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وزير الأوقاف المصري يزور جناح المملكة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

نوه بمتانة العلاقات بين البلدين وثمن جهود المملكة في نشر الدعوة الإسلامية

استقبل الصالون الثقافي بجناح المملكة العربية السعودية المشارك ضمن فعاليات الدورة الـ50 "اليوبيل الذهبي" لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة.

وثمن وزير الأوقاف المصري جهود المملكة العربية السعودية في نشر الدعوة الإسلامية والفكر الديني الوسطي التي عرفت به المملكة منذ تأسيسها، مؤكداً أن متانة العلاقات المصرية السعودية تصب في مصالح الأمة والمنطقة بأكملها وليس للبلدين فقط.

وأعرب وزير الأوقاف عن سعادته البالغة لزيارته لجناح المملكة كل عام بالمعرض، مشيداً بما شاهده من نتاج أدبي وثقافي سعودي بالجناح وذلك خلال استعراضه عدد من الإصدارات الجديدة للجامعات السعودية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الأوقاف المصري يزور جناح المملكة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب
سبق

استقبل الصالون الثقافي بجناح المملكة العربية السعودية المشارك ضمن فعاليات الدورة الـ50 "اليوبيل الذهبي" لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة.

وثمن وزير الأوقاف المصري جهود المملكة العربية السعودية في نشر الدعوة الإسلامية والفكر الديني الوسطي التي عرفت به المملكة منذ تأسيسها، مؤكداً أن متانة العلاقات المصرية السعودية تصب في مصالح الأمة والمنطقة بأكملها وليس للبلدين فقط.

وأعرب وزير الأوقاف عن سعادته البالغة لزيارته لجناح المملكة كل عام بالمعرض، مشيداً بما شاهده من نتاج أدبي وثقافي سعودي بالجناح وذلك خلال استعراضه عدد من الإصدارات الجديدة للجامعات السعودية.

25 يناير 2019 - 19 جمادى الأول 1440
10:22 PM

وزير الأوقاف المصري يزور جناح المملكة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

نوه بمتانة العلاقات بين البلدين وثمن جهود المملكة في نشر الدعوة الإسلامية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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استقبل الصالون الثقافي بجناح المملكة العربية السعودية المشارك ضمن فعاليات الدورة الـ50 "اليوبيل الذهبي" لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة.

وثمن وزير الأوقاف المصري جهود المملكة العربية السعودية في نشر الدعوة الإسلامية والفكر الديني الوسطي التي عرفت به المملكة منذ تأسيسها، مؤكداً أن متانة العلاقات المصرية السعودية تصب في مصالح الأمة والمنطقة بأكملها وليس للبلدين فقط.

وأعرب وزير الأوقاف عن سعادته البالغة لزيارته لجناح المملكة كل عام بالمعرض، مشيداً بما شاهده من نتاج أدبي وثقافي سعودي بالجناح وذلك خلال استعراضه عدد من الإصدارات الجديدة للجامعات السعودية.

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