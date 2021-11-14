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السعودية تحتفي باللغة العربية في مقر اليونسكو.. 17 ديسمبر

بمشاركة واسعة من الخبراء والمتخصصين من أنحاء العالم

تحتفل المملكة العربية السعودية بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) يوم الجمعة (17 ديسمبر 2021م) باليوم العالمي للغة العربية 2021م تحت عنوان "اللغة العربية والتواصل الحضاري" في مقر المنظمة بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك في تعاون بين وزارة الثقافة واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم والوفد الدائم للمملكة لدى اليونسكو ومؤسسة سلطان بن عبدالعزيز الخيرية ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، وبمشاركة واسعة من الخبراء والمتخصصين من أنحاء العالم، الذين سيتحدثون عن دور اللغة العربية في مد جسور التواصل الحضاري.

ويتضمن البرنامج جلسات متعددة الاتجاهات، تشترك في تركيزها على دور اللغة العربية في مد جسور التواصل الحضاري، ويتحدث فيها قيادات ثقافية محلية وعربية ودولية. وستفتتح الفعاليات الأميرة هيفاء آل مقرن المندوبة الدائمة للمملكة لدى اليونسكو، والمدير العام لمنظمة اليونسكو أودري أزولاي، والمدير العام لمؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية صالح الخليفي، والأمين العام لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية الدكتور عبدالله الوشمي.

ويشتمل البرنامج على ثلاث جلسات نقاشية، الأولى بعنوان "اللغة العربية والتواصل الحضاري: التأثر والتأثير اللغوي"، والثانية بعنوان "حركة الترجمة العربية والتواصل الحضاري"، فيما تحمل الجلسة الثالثة عنوان "الفنون البصرية وعلاقتها بالتواصل الحضاري كالفنون المعمارية والتشكيلية وعلاقتها باللغة العربية".

وسيقام على هامش البرنامج الاحتفالي في الفترة من 13 إلى 23 ديسمبر معرض فني تحت عنوان "اللغة العربية والتواصل الحضاري"، متضمنًا أعمالاً لفنانين من جميع أنحاء العالم، ستوضع على الأسوار المحيطة بمقر اليونسكو، وتدور حول إبراز العلاقة القوية بين اللغة العربية ومختلف أشكال التعبير الثقافي، إضافة إلى إقامة معرض فني بعنوان "رحلة الحرف العربي" في الفترة من 13 - 17 داخل اليونسكو، يقدم رحلة الخط العربي عبر العصور، ودوره في نقل التواصل الحضاري.

وتهدف فعاليات اليوم العالمي للغة العربية إلى تعزيز حضور اللغة العربية في المنظمات الدولية، وتعميق مكانتها لدى غير الناطقين بها، إضافة إلى التعريف بجماليات اللغة العربية وفنونها، وتعزيز ممارستها محليًّا ودوليًّا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السعودية تحتفي باللغة العربية في مقر اليونسكو.. 17 ديسمبر
سبق

تحتفل المملكة العربية السعودية بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) يوم الجمعة (17 ديسمبر 2021م) باليوم العالمي للغة العربية 2021م تحت عنوان "اللغة العربية والتواصل الحضاري" في مقر المنظمة بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك في تعاون بين وزارة الثقافة واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم والوفد الدائم للمملكة لدى اليونسكو ومؤسسة سلطان بن عبدالعزيز الخيرية ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، وبمشاركة واسعة من الخبراء والمتخصصين من أنحاء العالم، الذين سيتحدثون عن دور اللغة العربية في مد جسور التواصل الحضاري.

ويتضمن البرنامج جلسات متعددة الاتجاهات، تشترك في تركيزها على دور اللغة العربية في مد جسور التواصل الحضاري، ويتحدث فيها قيادات ثقافية محلية وعربية ودولية. وستفتتح الفعاليات الأميرة هيفاء آل مقرن المندوبة الدائمة للمملكة لدى اليونسكو، والمدير العام لمنظمة اليونسكو أودري أزولاي، والمدير العام لمؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية صالح الخليفي، والأمين العام لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية الدكتور عبدالله الوشمي.

