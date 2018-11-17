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غابت شمس اليوم الرابع.. و"مفقودو حفر الباطن" لا أثر لهم

فقدوا في شعيب فليج.. وعمليات البحث متواصلة للآن

تواصل الجهات الأمنية والتطوعية عمليات البحث عن مواطن وثلاثة أطفال فقدوا في شعيب فليج بحفر الباطن، لليوم الرابع على التوالي.

ومنذ اليوم الأول للبلاغ عن المفقودين الأربعة، بدأت الشرطة والدفاع المدني وفريق أنجاد التطوعي ونخبة من رواد البر، تمشيط المنطقة بالسيارات والغواصين والقوارب والطائرات الشراعية، إلا أنها لم تعثر على أي خيط موصل إليهم حتى مغيب شمس اليوم.

ومع فقدان المواطنين الأربعة واختفاء آثارهم، تتزايد المطالبات بالاستعانة بالكلاب البوليسية المدربة؛ لتمشيط المكان وتوفير الجهد وعشوائية البحث، حيث إن عامل الوقت وسرعة الاستجابه قد تسهم في إنقاذ حياتهم من الموت.

وكان المفقودون وهم: "خالد هلال الشمري (27 سنة)، وشقيقه محمد هلال الشمري (ست سنوات)، وأبناء شقيقه وليد خالد الشمري (خمس سنوات)، وسامي خالد الشمري (ثلاث سنوات)، خرجوا في نزهة داخلية بحفر الباطن، لكنهم تأخروا في العودة، فأبلغ ذووهم الجهات الأمنية عنهم، وبدورها بدأت عمليات البحث والتحري، والتي ما زالت متواصلة حتى الوقت الحالي.

البحث عن مواطن و3 أطفال فقدوا في "شعيب فليج" بحفرالباطن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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غابت شمس اليوم الرابع.. و"مفقودو حفر الباطن" لا أثر لهم
سبق

تواصل الجهات الأمنية والتطوعية عمليات البحث عن مواطن وثلاثة أطفال فقدوا في شعيب فليج بحفر الباطن، لليوم الرابع على التوالي.

ومنذ اليوم الأول للبلاغ عن المفقودين الأربعة، بدأت الشرطة والدفاع المدني وفريق أنجاد التطوعي ونخبة من رواد البر، تمشيط المنطقة بالسيارات والغواصين والقوارب والطائرات الشراعية، إلا أنها لم تعثر على أي خيط موصل إليهم حتى مغيب شمس اليوم.

ومع فقدان المواطنين الأربعة واختفاء آثارهم، تتزايد المطالبات بالاستعانة بالكلاب البوليسية المدربة؛ لتمشيط المكان وتوفير الجهد وعشوائية البحث، حيث إن عامل الوقت وسرعة الاستجابه قد تسهم في إنقاذ حياتهم من الموت.

وكان المفقودون وهم: "خالد هلال الشمري (27 سنة)، وشقيقه محمد هلال الشمري (ست سنوات)، وأبناء شقيقه وليد خالد الشمري (خمس سنوات)، وسامي خالد الشمري (ثلاث سنوات)، خرجوا في نزهة داخلية بحفر الباطن، لكنهم تأخروا في العودة، فأبلغ ذووهم الجهات الأمنية عنهم، وبدورها بدأت عمليات البحث والتحري، والتي ما زالت متواصلة حتى الوقت الحالي.

17 نوفمبر 2018 - 9 ربيع الأول 1440
06:46 PM
اخر تعديل
17 نوفمبر 2018 - 9 ربيع الأول 1440
07:25 PM

غابت شمس اليوم الرابع.. و"مفقودو حفر الباطن" لا أثر لهم

فقدوا في شعيب فليج.. وعمليات البحث متواصلة للآن

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عويد التومي - حفر الباطن
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6,311

تواصل الجهات الأمنية والتطوعية عمليات البحث عن مواطن وثلاثة أطفال فقدوا في شعيب فليج بحفر الباطن، لليوم الرابع على التوالي.

ومنذ اليوم الأول للبلاغ عن المفقودين الأربعة، بدأت الشرطة والدفاع المدني وفريق أنجاد التطوعي ونخبة من رواد البر، تمشيط المنطقة بالسيارات والغواصين والقوارب والطائرات الشراعية، إلا أنها لم تعثر على أي خيط موصل إليهم حتى مغيب شمس اليوم.

ومع فقدان المواطنين الأربعة واختفاء آثارهم، تتزايد المطالبات بالاستعانة بالكلاب البوليسية المدربة؛ لتمشيط المكان وتوفير الجهد وعشوائية البحث، حيث إن عامل الوقت وسرعة الاستجابه قد تسهم في إنقاذ حياتهم من الموت.

وكان المفقودون وهم: "خالد هلال الشمري (27 سنة)، وشقيقه محمد هلال الشمري (ست سنوات)، وأبناء شقيقه وليد خالد الشمري (خمس سنوات)، وسامي خالد الشمري (ثلاث سنوات)، خرجوا في نزهة داخلية بحفر الباطن، لكنهم تأخروا في العودة، فأبلغ ذووهم الجهات الأمنية عنهم، وبدورها بدأت عمليات البحث والتحري، والتي ما زالت متواصلة حتى الوقت الحالي.

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