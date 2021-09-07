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أكثر من 14 ألف عملية دعم فني بتعليم جازان لمنصتي "مدرستي" و"روضتي"

خلال الأسبوع الأول للعام الدراسي الجديد 1443هـ

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، ممثلة بمركز دعم التعلم الإلكتروني، معالجة 14850 عملية دعم فني لمنصتي "مدرستي" و"روضتي"، خلال الأسبوع الأول، لبدء العام الدراسي الجديد 1443هـ.

جاء ذلك، بهدف تذليل الصعاب وحل المشكلات التقنية التي قد توجه الطلاب والطالبات والكوادر التعليمية وأولياء الأمور، وضمان انطلاقة وبداية ناجحة ومتميزة.

وقالت مديرة مركز دعم التعلم الإلكتروني بتعليم جازان، نهى مكرمي، إن المركز قدم خلال الأسبوع الأول لبدء العام الدراسي الجديد أكثر من 14 ألف عملية دعم إلكتروني للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم والمعلمين والمعلمات ومكاتب التعليم والمدارس التابعة لها.

وأوضحت، أن عدد عمليات الدعم المقدمة للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم بلغ 11320 عملية، في حين بلغت عمليات الدعم التي استفادت منها مكاتب التعليم التابعة للإدارة 631 عملية دعم إلكتروني.

وأضافت: كما تم تقديم 2899 عملية دعم إلكتروني للمعلمين والمعلمات والمدارس المختلفة.

ولفتت "مكرمي" إلى أن مركز دعم التعلم الإلكتروني يهدف لتقديم الدعم الفني والتقني والتعليمي تجاه أي صعوبات قد تواجه المجتمع التعليمي، لضمان نجاح العملية التعليمية، عبر فريق متخصص من المشرفين والمشرفات التربويين.

وكشفت عن أن المركز يقدم خدماته من خلال وسائل عدة تشمل الزيارات المباشرة للمدارس ومكاتب التعليم وللمركز من قبل المستفيدين، بالإضافة إلى قنوات الاتصال المختلفة وعبر رسائل "واتس آب" والرسائل النصية وتذاكر الدعم الإلكتروني والبريد الإلكتروني الخاص بالمدارس.

وأكدت أن المركز وبتوجيه ومتابعة مباشرة من المدير العام للتعليم بالمنطقة، الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي، أنهى استعداداته منذ وقت مبكر لاستقبال العام الدراسي الجديد، وتقديم مختلف أنواع الدعم الإلكتروني للمستفيدين عبر تشكيل لجان الدعم على مستوى الإدارة والمكاتب التابعة لها، بالإضافة إلى فتح قنوات التواصل المختلفة مع المستفيدين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أكثر من 14 ألف عملية دعم فني بتعليم جازان لمنصتي "مدرستي" و"روضتي"
سبق

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، ممثلة بمركز دعم التعلم الإلكتروني، معالجة 14850 عملية دعم فني لمنصتي "مدرستي" و"روضتي"، خلال الأسبوع الأول، لبدء العام الدراسي الجديد 1443هـ.

جاء ذلك، بهدف تذليل الصعاب وحل المشكلات التقنية التي قد توجه الطلاب والطالبات والكوادر التعليمية وأولياء الأمور، وضمان انطلاقة وبداية ناجحة ومتميزة.

وقالت مديرة مركز دعم التعلم الإلكتروني بتعليم جازان، نهى مكرمي، إن المركز قدم خلال الأسبوع الأول لبدء العام الدراسي الجديد أكثر من 14 ألف عملية دعم إلكتروني للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم والمعلمين والمعلمات ومكاتب التعليم والمدارس التابعة لها.

وأوضحت، أن عدد عمليات الدعم المقدمة للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم بلغ 11320 عملية، في حين بلغت عمليات الدعم التي استفادت منها مكاتب التعليم التابعة للإدارة 631 عملية دعم إلكتروني.

وأضافت: كما تم تقديم 2899 عملية دعم إلكتروني للمعلمين والمعلمات والمدارس المختلفة.

