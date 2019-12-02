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120 مدرسة في الأفلاج تحتفل بذكرى البيعة الخامسة لخادم الحرمين الشريفين

أطلقت حزمة برامج وطنية بالإذاعة الصباحية والحصص الدراسية

احتفلت إدارة تعليم بالأفلاج ونحو 120 مدرسة بنين وبنات بالمحافظة اليوم الأحد بذكرى البيعة الخامسة لتولي خادم الحرمين مقاليد الحكم، وأطلقت حزمة من البرامج الوطنية في الإذاعة الصباحية والحصص الدراسية.

وقامت إدارة تعليم الأفلاج بإعلان انطلاقة الاحتفاء بهذه المناسبة من خلال سلسلة من التغريدات عبر حسابها على "تويتر"، كما وجهت تعميمًا لكل مدارس المحافظة أكدت خلاله ضرورة الاحتفاء بهذه المناسبة وتفعيل البرامج الوطنية التي تعزز قيمة المواطنة لدى النشء.


وقامت المدارس بتنفيذ حزمة من البرامج بدأت بالإذاعة الصباحية والحصص الدراسية وغيرها من البرامج اللاصفية احتفاءً بهذه المناسبة الغالية.

كما خصص النشاط الطلابي "النشاط الثقافي" مسابقات عن المشاعر الوطنية ورصدت لها جوائز مالية.

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120 مدرسة في الأفلاج تحتفل بذكرى البيعة الخامسة لخادم الحرمين الشريفين
سبق

احتفلت إدارة تعليم بالأفلاج ونحو 120 مدرسة بنين وبنات بالمحافظة اليوم الأحد بذكرى البيعة الخامسة لتولي خادم الحرمين مقاليد الحكم، وأطلقت حزمة من البرامج الوطنية في الإذاعة الصباحية والحصص الدراسية.

وقامت إدارة تعليم الأفلاج بإعلان انطلاقة الاحتفاء بهذه المناسبة من خلال سلسلة من التغريدات عبر حسابها على "تويتر"، كما وجهت تعميمًا لكل مدارس المحافظة أكدت خلاله ضرورة الاحتفاء بهذه المناسبة وتفعيل البرامج الوطنية التي تعزز قيمة المواطنة لدى النشء.


وقامت المدارس بتنفيذ حزمة من البرامج بدأت بالإذاعة الصباحية والحصص الدراسية وغيرها من البرامج اللاصفية احتفاءً بهذه المناسبة الغالية.

كما خصص النشاط الطلابي "النشاط الثقافي" مسابقات عن المشاعر الوطنية ورصدت لها جوائز مالية.

02 ديسمبر 2019 - 5 ربيع الآخر 1441
12:40 AM

120 مدرسة في الأفلاج تحتفل بذكرى البيعة الخامسة لخادم الحرمين الشريفين

أطلقت حزمة برامج وطنية بالإذاعة الصباحية والحصص الدراسية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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احتفلت إدارة تعليم بالأفلاج ونحو 120 مدرسة بنين وبنات بالمحافظة اليوم الأحد بذكرى البيعة الخامسة لتولي خادم الحرمين مقاليد الحكم، وأطلقت حزمة من البرامج الوطنية في الإذاعة الصباحية والحصص الدراسية.

وقامت إدارة تعليم الأفلاج بإعلان انطلاقة الاحتفاء بهذه المناسبة من خلال سلسلة من التغريدات عبر حسابها على "تويتر"، كما وجهت تعميمًا لكل مدارس المحافظة أكدت خلاله ضرورة الاحتفاء بهذه المناسبة وتفعيل البرامج الوطنية التي تعزز قيمة المواطنة لدى النشء.


وقامت المدارس بتنفيذ حزمة من البرامج بدأت بالإذاعة الصباحية والحصص الدراسية وغيرها من البرامج اللاصفية احتفاءً بهذه المناسبة الغالية.

كما خصص النشاط الطلابي "النشاط الثقافي" مسابقات عن المشاعر الوطنية ورصدت لها جوائز مالية.

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