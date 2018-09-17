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بعد إيقاف "تم" وعدم عودة "مع داود" .. غياب البرامج الاجتماعية يُثير تساؤلات

تأكيد على أهميتها في نقل صوت المواطن بجرأة وسط ما تشهده المملكة من تطورات

تساءل عددٌ من مشاهدي القنوات السعودية عن أسباب غياب البرامج الحوارية الاجتماعية عن الظهور على شاشاتها بعد مضي وقت على انطلاق الدورة البرامجية للموسم الجديد، وذلك بعد توقف برنامج "تم" الذي يقدمه خالد العقيلي؛ على "قناة السعودية"؛ وتوارد أنباء ترجّح عدم عودة برنامج داود الشريان "مع داود" الذي تبثّه قناة SBC السعودية.

جاءت تساؤلات المتابعين الذين عبّروا عنها في شبكات التواصل الاجتماعي، للتأكيد على أهمية البرامج الحوارية التي تناقش الشأن الاجتماعي بجرأة ومسؤولية وتنقل صوت المواطن والمسؤول بأمانة واحترافية، ولا سيما في ظل التطورات الهائلة التي تشهدها المملكة على الأصعدة كافة بفضل رؤية 2030، والحاجة الملحة إلى مواكبتها إعلامياً عبر برامج تضع مصلحة الوطن والمواطن والنقد الموضوعي الهادف على رأس أهدافها وتقطع الطريق على مَن يحاول المتاجرة بقضاياه والإساءة له.

وكان مقدم برنامج "تم" خالد العقيلي؛ قد أشار أخيراً في عدد من التغريدات عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، إلى قرار إدارة القناة إيقاف برنامجه الذي حظي باهتمام جماهيري بعد ثلاثة مواسم طرح خلالها عديداً من القضايا التي تمس المواطن بشكلٍ مباشر، وحقق أثراً ملموساً في كثير من تلك القضايا بتفاعل المسؤولين ومعالجة الخلل؛ رافعاً بذلك سقف الطرح في القناة السعودية في نهج لم يكن قد اعتاده المشاهد للتلفزيون الرسمي، فيما حقّق برنامج "مع داود" في موسمه الأول انتشاراً واسعاً، والذي تناول فيه الإعلامي داود الشريان؛ موضوعات اجتماعية حسّاسة أثارت الجدل في معظم حلقاته.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد إيقاف "تم" وعدم عودة "مع داود" .. غياب البرامج الاجتماعية يُثير تساؤلات
سبق

تساءل عددٌ من مشاهدي القنوات السعودية عن أسباب غياب البرامج الحوارية الاجتماعية عن الظهور على شاشاتها بعد مضي وقت على انطلاق الدورة البرامجية للموسم الجديد، وذلك بعد توقف برنامج "تم" الذي يقدمه خالد العقيلي؛ على "قناة السعودية"؛ وتوارد أنباء ترجّح عدم عودة برنامج داود الشريان "مع داود" الذي تبثّه قناة SBC السعودية.

جاءت تساؤلات المتابعين الذين عبّروا عنها في شبكات التواصل الاجتماعي، للتأكيد على أهمية البرامج الحوارية التي تناقش الشأن الاجتماعي بجرأة ومسؤولية وتنقل صوت المواطن والمسؤول بأمانة واحترافية، ولا سيما في ظل التطورات الهائلة التي تشهدها المملكة على الأصعدة كافة بفضل رؤية 2030، والحاجة الملحة إلى مواكبتها إعلامياً عبر برامج تضع مصلحة الوطن والمواطن والنقد الموضوعي الهادف على رأس أهدافها وتقطع الطريق على مَن يحاول المتاجرة بقضاياه والإساءة له.

وكان مقدم برنامج "تم" خالد العقيلي؛ قد أشار أخيراً في عدد من التغريدات عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، إلى قرار إدارة القناة إيقاف برنامجه الذي حظي باهتمام جماهيري بعد ثلاثة مواسم طرح خلالها عديداً من القضايا التي تمس المواطن بشكلٍ مباشر، وحقق أثراً ملموساً في كثير من تلك القضايا بتفاعل المسؤولين ومعالجة الخلل؛ رافعاً بذلك سقف الطرح في القناة السعودية في نهج لم يكن قد اعتاده المشاهد للتلفزيون الرسمي، فيما حقّق برنامج "مع داود" في موسمه الأول انتشاراً واسعاً، والذي تناول فيه الإعلامي داود الشريان؛ موضوعات اجتماعية حسّاسة أثارت الجدل في معظم حلقاته.

17 سبتمبر 2019 - 18 محرّم 1441
11:44 AM

بعد إيقاف "تم" وعدم عودة "مع داود" .. غياب البرامج الاجتماعية يُثير تساؤلات

تأكيد على أهميتها في نقل صوت المواطن بجرأة وسط ما تشهده المملكة من تطورات

A A A
عيسى الحربي - الرياض
14
8,180

تساءل عددٌ من مشاهدي القنوات السعودية عن أسباب غياب البرامج الحوارية الاجتماعية عن الظهور على شاشاتها بعد مضي وقت على انطلاق الدورة البرامجية للموسم الجديد، وذلك بعد توقف برنامج "تم" الذي يقدمه خالد العقيلي؛ على "قناة السعودية"؛ وتوارد أنباء ترجّح عدم عودة برنامج داود الشريان "مع داود" الذي تبثّه قناة SBC السعودية.

جاءت تساؤلات المتابعين الذين عبّروا عنها في شبكات التواصل الاجتماعي، للتأكيد على أهمية البرامج الحوارية التي تناقش الشأن الاجتماعي بجرأة ومسؤولية وتنقل صوت المواطن والمسؤول بأمانة واحترافية، ولا سيما في ظل التطورات الهائلة التي تشهدها المملكة على الأصعدة كافة بفضل رؤية 2030، والحاجة الملحة إلى مواكبتها إعلامياً عبر برامج تضع مصلحة الوطن والمواطن والنقد الموضوعي الهادف على رأس أهدافها وتقطع الطريق على مَن يحاول المتاجرة بقضاياه والإساءة له.

وكان مقدم برنامج "تم" خالد العقيلي؛ قد أشار أخيراً في عدد من التغريدات عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، إلى قرار إدارة القناة إيقاف برنامجه الذي حظي باهتمام جماهيري بعد ثلاثة مواسم طرح خلالها عديداً من القضايا التي تمس المواطن بشكلٍ مباشر، وحقق أثراً ملموساً في كثير من تلك القضايا بتفاعل المسؤولين ومعالجة الخلل؛ رافعاً بذلك سقف الطرح في القناة السعودية في نهج لم يكن قد اعتاده المشاهد للتلفزيون الرسمي، فيما حقّق برنامج "مع داود" في موسمه الأول انتشاراً واسعاً، والذي تناول فيه الإعلامي داود الشريان؛ موضوعات اجتماعية حسّاسة أثارت الجدل في معظم حلقاته.

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