"جرووف" تظهر للمرّة الأولى أمام الجمهور في الشرق الأوسط بمعرض جدة الدولي للسيارات

المركبة تضم محرّكًا سعة 1.5 ليتر يقترن مع نظام نقل حركة من 6 سرعات

ظهرت "شفروليه جرووف" الأحدث من عائلة ’شفروليه‘ للمركبات الرياضية متعدّدة الاستعمالات (SUV) للمرّة الأولى أمام الجمهور الإٍقليمي وذلك في ’معرض جدة الدولي للسيارات‘.

وتضم المركبة محرّكًا سعة 1.5 ليتر يقترن مع نظام نقل حركة من 6 سرعات بسلسلة توزيع، واستهلاك الوقود عند 15.9 كلم لكل لتر.

تُعد ’شفروليه جرووف‘ مركبة SUV صغيرة جديدة كلّيًا، وهي تتميّز بخصائصها التقنية الجديدة بدءًا من فئة التجهيزات الأساسية، مما يمنح السائقين المزيد من التقنيات بسعر أقل ويعزّز كل تجربة قيادة. وانطلاقاً من كاميرا الرؤية عند الرجوع للخلف مع أجهزة الاستشعار، وصولاً إلى شاشة اللمس قياس 8 بوصات والتي تحوي نظام ’شفروليه‘ المعلوماتي الترفيهي الأحدث مع ميزة انعكاس الهاتف، فإن ’جرووف‘ تجعل كل رحلة مفعَمة بالذكاء والأمان والمتعة.

حول هذا، قالت شارون نيشي، الرئيس التنفيذي للتسويق، ’جنرال موتورز إفريقيا والشرق الأوسط‘: "يسعدنا جدًا ظهور ’جرووف‘ للمرّة الأولى أمام الجمهور في المملكة العربية السعودية، حيث هناك شغف بالتقنيات الحديثة والمركبات الرياضية متعددة الاستعمالات. ونحن واثقون بأن ’جرووف‘ ستحظى بكثير من الترحيب وتتفرّد ضمن فئة تشهد الكثير من المنافسة بفضل خصائصها التقنية المتطوّرة المتوفرة قياسيًا. وتتميّز ’جرووف‘ بأنه تم عبرها اعتماد خبرات ’شفروليه‘ الدولية في صنع مركبات استثنائية للمنطقة، لذلك فإنها مختلفة من كل النواحي بالفعل".