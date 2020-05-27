النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

عبدالفتاح عسيري يحسم موقفه ويقترب من التوقيع للهلال

الأهلي لم يستطع تقديم العرض المناسب للاعب

بات الدولي السعودي عبد الفتاح عسيري لاعب فريق الأهلي قريباً من الانضمام إلى أحد أندية العاصمة الرياض بدءاً من الموسم المقبل.

وعلمت "سبق" من مصادرها أن اللاعب أعطى موافقة مبدئية لمسؤولي نادي الهلال للانتقال لصفوف متصدر الدوري عقب نهاية عقده مع الأهلي.

ويدخل اللاعب فترة الستة أشهر الحرة من عقده في منتصف يونيو المقبل، بعد أن يكون أمضى أربع سنوات في صفوف الأهلي الذي انضم إليه في يونيو 2016 بعقد يمتد لأربعة أعوام.

وكشفت مصادر إعلامية عن نية الأهلي تقديم عرض رسمي للاعب، يكون بالحد الأعلى من الرواتب طبقاً للائحة لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم للاعبين المحليين.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
عبدالفتاح عسيري يحسم موقفه ويقترب من التوقيع للهلال
سبق

بات الدولي السعودي عبد الفتاح عسيري لاعب فريق الأهلي قريباً من الانضمام إلى أحد أندية العاصمة الرياض بدءاً من الموسم المقبل.

وعلمت "سبق" من مصادرها أن اللاعب أعطى موافقة مبدئية لمسؤولي نادي الهلال للانتقال لصفوف متصدر الدوري عقب نهاية عقده مع الأهلي.

ويدخل اللاعب فترة الستة أشهر الحرة من عقده في منتصف يونيو المقبل، بعد أن يكون أمضى أربع سنوات في صفوف الأهلي الذي انضم إليه في يونيو 2016 بعقد يمتد لأربعة أعوام.

وكشفت مصادر إعلامية عن نية الأهلي تقديم عرض رسمي للاعب، يكون بالحد الأعلى من الرواتب طبقاً للائحة لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم للاعبين المحليين.

27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441
08:39 PM

عبدالفتاح عسيري يحسم موقفه ويقترب من التوقيع للهلال

الأهلي لم يستطع تقديم العرض المناسب للاعب

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
7
6,721

بات الدولي السعودي عبد الفتاح عسيري لاعب فريق الأهلي قريباً من الانضمام إلى أحد أندية العاصمة الرياض بدءاً من الموسم المقبل.

وعلمت "سبق" من مصادرها أن اللاعب أعطى موافقة مبدئية لمسؤولي نادي الهلال للانتقال لصفوف متصدر الدوري عقب نهاية عقده مع الأهلي.

ويدخل اللاعب فترة الستة أشهر الحرة من عقده في منتصف يونيو المقبل، بعد أن يكون أمضى أربع سنوات في صفوف الأهلي الذي انضم إليه في يونيو 2016 بعقد يمتد لأربعة أعوام.

وكشفت مصادر إعلامية عن نية الأهلي تقديم عرض رسمي للاعب، يكون بالحد الأعلى من الرواتب طبقاً للائحة لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم للاعبين المحليين.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,570
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,847
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,884
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,653

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة