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معرض العسل والعروض الفلكلورية يجذبان الزوار لصيف رجال ألمع 2020

حضور عددٍ من المسؤولين.. والتزام تام بالإجراءات الوقائية من "كورونا"

نظمت بلدية محافظة رجال ألمع معرضًا للعسل، وذلك على مسرح البلدية بقرية رجال التراثية، بالتعاون مع جمعية النحالين بالمحافظة وكذلك بعض عروض الفلكلور الشعبي.

وشهد المعرض حضور عديد من المسؤولين بالمحافظة وخارجها من الزائرين للقرية التراثية والاستمتاع بالمعرض والفقرات المقدمة فيه فضلاً عن الوجود الكبير للزوار الذين أظهروا التزامًا بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، حيث اشتمل معرض العسل على التعريف بأنواع العسل وفوائده الاقتصادية والطبية والغذائية إضافة للإجابة عن كل الاستفسارات الخاصة بتربية النحل وإنتاج العسل.

كما تم تقديم بعض العروض الخاصة بالفلكلور الشعبي المميز لمحافظة رجال ألمع ومنطقة عسير بصفة عامة، والذي يعد إرثًا تاريخيًا كبيرًا يعبر عن الهوية الثقافية للمحافظة، حيث اشتمل العرض على عديد الرقصات الشعبية والعروض الفلكلورية.

وقد جذب معرض الصور الفوتوغرافية والفنانين التشكيليين الذي تنظمه بلدية محافظة رجال ألمع بالقرية التراثية، أنظار زوار معرض العسل حيث حرصوا على التعرف على اللوحات المعروضة بالمعرض والتجول فيه والإشادة بالأعمال الفنية المقدمة من خلاله.

رجال ألمع

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معرض العسل والعروض الفلكلورية يجذبان الزوار لصيف رجال ألمع 2020
سبق

نظمت بلدية محافظة رجال ألمع معرضًا للعسل، وذلك على مسرح البلدية بقرية رجال التراثية، بالتعاون مع جمعية النحالين بالمحافظة وكذلك بعض عروض الفلكلور الشعبي.

وشهد المعرض حضور عديد من المسؤولين بالمحافظة وخارجها من الزائرين للقرية التراثية والاستمتاع بالمعرض والفقرات المقدمة فيه فضلاً عن الوجود الكبير للزوار الذين أظهروا التزامًا بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، حيث اشتمل معرض العسل على التعريف بأنواع العسل وفوائده الاقتصادية والطبية والغذائية إضافة للإجابة عن كل الاستفسارات الخاصة بتربية النحل وإنتاج العسل.

كما تم تقديم بعض العروض الخاصة بالفلكلور الشعبي المميز لمحافظة رجال ألمع ومنطقة عسير بصفة عامة، والذي يعد إرثًا تاريخيًا كبيرًا يعبر عن الهوية الثقافية للمحافظة، حيث اشتمل العرض على عديد الرقصات الشعبية والعروض الفلكلورية.

وقد جذب معرض الصور الفوتوغرافية والفنانين التشكيليين الذي تنظمه بلدية محافظة رجال ألمع بالقرية التراثية، أنظار زوار معرض العسل حيث حرصوا على التعرف على اللوحات المعروضة بالمعرض والتجول فيه والإشادة بالأعمال الفنية المقدمة من خلاله.

17 يوليو 2020 - 26 ذو القعدة 1441
01:47 AM

معرض العسل والعروض الفلكلورية يجذبان الزوار لصيف رجال ألمع 2020

حضور عددٍ من المسؤولين.. والتزام تام بالإجراءات الوقائية من "كورونا"

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رائد القرفي - رجال ألمع
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نظمت بلدية محافظة رجال ألمع معرضًا للعسل، وذلك على مسرح البلدية بقرية رجال التراثية، بالتعاون مع جمعية النحالين بالمحافظة وكذلك بعض عروض الفلكلور الشعبي.

وشهد المعرض حضور عديد من المسؤولين بالمحافظة وخارجها من الزائرين للقرية التراثية والاستمتاع بالمعرض والفقرات المقدمة فيه فضلاً عن الوجود الكبير للزوار الذين أظهروا التزامًا بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، حيث اشتمل معرض العسل على التعريف بأنواع العسل وفوائده الاقتصادية والطبية والغذائية إضافة للإجابة عن كل الاستفسارات الخاصة بتربية النحل وإنتاج العسل.

كما تم تقديم بعض العروض الخاصة بالفلكلور الشعبي المميز لمحافظة رجال ألمع ومنطقة عسير بصفة عامة، والذي يعد إرثًا تاريخيًا كبيرًا يعبر عن الهوية الثقافية للمحافظة، حيث اشتمل العرض على عديد الرقصات الشعبية والعروض الفلكلورية.

وقد جذب معرض الصور الفوتوغرافية والفنانين التشكيليين الذي تنظمه بلدية محافظة رجال ألمع بالقرية التراثية، أنظار زوار معرض العسل حيث حرصوا على التعرف على اللوحات المعروضة بالمعرض والتجول فيه والإشادة بالأعمال الفنية المقدمة من خلاله.

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