ويشتمل البرنامج على ثلاث جلسات نقاشية، الأولى بعنوان "اللغة العربية والتواصل الحضاري: التأثر والتأثير اللغوي"، والثانية بعنوان "حركة الترجمة العربية والتواصل الحضاري"، فيما تحمل الجلسة الثالثة عنوان "الفنون البصرية وعلاقتها بالتواصل الحضاري كالفنون المعمارية والتشكيلية وعلاقتها باللغة العربية".

وسيقام على هامش البرنامج الاحتفالي في الفترة من 13 إلى 23 ديسمبر معرض فني تحت عنوان "اللغة العربية والتواصل الحضاري"، متضمنًا أعمالاً لفنانين من جميع أنحاء العالم، ستوضع على الأسوار المحيطة بمقر اليونسكو، وتدور حول إبراز العلاقة القوية بين اللغة العربية ومختلف أشكال التعبير الثقافي، إضافة إلى إقامة معرض فني بعنوان "رحلة الحرف العربي" في الفترة من 13 - 17 داخل اليونسكو، يقدم رحلة الخط العربي عبر العصور، ودوره في نقل التواصل الحضاري.

وتهدف فعاليات اليوم العالمي للغة العربية إلى تعزيز حضور اللغة العربية في المنظمات الدولية، وتعميق مكانتها لدى غير الناطقين بها، إضافة إلى التعريف بجماليات اللغة العربية وفنونها، وتعزيز ممارستها محليًّا ودوليًّا.

14 نوفمبر 2021 - 9 ربيع الآخر 1443
08:30 PM

السعودية تحتفي باللغة العربية في مقر اليونسكو.. 17 ديسمبر

بمشاركة واسعة من الخبراء والمتخصصين من أنحاء العالم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تحتفل المملكة العربية السعودية بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) يوم الجمعة (17 ديسمبر 2021م) باليوم العالمي للغة العربية 2021م تحت عنوان "اللغة العربية والتواصل الحضاري" في مقر المنظمة بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك في تعاون بين وزارة الثقافة واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم والوفد الدائم للمملكة لدى اليونسكو ومؤسسة سلطان بن عبدالعزيز الخيرية ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، وبمشاركة واسعة من الخبراء والمتخصصين من أنحاء العالم، الذين سيتحدثون عن دور اللغة العربية في مد جسور التواصل الحضاري.

ويتضمن البرنامج جلسات متعددة الاتجاهات، تشترك في تركيزها على دور اللغة العربية في مد جسور التواصل الحضاري، ويتحدث فيها قيادات ثقافية محلية وعربية ودولية. وستفتتح الفعاليات الأميرة هيفاء آل مقرن المندوبة الدائمة للمملكة لدى اليونسكو، والمدير العام لمنظمة اليونسكو أودري أزولاي، والمدير العام لمؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية صالح الخليفي، والأمين العام لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية الدكتور عبدالله الوشمي.

ويشتمل البرنامج على ثلاث جلسات نقاشية، الأولى بعنوان "اللغة العربية والتواصل الحضاري: التأثر والتأثير اللغوي"، والثانية بعنوان "حركة الترجمة العربية والتواصل الحضاري"، فيما تحمل الجلسة الثالثة عنوان "الفنون البصرية وعلاقتها بالتواصل الحضاري كالفنون المعمارية والتشكيلية وعلاقتها باللغة العربية".

وسيقام على هامش البرنامج الاحتفالي في الفترة من 13 إلى 23 ديسمبر معرض فني تحت عنوان "اللغة العربية والتواصل الحضاري"، متضمنًا أعمالاً لفنانين من جميع أنحاء العالم، ستوضع على الأسوار المحيطة بمقر اليونسكو، وتدور حول إبراز العلاقة القوية بين اللغة العربية ومختلف أشكال التعبير الثقافي، إضافة إلى إقامة معرض فني بعنوان "رحلة الحرف العربي" في الفترة من 13 - 17 داخل اليونسكو، يقدم رحلة الخط العربي عبر العصور، ودوره في نقل التواصل الحضاري.

وتهدف فعاليات اليوم العالمي للغة العربية إلى تعزيز حضور اللغة العربية في المنظمات الدولية، وتعميق مكانتها لدى غير الناطقين بها، إضافة إلى التعريف بجماليات اللغة العربية وفنونها، وتعزيز ممارستها محليًّا ودوليًّا.

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