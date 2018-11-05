المملكة تنجح في تجربة بناء أول منزل بالطباعة ثلاثية الأبعاد بالشرق الأوسط

بهدف مواكبة التقدم التكنولوجي في عالم البناء المستقبلي

أعلن برنامجا الإسكان وتطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، ضمن برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، اليوم عن نجاح تجربة بناء أول منزل باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، التي تُعد من أحدث تقنيات الجيل الرابع لتقنيات البناء.

وتأتي هذه التجربة بهدف مواكبة التقدم التكنولوجي في عالم البناء المستقبلي، والاستفادة من أحدث التقنيات التي توصّل إليها العالم، وأن تكون المملكة سباقة في تعزيز اعتماد تقنيات البناء المبتكرة في قطاع البناء والتشييد وتوطين صناعتها في المملكة بما يتفق وأهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.

وجرى اكتمال بناء المنزل الواقع على أرض وزارة الإسكان غرب مطار الملك خالد الدولي بالرياض عن طريق شركة (Cybe) الهولندية، التي تعدّ من أبرز الشركات التي تمتلك هذه التقنية في العالم، حيث سيكون هذا المنزل متاحاً للزيارات والاطلاع على هذه التجربة من المختصين والعاملين والمهتمين بهذا القطاع من مهندسين ومعمارين وشركات متخصصة في مجال التشييد والبناء ولمدة 5 أيام، ويمكن للراغبين في زيارة المنزل ومشاهدة مراحل الطباعة والتعرف عن قرب على هذه التقنية حجز موعد للزيارة من خلال الرابط التالي: https://housing.sa/3d.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مواكبة مبادرة تحفيز تقنية البناء أحدى مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص، والتي أطلقتها وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص "نماء" للتقدم التكنولوجي في عملية البناء، من خلال التعريف بالطباعة الثلاثية الأبعاد، التي تعد من أبرز طرق البناء المستقبلية المبتكرة التي يعول عليها للإسهام في صنع وحدات سكنية متكاملة من خلال نماذج رقمية المكونات، كما يتطلع من خلال استخدام هذه التقنية مستقبلاً إلى خفض تكاليف الجمع والنقل والبناء، بحيث يمكن الحصول على مسكن صديق للبيئة.

وأكد وزير الإسكان رئيس برنامج الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، خلال جولته التفقدية للمشروع اليوم، بحضور وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية مسؤول برنامج تطوير الصناعة ‏والخدمات اللوجستية الدكتور عابد السعدون، ونائبة السفير الهولندي في المملكة السيدة ماشا باك، أن هذه التجربة تجسّد التعاون بين العديد من القطاعات ذات العلاقة، حيث يتشارك برنامجا الإسكان وتطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية في طباعة أول منزل باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد.

وأكّد "الحقيل" أن من ثمار الشراكة بين هذين البرنامجين استفادة عدد من أبناء هذا الوطن (مهندسين ومهندسات) في المساهمة في تشييد هذا المنزل بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، بعد اكتسابهم المهارات اللازمة في هذه التكنولوجيا المتطورة، مشدداً على حرص الدولة على تطوير قدرات أبنائها والاستفادة من توطين هذه التقنيات المتطورة، وخلق المزيد من الوظائف لأبناء الوطن.

بدورها، أكّدت نائبة السفير الهولندي في المملكة السيدة ماشا باك أن تجربة بناء المنازل باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد تُعد فريدة للغاية، مشددةً على أن هذه التجربة في السعودية مثال جيد لمنزل المستقبل، مشيرة إلى أن هناك علاقة اقتصادية فعالة بين البلدين ممتدة منذ عقود عدة، شملت الجانب المصرفي وغيره من المجالات الاقتصادية الأخرى.