بعيدًا عن "كورونا".. حادث جديد يزيد آلام "نيويورك"

حاكم الولاية: "معركة" مواجهة الفيروس لم تبدأ بعد

لقيت 4 سيدات حتفهن وأصيب شخص، في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء بعد اندلاع حريق في مبنى سكني في حي برونكس بمدينة نيويورك.

وقالت الشرطة: إن التحقيقات جارية لمعرفة سبب الحريق ولم تكشف عن هوية الضحايا.

ونقلت "سكاي نيوز عربية" عن صحيفة "نيويورك تايمز" تأكيدها أن شخصًا نُقِل إلى المستشفى مصابًا بحروق.

ولم تردّ إدارة إطفاء مدينة نيويورك على طلبات للتعليق على الحادث، الذي يزيد آلام المدينة الأكثر تضررًا بوباء كورونا المستجد.

وأمس قال حاكم نيويورك آندرو كومو: إن "المعركة" الحقيقية بمواجهة فيروس كورونا المتفشي في الولاية، لم تبدأ بعد؛ لكنه تحدث عما وصفه بأخبار سارّة فيما يتعلق بعدد المتعافين من المرض.

وقال "كومو": إن عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا في نيويورك زاد أكثر من 9 آلاف شخص عن اليوم السابق؛ ليصبح 75795، مع ارتفاع الوفيات بنسبة 27% إلى 1550.

وقال "كومو" في إفادة صحفية: "الفيروس أقوى وأكثر خطورة مما توقعنا... ما زلنا نصعد الجبل، المعركة الرئيسية على قمة الجبل".

وأشار حاكم نيويورك إلى أن "المعركة الأساسية لم نخضها بعد، وهي ستحين عندما يصل تفشي كورونا ذروته أي بعد 14 يومًا إلى 30 يومًا من الآن".

وكشف كومو عن "نبأ سار"، وهو أن 4900 مصاب خرجوا من مستشفيات نيويورك.

وقال حاكم نيويورك: إن "الأزمة التي نعيشها مختلفة عن الكوارث الطبيعية لأنها مستمرة ولا نعرف متى تنتهي".