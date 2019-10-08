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النفط يهبط مع تلاشي الآمال في اتفاق شامل بين واشنطن وبكين

محللون توقعوا أن المخزونات الأمريكية ارتفعت الأسبوع الماضي

أغلقت أسعار النفط منخفضة، أمس الاثنين، لتفقد مكاسبها المبكرة في ظل تلاشي آمال التوصل إلى اتفاق تجارة شامل بين الولايات المتحدة والصين وبعد استطلاع جديد أظهر أن المحللين يتوقعون أن تكون مخزونات الخام الأمريكية قد ارتفعت الأسبوع الماضي، حسب رويترز.

وتفصيلاً، تحدد سعر التسوية لخام برنت على انخفاض سنتين بما يعادل 0.03 بالمائة إلى 58.35 دولار للبرميل، بعد أن ارتفع إلى 59.68 دولار، فيما أغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 52.75 دولار، بانخفاض ستة سنتات أو 0.11 بالمائة، بعد أن صعد إلى 54.06 دولار.

وكانت الآمال في إحراز تقدم في محادثات التجارة الأمريكية الصينية قد أسهمت في ارتفاع الأسعار في وقت سابق من الجلسة.

ومن المقرر أن يلتقي المسؤولون الأمريكيون والصينيون في واشنطن يومي الخميس والجمعة في مسعى جديد للتوصل إلى اتفاق، وهو ما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن لدى إدارته ”فرصة طيبة جدًا“ لتحقيقه.

وفي المقابل، بحثت وزارة التجارة الصينية التوقعات عندما قالت إنها قد تتوصل إلى اتفاق تجارة في المسائل التي يوجد بالفعل توافق بشأنها بين الولايات المتحدة والصين، لكنها ستضع جدولاً زمنيًا للقضايا الأصعب من أجل الاتفاق بخصوصها العام القادم، وفقًا لتغريدات من مراسل لدى فوكس بيزنس.

وقال جون كيلدوف، من أجين كابيتال في نيويورك، ”يلقي هذا بظلال كثيفة على محادثات التجارة وينبئ بأنهم لا يتجهون لإبرام صفقة كبيرة “.

وقال أندي ليبو، رئيس ليبو أويل أسوسيشن في هيوستن، ”في وقت سابق من اليوم تدعّمت الأسعار بالتفاؤل بصفقة أمريكية صينية.. السوق خاب أملها لأنه لن يكون هناك اتفاق على صفقة تجارة شاملة “.

وتعرضت الأسعار لمزيد من الضغط من جراء استطلاع جديد أظهر أن المحللين يتوقعون أن تكون مخزونات الخام الأمريكية قد ارتفعت الأسبوع الماضي، فيما أظهر استطلاع أولي أجرته رويترز أن المخزونات الأمريكية زادت على الأرجح للأسبوع الرابع على التوالي، مرتفعة بما يقدر بنحو 2.6 مليون برميل.

النفط الخام الأمريكي التجارة الأمريكية الصينية وزارة التجارة الصينية

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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النفط يهبط مع تلاشي الآمال في اتفاق شامل بين واشنطن وبكين
سبق

أغلقت أسعار النفط منخفضة، أمس الاثنين، لتفقد مكاسبها المبكرة في ظل تلاشي آمال التوصل إلى اتفاق تجارة شامل بين الولايات المتحدة والصين وبعد استطلاع جديد أظهر أن المحللين يتوقعون أن تكون مخزونات الخام الأمريكية قد ارتفعت الأسبوع الماضي، حسب رويترز.

وتفصيلاً، تحدد سعر التسوية لخام برنت على انخفاض سنتين بما يعادل 0.03 بالمائة إلى 58.35 دولار للبرميل، بعد أن ارتفع إلى 59.68 دولار، فيما أغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 52.75 دولار، بانخفاض ستة سنتات أو 0.11 بالمائة، بعد أن صعد إلى 54.06 دولار.

وكانت الآمال في إحراز تقدم في محادثات التجارة الأمريكية الصينية قد أسهمت في ارتفاع الأسعار في وقت سابق من الجلسة.

ومن المقرر أن يلتقي المسؤولون الأمريكيون والصينيون في واشنطن يومي الخميس والجمعة في مسعى جديد للتوصل إلى اتفاق، وهو ما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن لدى إدارته ”فرصة طيبة جدًا“ لتحقيقه.

