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رغم قدومه من داخل "إسرائيل".. الاحتلال يعدم عاملاً فلسطينياً بالرصاص في الضفة

"الجيش" زعم أنه يتحرى ملابسات الحادث

قتل الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص شاباً فلسطينياً في وقت متأخر من ليلة الأربعاء بالقرب من بلدة بيت عور التحتا في الضفة الغربية، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم (الأربعاء).

وأوضح سكان من البلدة أن الشاب يدعى رائد يوسف جاد الله (39 عاما) وهو متزوج وأب لأربعة أطفال أصغرهم عمره عام واحد كان عائداً من عمله في "إسرائيل" عندما أطلقت عليه النار.

وأضافوا أن شباناً تمكنوا من نقل الجثمان من المكان، الذي قُتِل فيه عند المدخل الغربي للقرية إلى المجمع الطبي في مدينة رام الله، وفقاً لـ"رويترز".

من جانبها، نددت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بمقتل الشاب.

وقالت في بيان: "ندين بأشد العبارات جريمة الإعدام الميداني التي ارتكبتها قوات الاحتلال الليلة الماضية في بيت عور التحتا غرب رام الله، التي أودت بحياة الشهيد رائد يوسف جاد الله".

في المقابل، زعم جيش الاحتلال أنه يتحرى ملابسات الحادث.

الرئيسية/ أخبار العالم

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رغم قدومه من داخل "إسرائيل".. الاحتلال يعدم عاملاً فلسطينياً بالرصاص في الضفة
سبق

قتل الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص شاباً فلسطينياً في وقت متأخر من ليلة الأربعاء بالقرب من بلدة بيت عور التحتا في الضفة الغربية، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم (الأربعاء).

وأوضح سكان من البلدة أن الشاب يدعى رائد يوسف جاد الله (39 عاما) وهو متزوج وأب لأربعة أطفال أصغرهم عمره عام واحد كان عائداً من عمله في "إسرائيل" عندما أطلقت عليه النار.

وأضافوا أن شباناً تمكنوا من نقل الجثمان من المكان، الذي قُتِل فيه عند المدخل الغربي للقرية إلى المجمع الطبي في مدينة رام الله، وفقاً لـ"رويترز".

من جانبها، نددت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بمقتل الشاب.

وقالت في بيان: "ندين بأشد العبارات جريمة الإعدام الميداني التي ارتكبتها قوات الاحتلال الليلة الماضية في بيت عور التحتا غرب رام الله، التي أودت بحياة الشهيد رائد يوسف جاد الله".

في المقابل، زعم جيش الاحتلال أنه يتحرى ملابسات الحادث.

01 سبتمبر 2021 - 24 محرّم 1443
02:35 PM

رغم قدومه من داخل "إسرائيل".. الاحتلال يعدم عاملاً فلسطينياً بالرصاص في الضفة

"الجيش" زعم أنه يتحرى ملابسات الحادث

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قتل الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص شاباً فلسطينياً في وقت متأخر من ليلة الأربعاء بالقرب من بلدة بيت عور التحتا في الضفة الغربية، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم (الأربعاء).

وأوضح سكان من البلدة أن الشاب يدعى رائد يوسف جاد الله (39 عاما) وهو متزوج وأب لأربعة أطفال أصغرهم عمره عام واحد كان عائداً من عمله في "إسرائيل" عندما أطلقت عليه النار.

وأضافوا أن شباناً تمكنوا من نقل الجثمان من المكان، الذي قُتِل فيه عند المدخل الغربي للقرية إلى المجمع الطبي في مدينة رام الله، وفقاً لـ"رويترز".

من جانبها، نددت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بمقتل الشاب.

وقالت في بيان: "ندين بأشد العبارات جريمة الإعدام الميداني التي ارتكبتها قوات الاحتلال الليلة الماضية في بيت عور التحتا غرب رام الله، التي أودت بحياة الشهيد رائد يوسف جاد الله".

في المقابل، زعم جيش الاحتلال أنه يتحرى ملابسات الحادث.

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