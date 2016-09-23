مناسبة للتنزه ليلًا..‫ هذه توقعات الحصيني لأجواء اليوم وغد

أمطار من خفيفة لغزيرة على أجزاء من مكة والمدينة والباحة

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبد العزيز الحصيني أن تكون أجواء اليوم الخميس وغد الجمعة حارة نسبيًّا نهارًا لطيفة فجرًا على معظم المناطق "مناسبة للتنزه ليلًا".

‏وأضاف عبر حسابه في تويتر: متوقع أمطار من خفيفة لغزيرة على أجزاء من مكة والمدينة والباحة وعسير وجازان وعُمان واليمن وجنوب الإمارات.

‏وتابع: تسبق برياح نشطة من متوسطة إلى قوية.