ولفتت "مكرمي" إلى أن مركز دعم التعلم الإلكتروني يهدف لتقديم الدعم الفني والتقني والتعليمي تجاه أي صعوبات قد تواجه المجتمع التعليمي، لضمان نجاح العملية التعليمية، عبر فريق متخصص من المشرفين والمشرفات التربويين.

وكشفت عن أن المركز يقدم خدماته من خلال وسائل عدة تشمل الزيارات المباشرة للمدارس ومكاتب التعليم وللمركز من قبل المستفيدين، بالإضافة إلى قنوات الاتصال المختلفة وعبر رسائل "واتس آب" والرسائل النصية وتذاكر الدعم الإلكتروني والبريد الإلكتروني الخاص بالمدارس.

وأكدت أن المركز وبتوجيه ومتابعة مباشرة من المدير العام للتعليم بالمنطقة، الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي، أنهى استعداداته منذ وقت مبكر لاستقبال العام الدراسي الجديد، وتقديم مختلف أنواع الدعم الإلكتروني للمستفيدين عبر تشكيل لجان الدعم على مستوى الإدارة والمكاتب التابعة لها، بالإضافة إلى فتح قنوات التواصل المختلفة مع المستفيدين.

07 سبتمبر 2021 - 30 محرّم 1443
08:06 PM

أكثر من 14 ألف عملية دعم فني بتعليم جازان لمنصتي "مدرستي" و"روضتي"

خلال الأسبوع الأول للعام الدراسي الجديد 1443هـ

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، ممثلة بمركز دعم التعلم الإلكتروني، معالجة 14850 عملية دعم فني لمنصتي "مدرستي" و"روضتي"، خلال الأسبوع الأول، لبدء العام الدراسي الجديد 1443هـ.

جاء ذلك، بهدف تذليل الصعاب وحل المشكلات التقنية التي قد توجه الطلاب والطالبات والكوادر التعليمية وأولياء الأمور، وضمان انطلاقة وبداية ناجحة ومتميزة.

وقالت مديرة مركز دعم التعلم الإلكتروني بتعليم جازان، نهى مكرمي، إن المركز قدم خلال الأسبوع الأول لبدء العام الدراسي الجديد أكثر من 14 ألف عملية دعم إلكتروني للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم والمعلمين والمعلمات ومكاتب التعليم والمدارس التابعة لها.

وأوضحت، أن عدد عمليات الدعم المقدمة للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم بلغ 11320 عملية، في حين بلغت عمليات الدعم التي استفادت منها مكاتب التعليم التابعة للإدارة 631 عملية دعم إلكتروني.

وأضافت: كما تم تقديم 2899 عملية دعم إلكتروني للمعلمين والمعلمات والمدارس المختلفة.

ولفتت "مكرمي" إلى أن مركز دعم التعلم الإلكتروني يهدف لتقديم الدعم الفني والتقني والتعليمي تجاه أي صعوبات قد تواجه المجتمع التعليمي، لضمان نجاح العملية التعليمية، عبر فريق متخصص من المشرفين والمشرفات التربويين.

وكشفت عن أن المركز يقدم خدماته من خلال وسائل عدة تشمل الزيارات المباشرة للمدارس ومكاتب التعليم وللمركز من قبل المستفيدين، بالإضافة إلى قنوات الاتصال المختلفة وعبر رسائل "واتس آب" والرسائل النصية وتذاكر الدعم الإلكتروني والبريد الإلكتروني الخاص بالمدارس.

وأكدت أن المركز وبتوجيه ومتابعة مباشرة من المدير العام للتعليم بالمنطقة، الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي، أنهى استعداداته منذ وقت مبكر لاستقبال العام الدراسي الجديد، وتقديم مختلف أنواع الدعم الإلكتروني للمستفيدين عبر تشكيل لجان الدعم على مستوى الإدارة والمكاتب التابعة لها، بالإضافة إلى فتح قنوات التواصل المختلفة مع المستفيدين.

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