وفي المقابل، بحثت وزارة التجارة الصينية التوقعات عندما قالت إنها قد تتوصل إلى اتفاق تجارة في المسائل التي يوجد بالفعل توافق بشأنها بين الولايات المتحدة والصين، لكنها ستضع جدولاً زمنيًا للقضايا الأصعب من أجل الاتفاق بخصوصها العام القادم، وفقًا لتغريدات من مراسل لدى فوكس بيزنس.

وقال جون كيلدوف، من أجين كابيتال في نيويورك، ”يلقي هذا بظلال كثيفة على محادثات التجارة وينبئ بأنهم لا يتجهون لإبرام صفقة كبيرة “.

وقال أندي ليبو، رئيس ليبو أويل أسوسيشن في هيوستن، ”في وقت سابق من اليوم تدعّمت الأسعار بالتفاؤل بصفقة أمريكية صينية.. السوق خاب أملها لأنه لن يكون هناك اتفاق على صفقة تجارة شاملة “.

وتعرضت الأسعار لمزيد من الضغط من جراء استطلاع جديد أظهر أن المحللين يتوقعون أن تكون مخزونات الخام الأمريكية قد ارتفعت الأسبوع الماضي، فيما أظهر استطلاع أولي أجرته رويترز أن المخزونات الأمريكية زادت على الأرجح للأسبوع الرابع على التوالي، مرتفعة بما يقدر بنحو 2.6 مليون برميل.

08 أكتوبر 2019 - 9 صفر 1441
01:13 AM

النفط يهبط مع تلاشي الآمال في اتفاق شامل بين واشنطن وبكين

محللون توقعوا أن المخزونات الأمريكية ارتفعت الأسبوع الماضي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أغلقت أسعار النفط منخفضة، أمس الاثنين، لتفقد مكاسبها المبكرة في ظل تلاشي آمال التوصل إلى اتفاق تجارة شامل بين الولايات المتحدة والصين وبعد استطلاع جديد أظهر أن المحللين يتوقعون أن تكون مخزونات الخام الأمريكية قد ارتفعت الأسبوع الماضي، حسب رويترز.

وتفصيلاً، تحدد سعر التسوية لخام برنت على انخفاض سنتين بما يعادل 0.03 بالمائة إلى 58.35 دولار للبرميل، بعد أن ارتفع إلى 59.68 دولار، فيما أغلق الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 52.75 دولار، بانخفاض ستة سنتات أو 0.11 بالمائة، بعد أن صعد إلى 54.06 دولار.

وكانت الآمال في إحراز تقدم في محادثات التجارة الأمريكية الصينية قد أسهمت في ارتفاع الأسعار في وقت سابق من الجلسة.

ومن المقرر أن يلتقي المسؤولون الأمريكيون والصينيون في واشنطن يومي الخميس والجمعة في مسعى جديد للتوصل إلى اتفاق، وهو ما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن لدى إدارته ”فرصة طيبة جدًا“ لتحقيقه.

وفي المقابل، بحثت وزارة التجارة الصينية التوقعات عندما قالت إنها قد تتوصل إلى اتفاق تجارة في المسائل التي يوجد بالفعل توافق بشأنها بين الولايات المتحدة والصين، لكنها ستضع جدولاً زمنيًا للقضايا الأصعب من أجل الاتفاق بخصوصها العام القادم، وفقًا لتغريدات من مراسل لدى فوكس بيزنس.

وقال جون كيلدوف، من أجين كابيتال في نيويورك، ”يلقي هذا بظلال كثيفة على محادثات التجارة وينبئ بأنهم لا يتجهون لإبرام صفقة كبيرة “.

وقال أندي ليبو، رئيس ليبو أويل أسوسيشن في هيوستن، ”في وقت سابق من اليوم تدعّمت الأسعار بالتفاؤل بصفقة أمريكية صينية.. السوق خاب أملها لأنه لن يكون هناك اتفاق على صفقة تجارة شاملة “.

وتعرضت الأسعار لمزيد من الضغط من جراء استطلاع جديد أظهر أن المحللين يتوقعون أن تكون مخزونات الخام الأمريكية قد ارتفعت الأسبوع الماضي، فيما أظهر استطلاع أولي أجرته رويترز أن المخزونات الأمريكية زادت على الأرجح للأسبوع الرابع على التوالي، مرتفعة بما يقدر بنحو 2.6 مليون برميل.

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