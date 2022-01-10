صافرة الإسباني خوسيه لويس مونويرا مونتيرو تضبط "كلاسيكو العالم"

يجمع ريال مدريد وبرشلونة في العاصمة السعودية

كلّف الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن طاقم تحكيم "كلاسيكو العالم" نصف نهائي السوبر الإسباني بين برشلونة وريال مدريد إلى الحكم خوسيه لويس مونويرا مونتيرو، حيث يقام اللقاء في العاصمة السعودية الرياض، الأربعاء المقبل على أرض ملعب الملك فهد الدولي " الدرة".

وقالت إذاعة "كوبي" الإسبانية، الاثنين، أن خوسيه لويس مونتيرو هو مَن سيدير الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في الرياض، علماً بأنه لم يُدِرْ أي مباراة للكلاسيكو من قبل.

يُشار إلى أن استضافة السعودية لمنافسات كأس السوبر الإسباني، تأتي ضمن مبادرة إقامة واستضافة الفعاليات الرياضية العالمية، التي تندرج تحت برنامج "جودة الحياة"، أحد برامج رؤية المملكة 2030.