بالفيديو.. حاج إماراتي يشيد بجهود المملكة في حج هذا العام

قال: نحن إخوة وما تقومون به في الحج عمل جبار "موفقين دائمًا وأبداً"

بمشاعر الحب والتقدير التي يكنها أبناء الشعب الإماراتي الشقيق للمملكة وقيادته، ترجم "حاج إماراتي" شكره وتقديره للمملكة بقيادتها الرشيدة بقوله: "أبونا سلمان على راسنا والله يحفظه أميرنا محمد بن سلمان".

جاء ذلك في مقطع فيديو مسجل حين تواجد بمشعر مزدلفة لأداء صلاتي المغرب والعشاء ضمن وفود الحجاج بمشعر مزدلفة.

وقال الحاج مخاطبًا عضو لجنة التوعية الإسلامية بالحج قائلاً: "جهودكم في وزارة الشؤون الإسلامية وقبل ذلك جهود والدنا خادم الحرمين الشريفين على رؤوسنا، ونسأل الله أن يحفظ الأمير محمد بن سلمان".

وأضاف: "نحن إخوة والعمل الذي تقومون به في الحج هو عمل جبار وموفقين دائمًا وأبداً، ونسأل الله لكم التوفيق"، مثنيًا على الجهود التقنية التي تقدم.

واختتم الحاج الإمارتي تصريحه لـ"سبق": "يكفينا أننا متواجدون بينكم وخادم الحرمين الشريفين نشكره على ما يقوم به وجميع العاملين هنا جزاهم الله خير الجزاء، ونسأل الله لكم ولهذه الأمة التوفيق والسداد".

الحج ضيوف الرحمن موسم الحج المشاعر المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. حاج إماراتي يشيد بجهود المملكة في حج هذا العام
سبق

بمشاعر الحب والتقدير التي يكنها أبناء الشعب الإماراتي الشقيق للمملكة وقيادته، ترجم "حاج إماراتي" شكره وتقديره للمملكة بقيادتها الرشيدة بقوله: "أبونا سلمان على راسنا والله يحفظه أميرنا محمد بن سلمان".

جاء ذلك في مقطع فيديو مسجل حين تواجد بمشعر مزدلفة لأداء صلاتي المغرب والعشاء ضمن وفود الحجاج بمشعر مزدلفة.

وقال الحاج مخاطبًا عضو لجنة التوعية الإسلامية بالحج قائلاً: "جهودكم في وزارة الشؤون الإسلامية وقبل ذلك جهود والدنا خادم الحرمين الشريفين على رؤوسنا، ونسأل الله أن يحفظ الأمير محمد بن سلمان".

وأضاف: "نحن إخوة والعمل الذي تقومون به في الحج هو عمل جبار وموفقين دائمًا وأبداً، ونسأل الله لكم التوفيق"، مثنيًا على الجهود التقنية التي تقدم.

واختتم الحاج الإمارتي تصريحه لـ"سبق": "يكفينا أننا متواجدون بينكم وخادم الحرمين الشريفين نشكره على ما يقوم به وجميع العاملين هنا جزاهم الله خير الجزاء، ونسأل الله لكم ولهذه الأمة التوفيق والسداد".

20 يوليو 2021 - 10 ذو الحجة 1442
02:00 AM
اخر تعديل
20 يوليو 2021 - 10 ذو الحجة 1442
08:28 AM

بالفيديو.. حاج إماراتي يشيد بجهود المملكة في حج هذا العام

قال: نحن إخوة وما تقومون به في الحج عمل جبار "موفقين دائمًا وأبداً"

A A A
عبدالله العنزي - بعثة المشاعر المقدّسة
4
4,165

بمشاعر الحب والتقدير التي يكنها أبناء الشعب الإماراتي الشقيق للمملكة وقيادته، ترجم "حاج إماراتي" شكره وتقديره للمملكة بقيادتها الرشيدة بقوله: "أبونا سلمان على راسنا والله يحفظه أميرنا محمد بن سلمان".

جاء ذلك في مقطع فيديو مسجل حين تواجد بمشعر مزدلفة لأداء صلاتي المغرب والعشاء ضمن وفود الحجاج بمشعر مزدلفة.

وقال الحاج مخاطبًا عضو لجنة التوعية الإسلامية بالحج قائلاً: "جهودكم في وزارة الشؤون الإسلامية وقبل ذلك جهود والدنا خادم الحرمين الشريفين على رؤوسنا، ونسأل الله أن يحفظ الأمير محمد بن سلمان".

وأضاف: "نحن إخوة والعمل الذي تقومون به في الحج هو عمل جبار وموفقين دائمًا وأبداً، ونسأل الله لكم التوفيق"، مثنيًا على الجهود التقنية التي تقدم.

واختتم الحاج الإمارتي تصريحه لـ"سبق": "يكفينا أننا متواجدون بينكم وخادم الحرمين الشريفين نشكره على ما يقوم به وجميع العاملين هنا جزاهم الله خير الجزاء، ونسأل الله لكم ولهذه الأمة التوفيق والسداد".

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